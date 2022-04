MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

Die chinesische Zentralbank (PBoC) und die Devisenregulierungsbehörde des Landes haben den heimischen Unternehmen Unterstützung durch die Finanzinstitute zugesichert, um die Folgen der neuen pandemiebedingten Lockdowns besser verkraften zu können.

BIP CHINA

Das Wachstum der chinesischen Wirtschaft hat sich im ersten Quartal trotz neuerlicher Lockdowns stärker als erwartet beschleunigt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sei im Auftaktquartal verglichen mit dem Vorjahr um 4,8 Prozent gestiegen, teilte das chinesische Nationale Statistikbüro mit. Volkswirte hatten ein Wachstum von 4,6 Prozent prognostiziert, nachdem die chinesische Wirtschaft im letzten Quartal 2021 auf Jahressicht um 4,0 Prozent gewachsen war. Im Vergleich zum vierten Quartal verlangsamte sich das Wachstum im ersten Quartal jedoch auf 1,3 Prozent. Im letzten Quartal 2021 war im Vergleich zum Vorquartal ein Anstieg um 1,6 Prozent verzeichnet worden.

INDUSTRIEPRODUKTION CHINA

Pandemiebedingte Einschränkungen haben das Wachstum der chinesischen Industrieproduktion im März gebremst. Wie das Nationale Statistikbüro des Landes mitteilte, stieg die Produktion im vergangenen Monat zum Vorjahr um 5 Prozent. Volkswirte hatten im Konsens diesen Wert vorausgesagt. In den Monaten Januar und Februar war allerdings noch ein Wachstum von 7,5 Prozent verzeichnet worden. Die Einzelhandelsumsätze wuchsen im März auf Jahressicht um 3,5 Prozent, übertrafen damit aber die Konsensschätzung der Ökonomen von 2 Prozent. In den ersten beiden Monaten des Jahres waren die Einzelhandelsumsätze im Vergleich zum Vorjahr um 6,7 Prozent gestiegen.

BoJ/Kuroda bekräftigt lockere Geldpolitik

Der Gouverneur der Bank of Japan (BoJ), Haruhiko Kuroda, hat den geldpolitischen Kurs der Notenbank bekräftigt. Forderungen nach Zinserhöhungen, um eine weitere Abwertung der Landeswährung Yen einzudämmen, erteilte er eine Absage. Sowohl Kuroda als auch Finanzminister Shunichi Suzuki warnten, dass eine rasche Abwertung des Yen negative Folgen für die japanische Wirtschaft zeitigen könnte.

MERCEDES-BENZ

Die Werke von Mercedes-Benz sind aus Sicht des Betriebsrats nicht ausreichend für die Wende zur E-Mobilität gewappnet. "Wir müssen in der Lage sein, noch schneller auf die steigende Nachfrage nach Elektroautos zu reagieren", sagt Michael Häberle, Betriebsratsvorsitzender des Stammwerks in Stuttgart-Untertürkheim und Mitglied des Aufsichtsrats, dem Nachrichtenmagazin Spiegel.

KUKA

Der Roboterhersteller Kuka erwartet für die kommenden Jahre ein starkes Wachstum in China. Laut der Langfristplanung in einem Gutachten der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG soll der Umsatz in China bis 2024 durchschnittlich um jährlich 30 Prozent wachsen, schreibt die "Welt am Sonntag". Bis 2027 soll der China-Umsatz auf 2,35 Milliarden Euro von 589 Millionen Euro klettern und damit 40 Prozent aller Erlöse beitragen.

LEIFHEIT

hat im ersten Quartal unter den steigenden Material-, Fracht- und Energiekosten sowie Engpässen in den Beschaffungsmärkten gelitten. Zudem sei eine Konsumzurückhaltung der Verbraucher in den Kernmärkten spürbar gewesen, teilte das Unternehmen mit. Preiserhöhungen würden nur zeitversetzt Wirkung zeigen und könnten die Kostenerhöhungen nur teilweise kompensieren.

PETROPAVLOVSK

Das Bergbauunternehmen mit Sitz in London erwägt wegen der Sanktionen gegen Russland den Verkauf seiner Goldminen im Fernen Osten Russlands. Es gehe konkret um drei Minen und ein Verarbeitungswerk auf dem Gebiet zwischen Russland und China, teilte Petropavlovsk am Donnerstag mit.

DEEZER

Der Musikstreamingdienst fusioniert mit einer bereits gelisteten Zweckgesellschaft (SPAC). Angestrebt wird ein Börsengang mit einer Bewertung von 1,05 Milliarden Euro, teilte das französische Unternehmen mit. Deezer fusioniert mit der in Paris notierten I2PO SA. Hinter dem Unternehmen steht die französische Familie Pinault, Hauptaktionär des Gucci-Eigentümers Kering, und der Banker Matthieu Pigasse von Centerview Partners.

BANK OF AMERICA

hat im ersten Quartal zwar die Einnahmen im Vergleich zum Vorjahr gesteigert, aber einen Gewinnrückgang verbucht. Dabei übertraf das Unternehmen aber die Erwartungen von Analysten. Im ersten Quartal erzielte die Bank Einnahmen von 23,2 Milliarden Dollar. Im vergleichbaren Vorjahreszeitraum waren es 22,8 Milliarden Dollar. Netto verdiente das Geldinstitut 7,1 (Vorjahr: 8,1) Milliarden Dollar. Je Aktie betrug das Ergebnis 80 (86) Cent. Analysten hatten die Einnahmen nach Angaben von Factset auf 23,1 Milliarden Dollar und das Ergebnis je Aktie auf 75 Cent geschätzt.

TESLA

Tesla wird in der neuen Fabrik in Grünheide bis Jahresende voraussichtlich nur rund 30.000 Fahrzeuge fertigen, wie die Automobilwoche unter Berufung auf interne Berechnungen aus Unternehmenskreisen berichtet. Die Fabrik sei in der ersten Ausbaustufe für jährlich 500.000 Fahrzeuge ausgelegt.

TESLA

Ein US-Richter hat einen folgenschweren Tweet des Tesla-Gründers Elon Musk zum Rückzug seines Unternehmens von der Börse als "falsch und irreführend" eingestuft. Wie aus am späten Freitagabend bei Gericht eingereichten Dokumenten hervorgeht, kam der Bundesrichter Edward Chen in einer unveröffentlichten Teilentscheidung im Verfahren zwischen dem Elektroautokonzern und Investoren zum Ergebnis, dass Musk 2018 "leichtfertig und in vollem Bewusstsein" falsche Tatsachen verbreitet habe.

TWITTER

Der Onlinedienst setzt sich gegen den Versuch der feindlichen Übernahme durch den Technologieunternehmer Elon Musk zur Wehr. Der Verwaltungsrat verabschiedete einen Plan, der die Rechte der derzeitigen Anteilseigner stärkt, wie das US-Unternehmen am Freitag mitteilte. Musk, der erst kürzlich als Großaktionär bei Twitter eingestiegen war, wird damit der von ihm beabsichtigte Aufkauf der übrigen Aktien des Unternehmens erschwert.

TWITTER

Dem Milliardär Elon Musk droht bei seinen Übernahmeplänen für Twitter offenbar Konkurrenz. Der Private-Equity-Investor Thoma Bravo arbeitet laut einem Zeitungsbericht an einem möglichen Angebot für den Kurznachrichtendienst. "Sie machen einen Vorstoß", sagte eine informierte Person über die Beteiligungsgesellschaft, die bereits Tech-Größen wie McAfee und Landesk besitzt, der New York Post.

TWITTER

Die Beteiligungsgesellschaft Apollo Global Management denkt offenbar über die Finanzierung eines möglichen Übernahmeangebots für Twitter nach. Darüber sei diskutiert worden, berichtet eine Person, die mit den Überlegungen des Unternehmens vertraut ist.

