MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

Twitter-Chef Parag Agrawal hat die Fähigkeit des Unternehmens verteidigt, Spam-Konten zu bekämpfen. Er reagierte damit auf Aussagen von Elon Musk aus der vergangenen Woche. Dieser hatte erklärt, dass sein Deal, Twitter zu kaufen, wegen Bedenken über die Anzahl der Spam-Konten auf der Social-Media-Plattform vorübergehend auf Eis gelegt wurde. Agrawal fügte hinzu, dass Twitter schätzt, dass weniger als 5 Prozent der gemeldeten monetarisierbaren täglich aktiven Nutzer in jedem Quartal Spam-Konten sind. Musk hatte in der vergangenen Woche erklärt, er werde versuchen, die Zahlen von Twitter zu überprüfen.

VERIZON / CITI / HP / CHEVRON

Berkshire Hathaway hat die Beteiligung am US-Telekomkonzern Verizon Communications nahezu komplett verkauft. Wie aus einer Pflichtmitteilung hervorgeht, wurden dagegen weitere Anteile unter anderem an der US-Bank Citigroup, dem Energiekonzern Chevron oder dem Computer- und Druckerhersteller HP erworben.

PAYPAL

begibt Anleihen in Höhe von insgesamt 3 Milliarden US-Dollar. Wie der Online-Geldtransfer- und Zahlungsdienstleister mitteilte, will er damit ein Rückkaufangebot für eigene Anleihen in Höhe von 2 Milliarden Dollar finanzieren.

CARLYLE / MANTECH

Der Finanzinvestor Carlyle übernimmt den Softwarehersteller Mantech International. Nach Angaben von Mantech zahlt Carlyle 96 US-Dollar je Aktie, womit das Unternehmen mit 4,2 Milliarden Dollar bewertet wird.

LORDSTOWN

Der Elektrofahrzeughersteller benötigt nach wie vor finanzielle Mittel, um das Geschäft fortführen zu können. "Die Warnung (aus dem Vorjahr) wird so lange gelten, bis wir ausreichend Kapital beschaffen und eine höhere Marktkapitalisierung erreichen", sagte Finanzvorstand Adam Kroll.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

May 17, 2022 01:38 ET (05:38 GMT)