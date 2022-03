MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

will ihren Eignern eine Dividendenzahlung von 0,10 Euro je Aktie zukommen lassen. Der Vorstand und der Aufsichtsrat haben dem Unternehmen zufolge beschlossen, der am 8. Juni 2022 geplanten und virtuell stattfindenden Hauptversammlung die Zahlung einer Dividende in Höhe von 1,5 Millionen Euro - 0,10 Euro je dividendenberechtigter Stückaktie - für das Geschäftsjahr 2021 vorzuschlagen.

HOMETOGO

verstärkt sich mit einer Übernahme. Wie der Online-Marktplatz für Ferienwohnungen mitteilte, erwirbt er für rund 40 Millionen Euro die E-Domizil GmbH.

ORANGE

will auf der Hauptversammlung am 19. Mai den früheren Valeo-Chef Jacques Aschenbroich als neuen Chairman vorschlagen.

