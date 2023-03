MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

bereitet einem neuen Bericht zufolge eine neue Runde von Entlassungen vor, nur vier Monate nachdem sie 13 Prozent ihrer Belegschaft abgebaut hat. Bloomberg News berichtete, dass die jüngste Runde von Kürzungen Tausende von Meta-Mitarbeitern betreffen wird und noch in dieser Woche angekündigt werden könnte.

HUAWEI / ZTE

Die Bundesregierung will Berichten zufolge die Nutzung von bestimmten Komponenten chinesischer Hersteller beim Ausbau des 5G-Mobilfunknetzes verbieten. Den Mobilfunkfirmen solle es verboten werden, bestimmte Steuerelemente der chinesischen Hersteller Huawei und ZTE einzubauen, berichteten mehrere Medien, darunter Zeit Online, NDR und WDR sowie Spiegel Online und das Handelsblatt am Montag. Das Verbot soll demnach auch Bauteile betreffen, die von den Anbietern bereits verbaut worden sind - was die Unternehmen zu einer Umrüstung zwingen würde.

RIO TINTO

zahlt eine zivilrechtliche Strafe von 15 Millionen US-Dollar, um eine jahrelange Untersuchung wegen angeblicher Verstöße gegen das US-Gesetz zu ausländischer Bestechung beizulegen. Das teilte die US-Börsenaufsicht SEC mit.

TWITTER

vermeldete neue technische Probleme. Nutzer der Online-Plattform konnten am Montag keine Links nutzen, die Verbindungen zu externen Inhalten herstellen.

March 07, 2023 01:32 ET (06:32 GMT)