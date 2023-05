MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

Indizes in diesem Artikel MDAX 27.315,1

hat im ersten Quartal 2023 zwar sein selbst formuliertes Gewinnziel erreicht, bekommt das herausfordernde wirtschaftliche Umfeld aber deutlich zu spüren. Wie der Konzern mitteilte, ging das EBITDA vor Sondereinflüssen im Zeitraum Januar bis März um knapp 28 Prozent auf 189 Millionen Euro zurück. Analysten hatten im Mittel mit 190 Millionen Euro gerechnet. Lanxess selbst hatte für das Auftaktquartal ein EBITDA vor Sondereinflüssen zwischen 180 und 220 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Der Umsatz lag mit 1,899 Milliarden Euro um 1,7 Prozent unter dem Vorjahreswert. Analysten hatten den Umsatz im Mittel nahezu unverändert bei 1,933 Milliarden Euro veranschlagt. Die EBITDA-Marge vor Sondereinflüssen verringerte sich auf 10,0 Prozent von 13,6 Prozent im Vorjahr. Hier hatte die Konsensschätzung auf 9,8 Prozent gelautet. Das Konzernergebnis aus fortzuführendem Geschäft fiel auf 10 (Vorjahr 66) Millionen Euro.

LEG IMMOBILIEN

hat im ersten Quartal die Mieteinnahmen gesteigert und bei der wichtigen operativen Kenngröße bereinigter FFO mehr verdient. Nach Steuern sank der Gewinn jedoch deutlich. Die Ziele für das Gesamtjahr bestätigte der Konzern, der im MDAX notiert ist. Er strebt weiterhin einen bereinigten operativen Gewinn FFO (AFFO) bei 125 bis 140 Millionen Euro an.

MANZ

hat im ersten Quartal wieder einen operativen Gewinn erzielt. Dank einer dynamischen Geschäftsentwicklung habe das EBIT plus 5,4 Millionen Euro erreicht, nach minus 4,8 Millionen vor Jahresfrist, teilte der Maschinenbauer mit. Die Umsatzerlöse wuchsen um 25,5 Prozent auf 76,4 Millionen Euro.

SOFTWARE AG

Rocket Software ist weiterhin an Software AG interessiert und bietet 34 Euro je Aktie. Das Darmstädter Unternehmen favorisiert jedoch weiterhin die Offerte von Silver Lake über 32 Euro je Aktie. Sie beinhalte eine signifikante Prämie für die Aktionäre, habe ein hohes Maß an Transaktionssicherheit und werde die Umsetzung der Strategie des Unternehmens als unabhängiges Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland beschleunigen.

TELEFONICA DEUTSCHLAND

hat im ersten Quartal sowohl die Einnahmen als auch das operative Ergebnis leicht gesteigert, die operative Marge sank allerdings. Rückenwind erhielt der Telekomdienstleister besonders vom Hardwaregeschäft, wo ein Rekordumsatz erzielt wurde. Den Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigte das Unternehmen. Der Umsatz kletterte in den drei Monaten um 8 Prozent auf 2,10 Milliarden Euro. Dabei wuchs der Serviceumsatz im Mobilfunkgeschäft um 4,2 Prozent auf 1,41 Milliarden Euro. Der Umsatz mit Endgeräten kletterte um 23,6 Prozent auf 485 Millionen Euro. Der bereinigte operative Gewinn (OIBDA) stieg um knapp 2 Prozent auf 612 Millionen Euro. Die entsprechende Marge sank auf 29,1 von 30,9 Prozent. Nach Steuern erzielte das Unternehmen den weiteren Angaben zufolge einen überraschend starken Gewinnzuwachs von knapp 14 Prozent auf 30 Millionen Euro.

