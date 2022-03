MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist erneut gesunken. Der Wert lag nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) am Dienstagmorgen bei 1.213,0. Am Montag hatte er 1.238,2 betragen, am Dienstag vor einer Woche 1306,8. Wie das RKI mitteilte, lag die Zahl der erfassten Neuinfektionen binnen 24 Stunden am Dienstagmorgen bei 122.111, nach 62.349 am Vortag und 125.902 vor einer Woche.

Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor erhöhte sich auf 50,4 (Januar: 49,1) Punkte. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor erhöhte sich auf 50,2 (Januar: 50,1), wie aus Daten der nationalen Statistikbehörde hervorgeht. Ökonomen hatten einen Stand von 49,9 Punkten erwartet. In der Dienstleistungsbranche hat sich die Lage im Februar aufgehellt, wie der ebenfalls am Morgen veröffentlichte Einkaufsmanagerindex für den Servicesektor zeigte. Er stieg auf 51,6 (Vormonat: 51,1) Punkte.

Der Präsident der Federal Reserve Bank of Atlanta, Raphael Bostic, plädiert nach wie vor für einen allmählichen Beginn der Zinserhöhungen im März. Er will sich aber die Option für eine aggressivere Vorgehensweise vorbehalten, falls die Inflation nicht nachlässt.

Die australische Zentralbank hält ihren Leitzins bei 0,10 Prozent. Die Reserve Bank of Australia erklärte nach einer Sitzung des geldpolitischen Gremiums, sie werde mit einem Zinsschritt auf die Bestätigung warten, dass die Inflation nachhaltig auf das angestrebte Zielband von 2 bis 3 Prozent eingeschwenkt sei. Der Krieg in der Ukraine habe die konjunkturellen Aussichten der Weltwirtschaft verdunkelt.

*Adidas schließt Veräußerung von Reebok ab und startet neues Aktienrückkaufprogramm

*Adidas: Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu 1,5 Mrd EUR

fordert von Qatar Airways Schadenersatz in Höhe von mehr als 220 Millionen Dollar. Hintergrund ist ein Rechtsstreit über die A350-Maschinen des Flugzeugherstellers.

hat im abgelaufenen Jahr wegen massiver Preissteigerungen und eines zweistelligen Mengenwachstums mehr als doppelt so viel verdient wie im Pandemiejahr 2020. Für 2022 rechnet der Kunststoffhersteller mit einem Rückgang von operativem Ergebnis (EBITDA) und Kapitalrendite (ROCE), wie er mitteilte. Schon im Schlussquartal stieg der Gewinn nur noch moderat. Zudem wurde ein Aktienrückkaufprogramm beschlossen über 500 Millionen Euro. Die zurückgekauften Aktien sollen eingezogen und das Grundkapital entsprechend herabgesetzt werden. Für das Gesamtjahr wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro):

. BERICHTET PROG PROG

GESAMTJAHR Gj21 ggVj Gj21 ggVj Gj20

Umsatz 15.903 +49% 15.348 +43% 10.706

EBITDA 3.085 +110% 3.121 +112% 1.472

Ergebnis nach Steuern/Dritten 1.616 +252% 1.628 +255% 459

Free Operating Cashflow 1.429 +170% -- -- 530

Dividende je Aktie 3,40 +162% 3,53 +172% 1,30

hat im vergangenen Jahr operativ insgesamt mehr verdient und den Umsatz deutlich gesteigert, obwohl sich das Wachstum im Schlussquartal verlangsamte und der Gewinn rückläufig war. Die Prognose für das laufende Jahr bestätigte der Kochboxenversender. Hellofresh plant, auch weiterhin erheblich in langfristiges Wachstum investieren. Schwerpunkte sind die Fortführung des bereits laufenden Ausbaus der Produktionsinfrastruktur und die weitere Stärkung der Technologie- und Datenplattform. Zudem sollen neue Länder und Marken erschlossen und ausgebaut werden. Für das Gesamtjahr 2021 wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro):

. BERICHTET PROG PROG

GESAMTJAHR Gj21 ggVj Gj21 ggVj Gj20

Umsatz 5.993 +60% 5.957 +59% 3.750

EBITDA bereinigt 528 +4% 530 +5% 505

Ergebnis nach Steuern 256 -31% 285 -23% 369

Ergebnis je Aktie 1,48 -32% 1,60 -27% 2,19

erhöht die Quartalsdividende um 10 Prozent auf 1,17 Dollar je Aktie und hat ein neues Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu 10 Milliarden Dollar beschlossen. Im Rahmen des neuen Programms kann Linde im Zeitraum bis einschließlich 31. Juli 2024 bis zu 15 Prozent der derzeit ausstehenden rund 507 Millionen Aktien erwerben. Zweck des Programms ist unter anderem die Herabsetzung des Grundkapitals.

hat im abgelaufenen Jahr die Ziele bei Umsatz, Bruttowarenwert (GMV) und bereinigtem operativen Gewinn (EBIT) trotz eines Gewinnrückgangs im Schlussquartal erreicht. Im laufenden Jahr will der Online-Marktplatz für Mode und Kosmetik beim EBIT weiter zulegen und beim GMV und Umsatz deutlich moderater wachsen, sieht sich aber auf Kurs für das Mittelfristziel eines GMV von mehr als 30 Milliarden Euro 2025. Helfen sollen dabei Investitionen unter anderem in neue Logistikzentren, die im laufenden Jahr 400 bis 500 Millionen Euro betragen sollen. Für das Gesamtjahr 2021 wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro):

. BERICHTET PROG PROG

GESAMTJAHR Gj21 ggVj Gj21 ggVj Gj20

Umsatz 10.354 +30% 10.319 +29% 7.982

GMV* 14.348 +34% 14.342 +34% 10.696

EBIT bereinigt 468 +11% 453 +8% 421

Ergebnis nach Steuern 235 +4% 245 +8% 226

Ergebnis je Aktie 0,91 +1% 0,94 +4% 0,90

* Bruttowarenwert

kauft eigene Aktien für bis zu 350 Millionen Euro zurück. Zudem sollen überschüssige liquide Mittel zukünftig durch weitere Aktienrückkäufe ausgeschüttet werden. Die bisherige Dividendenstrategie soll aufrechterhalten werden. Ferner will Scout24 3.400.000 der bislang gehaltenen 3.542.904 eigenen Aktien einziehen. Das Grundkapital reduziert sich demnach von 83.600.000 auf 80.200.000 Aktien.

übernimmt das US-Unternehmen StreamSets, einen Anbieter von Datenintegration, über die Tochter Software AG USA. Die Gegenleistung beläuft sich auf 524 Millionen Euro zuzüglich eines "üblichen Retention Packages" sowie Transaktionsgebühren und soll durch Barmittel und bestehende Kreditfazilitäten finanziert werden. Software AG geht weiterhin davon aus, dass das bestehende Geschäft die veröffentlichte Prognose für 2022 und die Erwartungen für 2023 erfüllen wird.

will die Dividende für 2021 um 5 Cent auf 2,35 Euro erhöhen. Der Fotofinisher wies beim Umsatz 2021 nach vorläufigen Berechnungen einen Rückgang auf 692,8 (Vj 727,3) Millionen Euro auf. Das EBIT sank auf 72,2 (79,7) Millionen Euro.

hat im vergangenen Jahr die Umsatzerlöse um 60 Prozent auf 418 Millionen Euro gesteigert. Das bereinigte EBITDA vor Marketingaufwendungen stieg ähnlich stark auf 223 Millionen Euro. Die Marketinganstrengungen verdoppelten sich fast auf 46 Millionen Euro.

Der Ölkonzern will seine Anteile an allen Joint Ventures mit dem russischen Energie-Riesen Gazprom verkaufen. Shell habe zudem die Absicht, seine Beteiligung an der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 zu beenden. Shell ist eines von fünf Energieunternehmen, das an der umstrittenen Pipeline zwischen Russland und Deutschland beteiligt ist.

Der US-Computerhersteller hat nach einem guten ersten Geschäftsquartal den Ausblick für das Geschäftsjahr 2021/22 erhöht. Allerdings belasten die Auswirkungen aus dem russischen Angriff auf die Ukraine das Geschäft im laufenden zweiten Quartal mit 2 bis 3 Cent je Aktie, teilte der Konzern bei Vorlage der Quartalszahlen mit.

