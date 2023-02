MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

will die Profitabilität im laufenden Jahr steigern, nachdem der Gewinn im vierten Quartal 2022 nahezu stabil geblieben ist. Die Bank strebt ein zweistelliges Einnahmenwachstum und eine Eigenkapitalrendite von über 15 Prozent an. In den letzten drei Monaten 2022 erzielte Santander einen Nettogewinn von 2,29 (Vorjahr 2,28) Milliarden Euro. Die Gesamteinnahmen stiegen auf 13,52 (11,78) Milliarden. Analysten hatten einen Nettogewinn von 2,14 Milliarden Euro bei Gesamteinnahmen von 13,38 Milliarden Euro erwartet.

SWATCH

will der Hauptversammlung eine Dividende von 6,00 Franken je Inhaberaktie und 1,20 Franken je Namensaktie vorschlagen. Im Vorjahr hatte Swatch 5,50 Franken je Inhaber- und 1,10 Franken je Namensaktie gezahlt.

FEDEX

Der US-Paketdienst will in seinem Führungsteam rund 10 Prozent der Arbeitsplätze abbauen.

===

