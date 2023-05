MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.044,74 2.038,92 +0,3% +5,82 +12,1%

Silber (Spot) 25,79 25,63 +0,6% +0,17 +7,6%

Platin (Spot) 1.062,55 1.054,50 +0,8% +8,05 -0,5%

Kupfer-Future 3,89 3,84 +1,2% +0,05 +1,8%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Aussicht auf eine Zinserhöhungspause der Fed, sinkende Anleiherenditen und der schwächelnde Dollar stützten den Goldpreis, der um 0,8 Prozent auf 2.033 Dollar zulegte.

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 17.30 UHR +++++

CHINA - Konjunktur

In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im April verlangsamt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor verringerte sich auf 49,5 (März: 50,0) Punkte. Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex für die Industrie war im April auf 49,2 (Vormonat: 51,9) Punkte gesunken. Dieser Indikator ist stärker auf in Staatsbesitz befindliche Großunternehmen ausgerichtet.

WELTBANK

Die Weltbank hat den früheren Mastercard-Chef Ajay Banga als ihren neuen Präsidenten bestätigt.

AIRBUS

hat für das erste Quartal folgende Eckdaten bekannt gegeben (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG

1. QUARTAL 1Q23 ggVj 1Q23 ggVj 1Q22

Umsatz 11.763 -2% 11.390 -5% 12.000

EBIT bereinigt 773 -39% 749 -41% 1.263

EBIT 390 -73% -- -- 1.429

Ergebnis nach Steuern/Dritten 466 -62% 605 -50% 1.219

Ergebnis je Aktie 0,59 -62% 0,75 -52% 1,55

Freeuer Cashflow -889 -- -- -- 213

Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte Airbus "Unsere Prognose für das Gesamtjahr 2023 bleibt unverändert, wobei sich die Auslieferungen von Verkehrsflugzeugen auf die letzten Monate des Jahres konzentrieren werden", sagte CEO Guillaume Faur.

BMW

legt ein weiteres Aktienrückkaufprogramm auf. Dieses zweite Programm soll ein Volumen von bis zu 2 Milliarden Euro haben und im Anschluss an das erste Rückkaufprogramm starten.

QIAGEN

hat folgende Erstquartalszahlen vorgelegt (in Millionen Dollar, Ergebnis je Aktie in Dollar):

BERICHTET PROG PROG

1. QUARTAL 1Q23 ggVj 1Q23 ggVj 1Q22

Umsatz 485 -23% 481 -23% 628

Operatives Ergebnis bereinigt 124 -47% 128 -45% 232

Ergebnis nach Steuern bereinigt 117 -36% 107 -42% 184

Ergebnis/Aktie verwässert bereinigt 0,51 -36% 0,47 -41% 0,80

Qiagen bestätigte die Prognose für 2023, die einen Rückgang des Umsatzes um maximal etwa 90 Millionen auf 2,05 Milliarden Dollar vorsieht, während der bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie mindestens 2,10 Dollar erreichen soll. Für das zweite Quartal peilt Qiagen einen Umsatz von mindestens 490 Millionen Dollar und ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von mindestens 0,50 Dollar an.

VONOVIA

hat das erste Quartal mit Umsatz- und Gewinnrückgängen abgeschlossen. Die Ziele für das Gesamtjahr bestätigte der Wohnimmobilienkonzern. Im ersten Quartal betrugen die Funds from OPerations (FFO) nach Dritten 463 (Vorjahr: 563) Millionen Euro, das bereinigte EBITDA 657 (729) Millionen. Der Gesamtumsatz belief sich auf 1,431 (1,63) Milliarden Euro. Nach Steuern betrug der Verlust 2,1 Milliarden Euro, nach einem Gewinn von 58,3 Millionen im Vorjahr.

VONOVIA

hat ein weiteres Portfolio verkauft. Es handelt sich um 5 Immobilienbestände, die für 560 Millionen Euro an CBRE Investment Management veräußert worden sind. Durch diese und den zuvor angekündigten Verkauf eines 30-prozentigen Anteils an der Tochter Südewo an Apollo Global Management sei der Refinanzierungsbedarf 2023 nun komplett und 2024 wesentlich gedeckt, teilte Vonovia mit.

VONOVIA

Helene von Roeder, CTO und zuvor CFO, wird das Unternehmen zum 1. Juli auf eigenen Wunsch verlassen. Zudem hat der Aufsichtsrat Ruth Werhahn in den Vorstand bestellt, die zum 1. Oktober das neu geschaffene Personalressort übernehmen wird.

ZALANDO

hat im ersten Quartal Bruttowarenwert (GMV) und Umsatz leicht gesteigert sowie operativ und unter dem Strich den Verlust deutlich verringert. Für die Ziele im Gesamtjahr sieht sich der Berliner Online-Modehändler auf Kurs. Nach Steuern ergab sich ein Verlust von 38,5 Millionen (Vorjahr Verlust 61 Millionen) Euro. Der GMV, der im Unterschied zum Umsatz auch die Gebühreneinnahmen einschließt, stieg um knapp 3 Prozent auf 3,24 Milliarden Euro. Der Umsatz betrug 2,26 (2,205) Milliarden Euro. Im laufenden Jahr will der Konzern weiterhin beim GMV zwischen 1 und 7 Prozent zulegen, das bereinigte EBIT auf 280 bis 350 Millionen Euro steigen (Vorjahr: 184,6 Millionen).

FRAPORT

hat im ersten Quartal seinen Umsatz unerwartet stark verbessert und den Konzern-Verlust verringert. Am Ausblick für das laufende Jahr hält der MDAX-Konzern fest. Der Umsatz stieg um 41,9 Prozent auf 765,6 Millionen Euro. In den Umsatzerlösen sind erstmalig auch die im Zuge der Steuerungsübernahme der Sicherheitskontrollstellen am Flughafen Frankfurt vereinnahmten Luftsicherheitsgebühren enthalten (45,1 Millionen Euro). Das EBITDA lag mehr als 100 Prozent im Plus bei 158,3 Millionen Euro. Das Konzern-Ergebnis kletterte auf minus 32,6 (Vorjahr: minus 118,2) Millionen Euro. Analysten hatten einen Umsatz von 622 Millionen Euro, ein EBITDA von 160 Millionen Euro und einen Konzernverlust von 19 Millionen Euro prognostiziert.

FREENET

hat für das erste Quartal folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

VORAB

. BEKANNTGABE PROG PROG

1. QUARTAL 1Q23 ggVj 1Q23 ggVj 1Q22

Umsatz 638 +3% 626 +1% 617

EBITDA 128 +9% 122 +3% 118

Konzernergebnis bereinigt 60,3 -4% k.A. -- 62,8

Ergebnis je Aktie bereinigt 0,51 -2% k.A. -- 0,52

Free Cashflow 64,6 +3% k.A. -- 62,7

Im laufenden Jahr rechnet Freenet unverändert mit einer Steigerung des EBITDA auf 480 bis 500 Millionen Euro. Für den freien Cashflow werden weiterhin 250 bis 270 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Im vergangenen Jahr hatte Freenet auf EBITDA-Basis 478,7 Millionen Euro verdient und einen freien Cashflow von 249,2 Millionen Euro erzielt.

RATIONAL

hat im ersten Quartal von höheren Preisen und einer steigenden Produktivität profitiert. Die Kosten stiegen zudem nicht so schnell wie der Umsatz, weshalb die Marge zulegte. Der Umsatz legte um ein Viertel auf 282 Millionen Euro zu. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern kletterte um knapp 40 Prozent auf 66,5 Millionen Euro. Unter dem Strich blieben 51,7 Millionen Euro, 43 Prozent mehr als im Vorjahr. Rational erwartet im laufenden Jahr weiterhin ein Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich. Das EBIT soll leicht unterproportional zum Umsatz steigen.

BASLER

ist mit deutlichen Umsatz- und Ergebniseinbußen in das Jahr 2023 gestartet. Der Umsatz sank im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 15 Prozent auf 56,3 Millionen Euro. Die Jahresprognose eines Umsatzes von 235 bis 265 Millionen Euro und einer Vorsteuerrendite von 5 bis 8 Prozent hat dennoch unverändert Bestand.

KWS SAAT

hat seine Prognose für das Geschäftsjahr 2022/2023 nach einer starken Entwicklung in den ersten neun Monaten angehoben. Der Umsatz wuchs nach vorläufigen Berechnungen um rund 25 Prozent auf rund 1,51 Milliarden Euro. Das EBIT stieg auf 261,2 Millionen Euro von 185,9 Millionen vor Jahresfrist. Im gesamten Geschäftsjahr rechnet KWS nun mit einem Umsatzwachstum am oberen Ende der bisherigen Spanne von 13 bis 15 Prozent. Die EBIT-Marge sieht KWS nun bei 11 bis 12 Prozent nach bislang 10 bis 11 Prozent.

MORPHOSYS

hat für das erste Quartal folgende Eckdaten bekannt gegeben (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

BERICHTET PROG PROG

1. QUARTAL 1Q23 ggVj 1Q23 ggVj 1Q22

Umsatz 62 +50% 42 +2% 41

Operativer Gewinn -70 -- -78 +14% -68

Konzernüberschuss -44 -- -- -- -123

Ergebnis je Aktie unverwässert -1,30 -- -2,76 -23% -3,59

Der Produktumsatz mit dem Blutkrebsmedikament Monjuvi erhöhte sich im Auftaktquartal 2023 auf 20,8 Millionen US-Dollar, nach 18,7 Millionen Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

NEW WORK

wird pessimistischer und geht nun von einem Rückgang des operativen Gewinns im Gesamtjahr aus. Im ersten Quartal stieg der Umsatz leicht um 2 Prozent auf 75,9 Millionen Euro. Das bereinigte EBITDA brach um 30 Prozent auf 17,9 Millionen Euro ein.

ENEL

hat im ersten Quartal 2023 trotz eines deutlichen Umsatzrückgangs operativ mehr verdient und die Jahresprognose bekräftigt. Der Umsatz sank im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 23 Prozent auf 26,41 Milliarden Euro. Der Nettogewinn verringerte sich auf 1,03 von 1,43 Milliarden Euro. Auf bereinigter Basis legte der Nettogewinn dagegen um 1,9 Prozent auf 1,51 Milliarden Euro zu.

VODAFONE/CK HUTCHISON

Die beiden Unternehmen wollen laut Financial Times ihre britischen Telekommunikationsunternehmen fusionieren. Der beabsichtigte Zusammenschluss habe einen Wert von 15 Milliarden Pfund, und könne noch im Mai bekannt gegeben werden.

