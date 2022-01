MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

wird sich nach den Worten von CEO Rolf Buch zunächst einmal "voll auf die Integration der Deutsche Wohnen" konzentrieren. Mit Blick auf ein mögliches Interesse an einer Beteiligung an der angeschlagenen Adler Group sagte der Vonovia-Chef der Welt am Sonntag: "Grundsätzlich schauen wir uns immer alles an, wenn es darum geht, das Portfolio zu erweitern." Adler sei nach einigen Verkäufen finanziell erst einmal stabilisiert. Buch forderte ferner staatliche Hilfe bei der Sanierung von Immobilien mit schlechter Energieeffizienz gefordert. Die Energiewende im Gebäudesektor in Deutschland sei ohne finanzielle Unterstützung nicht zu schaffen.

LEG IMMOBILIEN

Der jüngste Portfolioausbau hat LEG nach Einschätzung von Finanzchefin Susanne Schröter ihrem Ziel, sich zu einem deutschlandweiten Spieler im Wohnimmobilienmarkt weiterzuentwickeln, ein gutes Stück näher gebracht. "Künftig liegen 20? Prozent unserer Bestände außerhalb Nordrhein-Westfalens, bisher waren es 8? Prozent", sagte sie der Börsen-Zeitung.

DELTICOM

Der Online-Reifenhändler verkauft seine Beteiligung in Höhe von 75 Prozent an seiner US-Tochter Delticom North America Inc an die Tire Capital LLC. Der Kaufpreis beläuft sich auf 7 bis 8 Millionen Dollar. Die Delticom AG stärke mit dem Verkauf sowohl ihre Eigenkapitalbasis als auch ihre Liquidität und werde sich in den kommenden Jahren auf den Ausbau ihrer Marktstellung in Europa fokussieren.

S&T

rechnet für das laufende Jahr mit einem organischen Wachstum von über 10 Prozent und peilt einen Umsatz von rund 1,5 Milliarden Euro an. Die EBITDA-Marge soll bei 10 Prozent liegen. Wie S&T mitteilte, sind 2021 nach vorläufigen Ergebnissen die Ziele erreicht worden.

SILTRONIC

Dem geplanten Zusammenschluss von Siltronic und dem taiwanischen Wettbewerber Globalwafers Ltd fehlt weiter die Genehmigung durch das Bundeswirtschaftsministerium. Wie der Waferhersteller mitteilte, hat er in den jüngsten Gesprächen keine Angaben dazu erhalten, ob und unter welchen Umständen eine außenwirtschaftsrechtliche Unbedenklichkeitsbescheinigung für die öffentliche Übernahme von Siltronic durch GlobalWafers erteilt werden könne.

SNP

hat Umsatz und Marge im vergangenen Jahr deutlich gesteigert. Die eigenen Ziele verfehlte das Softwareunternehmen jedoch. Im laufenden Jahr setzt SNP auf eine weltweit wieder steigende Investitionsbereitschaft.

NORDIC YARDS

Der ehemalige Eigentümer der insolventen Werften in Wismar, Stralsund und Rostock, hat Interesse an den beiden Standorten Stralsund und Rostock, wie Olga Scholtz, Geschäftsführerin von Nordic Yards Warnemünde, der Welt am Sonntag sagte.

CREDIT SUISSE

Antonio Horta-Osorio ist nach einer Untersuchung des Verwaltungsrats als Verwaltungsratspräsident der Großbank zurückgetreten. Der Verwaltungsrat hat mit sofortiger Wirkung den ehemaligen UBS-Banker Axel Lehmann zum Nachfolger ernannt. Grund für Horta-Osorios Rücktritt seien Verstöße gegen die Corona-Quarantäneregeln gewesen, sagten informierte Personen.

LONDON STOCK EXCHANGE

hat die Schaffung eines speziellen Marktes für Privatunternehmen vorgeschlagen, die ihre Aktien somit an bestimmten Tagen öffentlich an der Börse handeln könnten, wie eine mit der Angelegenheit vertraute Person sagte, und wie aus Vorschlägen der LSE hervorgeht, in die das Wall Street Journal Einsicht hatte.

SANTANDER

Ein spanischer Richter hat die Entschädigung, die die Banco Santander SA dem Banker Andrea Orcel für die Rücknahme seiner Bestellung zum CEO zahlen muss, auf 51,4 Millionen Euro reduziert. Das geht aus einem Gerichtsdokument hervor, in das das Wall Street Journal Einblick hatte. Ein Gericht hatte die Summe im Dezember zunächst auf 67,8 Millionen Euro festgesetzt.

GOOGLE / META

Mehrere US-Bundesstaaten werfen Führungsspitzen von Google und des Facebook-Mutterkonzerns Meta vor, direkt an illegalen Absprachen für eine marktbeherrschende Stellung bei Online-Werbung beteiligt gewesen zu sein. Das von Texas angeführte Bündnis reichte am Freitag (Ortszeit) eine überarbeitete Fassung seiner gegen Google gerichteten Klageschrift vom Dezember 2020 ein.

