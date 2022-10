MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

sieht einen zusätzlichen Finanzbedarf für seine Tochter Turquoise Hill von 3,6 Milliarden Dollar in den nächsten zwei Jahren. Das Geld sei nötig, um das langfristige Potenzial des Kupfer- und Goldprojekts Oyu Tolgoi in der Mongolei zu erschließen. Das eigene Übernahmeangebot für Turquoise Hill in Höhe von 43 kanadischen Dollar in bar pro Aktie sei das beste und letztes Angebot von Rio Tinto. Wenn es nicht angenommen wird, müsse Turquoise Hill in der ersten Hälfte des Jahres 2023 mindestens 1,1 Milliarden Dollar durch neues Eigenkapital in Form von Platzierungen oder Bezugsrechtsemissionen beisteuern.

SANTANDER

Die spanische Bank hat im dritten Quartal mehr verdient als erwartet. Ein starker Anstieg der Einnahmen aufgrund rasch steigender Zinsen konnte höhere Rückstellungen und inflationsbedingten Kosten ausgleichen. Im Zeitraum Juli bis September steigerte Banco Santander den Nettogewinn um 11 Prozent. Die Zahl übertrifft die Erwartungen der Analysten.

STANDARD CHARTERED

hat im dritten Quartal den Gewinn um ein Drittel gesteigert. Dabei profitierte die britische Bank von steigenden Zinsen, die jedoch teilweise durch Wertberichtigungen im Kreditportfolio kompensiert wurden.

VINCI

hat im dritten Quartal den Umsatz prozentual zweistellig gesteigert und dabei von starker Nachfrage in allen Regionen profitiert. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte der französische Bau- und Infrastukturkonzern, der Nettogewinn soll weiterhin das Ergebnis von 2019 übertreffen. Wie Vinci in einem Trading Update mitteilte, steigerte das Unternehmen den Umsatz im Quartal auf 16,7 Milliarden Euro von 13,24 Milliarden.

ALPHABET

Das sich abschwächende Umfeld im Markt für Digitalwerbung macht dem Google-Mutterkonzern Alphabet zu schaffen. Das Wachstum des US-Konzerns verlangsamte sich das fünfte Quartal in Folge, auch weil der Werbeumsatz der Videoplattform Youtube erstmals seit der gesonderten Berichterstattung für die Sparte sank. Der Konzernumsatz stieg im dritten Quartal um 6,1 Prozent auf 69,1 Milliarden US-Dollar, das war weniger als von Analysten erwartet.

MICROSOFT

hat im ersten Geschäftsquartal 2022/23 weniger verdient und wegen einer schwächeren PC-Nachfrage ein langsameres Umsatzwachstum verzeichnet. Der Konzern übertraf im Quartal zwar die Erwartungen, gab aber einen schwachen Ausblick.

SK HYNIX

einer der weltweit größten Chiphersteller nach Umsatz, halbiert seine geplanten Investitionen für das kommende Jahr aufgrund der sich verschlechternden Marktbedingungen. Der Abschwung in der Halbleiterindustrie hält an. SK Hynix kündigte an, angesichts des zu erwartenden Überangebots an Speicherchips seine Investitionen 2023 gegenüber den im laufenden Jahr geplanten 10 bis 20 Billionen Won (7 bis 14 Milliarden Euro) um mehr als 50 Prozent zu kürzen.

