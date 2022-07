MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

hat im zweiten Quartal mit Hilfe deutlicher Preissteigerungen dem Anstieg der Energiekosten besser getrotzt als erwartet. Der Baustoffkonzern erwartet jedoch ein herausforderndes zweites Halbjahr und nahm deshalb seine Gewinnerwartungen für das Gesamtjahr 2022 etwas zurück. Statt einer leichten Verbesserung wird das Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs vor Konsolidierungs- und Wechselkurseffekten nun leicht rückläufig erwartet.

BERICHTET PROG PROG

2. QUARTAL 2Q22 ggVj 2Q22 ggVj 2Q21

Umsatz 5.523 +11% 5.406 +9% 4.980

Ergebnis laufendes Geschäft* 1.131 -4% 1.065 -10% 1.182

Ergebnis laufendes Geschäft-Marge* 20,5 -- 19,7 -- 23,7

Ausblick 2022 - das Unternehmen erwartet:

- rechnet weiterhin mit einem starken Anstieg des Umsatzes

- erwartet das Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs leicht unter Vorjahr (zuvor: leicht über Vorjahr)

- alle Angaben in den Tabellen in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro

KION

Der Gabelstaplerhersteller hat im zweiten Quartal trotz gestiegener Aufträge und Umsätze deutlich weniger verdient. Als Grund führt das Unternehmen laut Mitteilung weiter stark steigenden Material-, Energie- und Logistikkosten sowie die anhaltenden Störungen in den Lieferketten an. Zudem hätten erneute Corona-Lockdowns insbesondere in Asien belastet. Verschärfend sei der Ukraine-Krieg hinzugekommen, so Kion. Eine neue Jahresprognose hat Kion noch nicht vorgelegt. Der Umsatz erhöhte sich um 8,1 Prozent auf 2,802 Milliarden Euro. Analysten hatten einem Umsatz von 2,726 Milliarden Euro gerechnet. Das bereinigte EBIT verringerte sich um 42,8 Prozent auf 141,4 Millionen Euro, die bereinigte EBIT-Marge ging damit auf 5,0 Prozent von 9,5 Prozent zurück. Hier hatten Analysten mit 146 Millionen Euro gerechnet bei einer Marge von 5,4 Prozent mit etwas mehr gerechnet.

KNORR-BREMSE

kann ihre Margenprognose für das laufende Jahr nicht halten. Wie das MDAX-Unternehmen mitteilte, belasten die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs, Aufwendungen für den Rückzug aus Russland und die Folgen der Corona-Pandemie das Geschäft. Die Zahlen für das zweite Quartal lagen unterdessen im Rahmen der Erwartungen. Im Gesamtjahr rechnet Knorr-Bremse nunmehr mit einer EBIT-Marge von 10,5 bis 12,0 Prozent. Bislang hatte der Konzern 12,5 bis 14 Prozent in Aussicht gestellt. Beim Umsatz wurde das untere Ende der Spanne auf 6,9 von 6,8 Milliarden Euro angehoben, das obere Ende liegt nach wie vor bei 7,2 Milliarden Euro. Den freien Cashflow sieht das Unternehmen mit 300 bis 500 Millionen Euro nun unter dem bisherigen Ausblick von 500 bis 600 Millionen Euro. Im zweiten Quartal sackte die Marge nach vorläufigen Zahlen auf rund 10,5 Prozent von 14,1 Prozent im Vorjahr ab. Der Umsatz blieb stabil bei 1,73 Milliarden Euro. Der Cashflow lag bei minus 70 Millionen Euro nach plus 131 Millionen Euro im Vorjahr.

Nachfolgend die Zahlen zum zweiten Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

Knorr-Bremse AG, München

VORAB

. BEKANNTGABE PROG PROG PROG

2. QUARTAL 2Q22 ggVj 2Q22 ggVj Zahl 2Q21

Umsatz 1.730 +0,2% 1.753 +1% 6 1.727

EBITDA k.A. -- 278 -11% 3 312

EBIT k.A. -- 195 -20% 6 244

EBIT-Marge 10,5 -- 11,1 -- -- 14,1

VOLKSWAGEN

hat im zweiten Quartal trotz deutlich rückläufiger Autoverkäufe und anhaltender Lieferengpässe überraschend mehr umgesetzt. Wegen Belastungen aus Rohstoffsicherungsgeschäften sank der Gewinn zwar, der Wolfsburger DAX-Konzern verdiente aber deutlich mehr als Analysten erwartet haben. Den Umsatz- und Gewinnausblick für das Gesamtjahr bekräftigte VW. Wie der Zwölfsmarken-Konzern mitteilte, stieg der Umsatz in den drei Monaten um 3,3 Prozent auf 69,54 Milliarden Euro. Operativ verdiente der VW 4,505 Milliarden Euro, das ist knapp ein Drittel weniger als im Vorjahreszeitraum, aber fast 1 Milliarde mehr als Analysten erwartet haben. Das operative Ergebnis vor Sondereinflüssen lag im Quartal bei 4,7 Milliarden Euro, enthielt gegenüber dem ersten Quartal negative Bewertungseffekte aus Derivaten, hauptsächlich aus Rohstoffsicherungsgeschäften, so VW. Alleine diese Belastung belief sich auf rund 2,4 Milliarden Euro. Den Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigte Volkswagen.

CARREFOUR

hat seine Jahresprognose nach einem guten ersten Halbjahr bekräftigt. Wie Carrefour mitteilte, lag das operative Ergebnis mit 814 Millionen Euro zu konstanten Wechselkursen um 1,6 Prozent über dem entsprechenden Vorjahresniveau. Der freie Netto-Cashflow verbesserte sich auf minus 1,88 Milliarden von minus 1,99 Milliarden Euro im ersten Halbjahr 2021. Carrefour ist zuversichtlich, im laufenden Jahr wie geplant einen freien Netto-Cashflow von mindestens 1 Milliarde Euro zu erzielen.

KERING

hat im ersten Halbjahr 2022 deutlich mehr verdient als vor Jahresfrist. Der Betriebsgewinn kletterte um 26 Prozent auf 2,82 Milliarden Euro, der Nettogewinn sogar um 34 Prozent auf 1,99 Milliarden Euro.

UNIVERSAL MUSIC

hat im zweiten Quartal von der anhaltenden Beliebtheit von Streamingdiensten wie Spotify, Apple Music und Amazon profitiert. Das weltgrößte Musiklabel steigerte den Umsatz auf 2,54 Milliarden Euro von 2,02 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Der Streaming-Umsatz verzeichnete mit 15,6 Prozent auf 348 Millionen Euro ein überdurchschnittlich hohes Wachstum.

SAMSUNG ELECTRONICS

bekommt die steigende Inflation und die nachlassende Nachfrage nach Elektronik und den darin verbauten Chips zu spüren. Der südkoreanische Technologieriese berichtete für das zweite Quartal einen Umsatz von 77,2 Billionen Won oder umgerechnet etwa 59 Milliarden US-Dollar. Dies entspricht einem Anstieg von 21,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal, aber einem leichten Rückgang gegenüber den ersten drei Monaten des Jahres, als Samsung einen Rekordumsatz von 77,8 Billionen Won erzielte. Damit endet eine Serie von drei Quartalen mit Rekordumsätzen in Folge, was zunächst auf den durch die Pandemie ausgelösten Boom bei Chip-Verkäufen zurückzuführen war. Der Nettogewinn stieg in den drei Monaten bis zum 30. Juni um 15,3 Prozent auf 11,1 Billionen Won.

===

