MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

Ergebnisse und Prognosen im Vergleich (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, vergleichbares Umsatzwachstum in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

2. QUARTAL 2Q21/22 ggVj 2Q21/22 ggVj 2Q20/21

Umsatz 5.460 +38% 5.245 +32% 3.965

Vergleichbares Umsatzwachstum 15,8 -- 9,4 -- 12,9

EBIT bereinigt 980 +47% 917 +38% 666

Ergebnis nach Steuern 583 +30% -- -- 447

Ergebnis nach Steuern/Dritten 579 +31% 504 +14% 443

Ergebnis je Aktie 0,52 +27% 0,45 +10% 0,41

Ergebnis je Aktie bereinigt 0,67 +52% 0,57 +30% 0,44

TEAMVIEWER

hat diese Ergebnisse zum ersten Quartal vorgelegt (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

1. QUARTAL 1Q22 ggVj 1Q22 ggVj 1Q21

Billings 163,5 +11,5% 164,7 +12,3% 147

Umsatz 135 +14% 137 +16% 118

EBITDA bereinigt 83 -8% 76 -16% 90

Ergebnis nach Steuern 15 +350% 14 +344% 3,2

Ergebnis je Aktie 0,07 +250% 0,07 +250% 0,02

LUFTHANSA

schaut nach ihrer Restrukturierung in der Pandemie zuversichtlich nach vorne. "Ja - die Corona-Pandemie hat uns in den vergangenen 24 Monaten in eine tiefe Krise geführt. Aber diese Krise haken wir jetzt - zumindest mental - ab", wird Konzernchef Carsten Spohr laut vorab veröffentlichtem Redetext auf der Hauptversammlung des Konzerns sagen, die am 10. Mai erneut rein virtuell stattfindet. Der Konzern habe die Krise als Chance genutzt. "Wir sind heute besser denn je für die Zukunft gerüstet und können uns gestärkt den kommenden Herausforderungen stellen", so Spohr.

CANCOM

wird wegen Lieferengpässen bei IT-Hardware pessimistischer für das Gesamtjahr. Das im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen senkte sowohl den Ausblick für den Umsatz als auch das operativen Ergebnis. Im ersten Quartal steigerte das Unternehmen seine operative Marge. Der Vorstand rechnet auf Konzernebene nur noch mit einem "deutlichen" Umsatzwachstum im Gesamtjahr. Auch beim Rohertrag, beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) und EBITA wird nur noch ein "deutlicher" Anstieg erwartet. Zuvor war der Konzern jeweils von einem "sehr deutlichen" Wachstum dieser Kennziffern ausgegangen.

ELMOS SEMICONDUCTOR

wird nach einem starken Jahresauftakt zuversichtlicher für das Gesamtjahr. Wie der Chipkonzern mitteilte, hat er die Prognose für 2022 auf Basis des aktuellen Auftragsbestands und den dafür zur Verfügung stehenden Wafer-Kapazitäten angehoben.

UNIVERSAL MUSIC GROUP

hat im ersten Quartal von einem Wachstum in allen Segmenten profitiert. Die weltgrößte Plattenfirma steigerte sowohl Umsatz als auch operativen Gewinn.

ADVANCED MICRO DEVICES (AMD)

wird für das laufende Jahr optimistischer und hebt den Umsatzausblick an. Der US-Halbleiterkonzern reagierte damit auf die Übernahme der Xilinx Inc., aber auch auf gestiegene Erlöse bei Servern und anderen Bereichen. CEO Lisa Su sprach von einem signifikanten Wachstum im ersten Quartal. Im ersten Quartal kletterte das Ergebnis auf 786 (Vorjahr 555) Millionen Dollar bzw. 56 (Vj. 45) Cent je Aktie. Auf bereinigter Basis verdiente das Unternehmen 1,13 US-Dollar pro Schein. Analysten hatten im Konsens zwar einen Überschuss von 83 Cent vorausgesagt - bereinigt aber nur 91 Cent. AMD setzte in der ersten Periode 5,89 (3,45) Milliarden Dollar um. Unter Nichtberücksichtigung von Xilinx erreichte der Quartalsumsatz von AMD ein Rekordvolumen von 5,3 Milliarden Dollar. Dieser Wert übertraf sowohl die Unternehmensprognose als auch die Markterwartung.

