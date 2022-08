MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

hat im zweiten Quartal operativ den Gewinn mehr als halbiert und unter dem Strich noch einen kleinen Gewinn erzielt. Dabei hat der DAX-Konzern aber noch schlechter abgeschnitten als von den Analysten befürchtet. Für die Ende Juni drastisch gesenkte Prognose für das Gesamtjahr sieht sich der Berliner Online-Mode-Marktplatz auf Kurs. Wie der Berliner Online-Marktplatz mitteilte, verdiente er auf Basis des bereinigten operativen Gewinns vor Zinsen und Steuern (EBIT) im Zeitraum April bis Juni 77,4 Millionen Euro, ein Jahr zuvor waren es 184 Millionen. Analysten hatten mit 82 Millionen Euro gerechnet. Die bereinigte EBIT-Marge verschlechterte sich entsprechend auf 3 Prozent von 6,7. Nach Steuern ergab sich ein Gewinn von 14,0 Millionen Euro, im Vorjahr waren es 120 Millionen. Analysten hatten im Schnitt 25 Millionen Euro prognostiziert. Das Bruttowarenvolumen (GMV) betrug 3,781 Milliarden Euro nach 3,788 Milliarden. Der Umsatz ging auf 2,623 Milliarden zurück von 2,733 Milliarden.

Ein Vergleich der Zahlen mit den Prognosen (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

2. QUARTAL 2Q22 ggVj 2Q22 ggVj 2Q21

Umsatz 2.623 -4% 2.697 -1% 2.733

GMV* 3.781 -- 3.873 +2% 3.780

EBIT bereinigt 77 -58% 82 -55% 184

EBIT-Marge bereinigt 3,0 -- 3,0 -- 6,7

Ergebnis nach Steuern 14 -88% 25 -80% 120

Ergebnis je Aktie 0,05 -89% 0,07 -85% 0,46

*Bruttowarenwert

LUFTHANSA

hat im zweiten Quartal auch unter dem Strich wieder einen Gewinn eingefahren und die Jahresprognose konkretisiert. In den drei Monaten April bis Juni erzielte der Konzern einen Gewinn von 259 Millionen Euro, nach einem Verlust von 756 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Je Aktie verdiente er 0,22 Euro nach einem Verlust von 1,26 Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Adjusted EBIT) lag nach endgültigen Zahlen bei 393 Millionen Euro. Der Umsatz sprang auf 8,5 Milliarden Euro von 3,21 Milliarden im Vorjahreszeitraum, wie der Airline-Konzern bereits mitgeteilt hatte.

Die Zahlen im Überblick (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

Deutsche Lufthansa AG, Frankfurt

. BERICHTET*

2. QUARTAL 2Q22 ggVj 2Q21

Umsatz 8.462 +164% 3.211

EBIT bereinigt 393 -- -827

EBIT-Marge bereinigt 4,6 -- -25,8

Ergebnis nach Steuern/Dritten 259 -- -756

Ergebnis je Aktie 0,22 -- -1,26

Free Cashflow bereinigt 2.122 +455% 382

MORPHOSYS

hat im zweiten Quartal die Umsätze deutlich gesteigert, ist aber auf Jahressicht wieder in die roten Zahlen gerutscht. Die Umsatzerlöse beliefen sich auf 59,4 (Vorjahr 38,2) Millionen Euro. Der Anstieg der Produktverkäufe von Monjuvi im Vergleich zum Vorjahr wurde durch eine höhere Nachfrage angetrieben, die Kennziffer des Hoffnungsträgers kletterte 21,7 (Vj. 14,9) Millionen Euro. Der operative Verlust belief sich auf 55,1 (71,4) Millionen Euro - der Konzernverlust auf 235,0 Millionen Euro, nachdem im Vorjahresquartal noch ein Überschuss von 20,9 Millionen Euro verbucht worden war.

Ein Vergleich der Zahlen mit den Prognosen (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS ):

Morphosys AG, Martinsried

BERICHTET PROG PROG PROG

2. QUARTAL 2Q22 ggVj 2Q22 ggVj Zahl 2Q21

Umsatz 59 +55% 47 +23% 3 38

Operativer Gewinn -55 -- -61 -- 3 -71

Konzernüberschuss -235 -- -67 -- 2 21

Ergebnis je Aktie -6,88 -- -1,95 -- 2 0,64

BOOKING

hat das zweite Quartal 2022 über den Markterwartungen abgeschlossen und sich positiv zur Sommerreisesaison geäußert. Für das Berichtsquartal wies die Booking Holdings einen Umsatzsprung von 99 Prozent auf 4,3 Milliarden US-Dollar aus. Der bereinigte Gewinn je Aktie übertraf mit 19,08 Dollar den auf 17,56 Dollar lautenden Analystenkonsens. Unterm Strich verdiente der US-Konzern 857 Millionen Dollar, nachdem im von der Corona-Pandemie geprägten Vorjahreszeitraum noch ein Verlust von 167 Millionen Dollar aufgelaufen war.

EBAY

ist im zweiten Quartal 2022 infolge rückläufiger Umsätze und weniger aktiver Käufer in die Verlustzone gerutscht und hat die Jahresprognose gesenkt. Die Ebay Inc meldete für das zweite Quartal einen Verlust von 531 Millionen US-Dollar bzw 95 Cent je Aktie nach einem Gewinn von 10,73 Milliarden Dollar bzw 15,68 Dollar je Anteilsschein im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Auf bereinigter Basis verdiente Ebay 99 Cent je Aktie. Von Factset befragte Analysten hatten im Mittel mit einem bereinigten Ergebnis von 89 Cent je Aktie gerechnet. Der Umsatz ging auf 2,4 von 2,67 Milliarden Dollar zurück. Hier hatte der Analystenkonsens auf 2,37 Milliarden Dollar gelautet. Den Ausblick senkte die Mutter des gleichnamigen Online-Auktionshauses.

