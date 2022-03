MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

will für das abgelaufene Geschäftsjahr eine Dividende von 3,70 Euro je Stammaktie und 3,72 Euro je Vorzugsaktie vorschlagen vor dem Hintergrund einer als erfreulich bezeichneten Geschäfts- und Ergebnisentwicklung 2021. Sie liegt für das Konzernergebnis vor Steuern im oberen und für den operativen Konzernumsatz im mittleren Bereich der zuletzt abgegebenen Prognose. Die vorgeschlagene Dividende liegt laut Sixt deutlich über der Markterwartung von 2,21 Euro.

SHOP APOTHEKE

Der Arzneimittelhändler hat trotz höherer Umsätze und deutlich mehr Kunden im abgelaufenen Jahr einen Millionenverlust verzeichnet. Abschreibungen und höhere Kosten belasteten das rnehmen. Auch im laufenden Jahr schließt die Shop Apotheke Europe NV einen operativen Verlust nicht aus.

SMA SOLAR

erwartet für das Geschäftsjahr 2021 ein unterhalb der Prognose liegendes operatives Ergebnis von nur etwa 9 Millionen Euro. Im Januar hatte SMA 20 bis 30 Millionen Euro angekündigt. Hintergrund ist die vorvertragliche Einigung zur außerordentlichen Beendigung eines bestehenden Servicevertrags im Bereich Betriebsführung und Wartung für Photovoltaik-Kraftwerke.

ZEAL NETWORK

will für 2021 eine Basisdividende von 1,00 Euro zahlen. Zudem wird die Ausschüttung einer Sonderdividende von 1,10 Euro vorgeschlagen. Das bereinigte EBITDA legte nach vorläufigen Berechnungen, begünstigt durch einen Rückgang der Marketingaufwendungen sowie des Personalaufwands und der sonstigen betrieblichen Aufwendungen, auf 27,5 (2020: 12,7) Millionen Euro zu und liegt über der angepassten Prognose von rund 25 Millionen Euro.

EUROPCAR

erzielte 2021 einen Nettogewinn von 29 Millionen Euro nach einem Fehlbetrag von 644,8 Millionen Euro im Jahr davor. Der Umsatz kletterte um 28 Prozent auf 2,28 Milliarden Euro.

KUEHNE+NAGEL

hat 2021 und insbesondere im vierten Quartal von der starken Nachfrage nach Transportdienstleistungen profitiert. Der Konzern verdoppelte den Umsatz im Schlussquartal und vervierfachte den operativen Gewinn. Die Aktionäre sollen eine Dividende von 10 Franken je Aktie bekommen nach 4,50 Franken im Vorjahr. Die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs kann der Konzern noch nicht einschätzen.

EXXON / ENI

Der US-Ölkonzern ExxonMobil kündigte an, dass er sich schrittweise aus dem Betrieb eines großen Ölfelds in Russland zurückziehen will. Exxon Mobil betreibt im Namen eines Konsortiums, dem der russische Ölkonzern Rosneft, ein indisches sowie ein japanisches Unternehmen angehören, seit 1995 das Sachalin-1-Ölfeld im Osten des Landes. Unterdessen hat der Ölkonzern Eni erklärt, dass er sich aus der Blue-Stream-Gaspipeline zwischen Russland und der Türkei zurückziehen wird. Eni hält 50 Prozent der Anteile, die andere Hälfte gehört dem russischen Gaskonzern Gazprom.

NORD STREAM 2

Das Projekt war wegen des Ukraine-Konflikts bereits auf Eis gelegt - nun ist die Betreibergesellschaft der deutsch-russischen Gaspipeline Nord Stream 2 pleite. Vor einer Woche hatten die USA wegen des damals bereits eskalierenden Konfliktes mit Russland das Unternehmen und dessen deutschen Geschäftsführer Matthias Warnig mit Sanktionen belegt.

SBERBANK

Die europäische Tochtergesellschaft der wegen des Ukraine-Kriegs sanktionierten größten russischen Bank wird ein Insolvenzverfahren durchlaufen. Die in Österreich ansässige Sberbank Europe AG werde ein normales Insolvenzverfahren nach nationalem Recht durchlaufen, teilte der Einheitliche Abwicklungsausschuss (SRB) der EU-Bankenunion mit. Die Tochtergesellschaften in Kroatien und Slowenien wurden hingegen an lokale Banken abgetreten. Der SRB betonte, dass die Vermögen der Kunden bis 100.000 Euro durch das europäische Einlagensystem abgesichert sind.

STELLANTIS

Die Marke Jeep will in den kommenden Jahren eine Reihe vollelektrischer Geländewagen anbieten. Dies ist Teil eines umfassenderen strategischen Fahrplans, den die Muttergesellschaft Stellantis vorstellte.

HEWLETT-PACKARD

ist mit einem Gewinnsprung in das neue Geschäftsjahr gestartet. Dank der regen Nachfrage verdiente HPE mehr als Analysten erwartet haben. Den Gewinnausblick für das Geschäftsjahr 2021/22 per Ende Oktober erhöhte der Konzern.

SALESFORCE

hat seinen Umsatz im vierten Quartal deutlich gesteigert und die eigene Prognosespanne übertroffen. Unter dem Strich fuhr der auf Cloud-basierte Unternehmenssoftware spezialisierte US-Konzern allerdings einen Verlust ein, unter anderem wegen hoher Kosten für Übernahmen. Auf bereinigter Basis schnitt Salesforce wiederum besser ab als erwartet.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/gos/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 02, 2022 01:33 ET (06:33 GMT)