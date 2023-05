MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

Die Regierung hat eine Frist gestrichen, bis zu der sie die letzten Gesetze aus der EU-Ära kassieren wollte. Statt 4.000 EU-Rechtsvorschriften bis Ende des Jahres zu streichen, werde die Regierung nur etwa 600 Gesetze aufheben, sagte Wirtschaftsministerin Kemi Badenoch am Mittwoch und begründete dies mit "Rechtsunsicherheiten".

legt ein neues Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 1,5 Milliarden Euro auf. Euro. Das Programm soll Ende Mai 2023 starten und spätestens bis 31. Dezember 2023 abgeschlossen sein.

hat im ersten Quartal bei einem leichten Umsatzanstieg weniger verdient. Die Jahresprognose konkretisierte der DAX-Konzern, der zwar Wachstum bei seinen neuen Healthcare-Produkten und bei Life Science erwartet, aber von einem rückläufigen Display-Solutions-Geschäft und einer noch deutlicher ausfallenden Abschwächung des Markts für Halbleitermaterialien ausgeht. Inflationsbedingt hohe Kosten dürften das Ergebnis belasten. Im ersten Quartal stieg der Umsatz vor allem dank der Division Healthcare leicht um 1,8 Prozent auf 5,3 Milliarden Euro. Organisch lag das Wachstum bei 0,8 Prozent. Das EBITDA pre sank um 2,6 Prozent auf 1,6 Milliarden Euro, was vor allem einem deutlich sinkenden Ergebnisbeitrag aus Covid-19-Umsätzen und einem rückläufigen Display-Solutions-Geschäft geschuldet war. Analysten hatten im Konsens von S&P Global Intelligence mit etwas weniger gerechnet. Die entsprechende Marge verringerte sich um 1,3 Prozentpunkte auf 30 Prozent. Der Nachsteuergewinn sank um 9,5 Prozent auf 800 Millionen Euro. Je Aktie verdiente die Merck KGaA auf bereinigter Basis 2,36 Euro und damit 2,1 Prozent weniger.

hat im ersten Quartal kräftig in erneuerbare Energien investiert. Die bereits Ende April auf vorläufiger Basis vorgelegten Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal wurden bestätigt, wie auch der Ausblick für 2023 und das Dividendenziel von 1,00 Euro je Aktie. RWE hat bereits Ende April die wichtigsten Eckdaten auf vorläufiger Basis genannt, die nun bestätigt wurden.

hat ihr operatives Ergebnis im ersten Quartal trotz Investitionen bei der Softwaretochter Aareon verdoppelt. Der Immobilienfinanzierer profitierte von einem deutlich höheren Zinsüberschuss und einer niedrigen Risikovorsorge. Den Ausblick bestätigte das Unternehmen. Der Zinsüberschuss kletterte in den drei Monaten um 40 Prozent auf 222 Millionen Euro. Auch der Provisionsüberschuss legte zu, und zwar um 13 Prozent auf 72 Millionen Euro. Gleichzeitig sank die Risikovorsorge um ein Drittel auf 32 Millionen Euro. Der Verwaltungsaufwand kletterte um 30 Prozent auf 199 Millionen Euro.

hat die Ergebniszahlen im Auftaktquartal deutlich gesteigert. Das EBIT kletterte von 4,1 Millionen auf 30,6 Millionen Euro, der Überschuss von 1,6 Millionen auf 4,9 Millionen Euro, wie die Gesellschaft im bayerischen Schrobenhausen mitteilte. Basis war ein Anstieg der Gesamtkonzernleistung um 22,8 Prozent auf 513 Millionen Euro. Der Auftragseingang reduzierte sich leicht um 6 Prozent auf 532 Millionen Euro.

Begünstigt vom milden Winter hat Bilfinger den Umsatz im ersten Quartal um 10 (organisch: 12) Prozent auf 1,05 Milliarden Euro und den operativen Gewinn (EBITA) auf 22 von 9 Millionen Euro gesteigert. Allerdings war das Vorjahres-EBITA durch negative Sondereinflüsse aus der Beendigung des operativen Geschäfts in Russland in Höhe von 10 Millionen Euro geprägt, wie der Industriedienstleister in Mannheim mitteilte. Die EBITA-Marge belief sich auf 2,1 (Vorjahr: 0,9) Prozent. Ohne den Russland-Effekt betrug sie im Vorjahr 2,0 Prozent. Bilfinger verbesserte das Konzernergebnis auf plus 7 von minus 6 Millionen Euro. Der Auftragseingang kletterte um 24 Prozent auf 1,39 Milliarden Euro. Der Auftragsbestand lag mit 3,5 Milliarden Euro um 12 Prozent über dem Vorjahreswert. Bilfinger bestätigte die Prognose, die Umsätze in der Größenordnung von 4,3 bis 4,6 Milliarden Euro und eine EBITA-Marge zwischen 3,8 bis 4,1 Prozent vorsieht.

hat trotz eines deutlich höheren Neugeschäfts im ersten Quartal fast ein Viertel weniger verdient. Wie das Unternehmen mitteilte, drückten außerordentliche Währungs- und Zinseffekte den Gewinn. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte Grenke. Im ersten Quartal sank das Ergebnis nach Steuern um 23 Prozent auf 15,9 Millionen Euro. Außerordentliche Währungsbewertungseffekte in Höhe von 3,0 Millionen Euro Euro und höhere Aufwendungen aus der Marktbewertung von Zinsderivaten in Höhe von 1,6 Millionen Euro schlugen ins Kontor.

hat im ersten Quartal ein starkes Umsatzplus erzielt und den Auftragseingang leicht gesteigert. Rückenwind habe der Bremsenhersteller aus dem asiatischen und nordamerikanischen Raum erhalten, wo die Nachfrage "weiterhin sehr gut" gewesen sei. Den Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigte der Konzern trotz einer schwierigen Konjunkturlage. Der Auftragseingang legte laut Mitteilung um 3,2 Prozent zu auf 2,176 Milliarden Euro. Der Umsatz kletterte in den ersten drei Monaten kräftig um 14,3 Prozent auf 1,908 Milliarden Euro. Der operative Gewinn (EBIT) nahm um knapp 5 Prozent zu auf 190,1 Millionen Euro, die Marge sank entsprechend auf 10,0 von 10,9 Prozent. Das Ergebnis je Aktie betrug unverändert 0,77 Euro.

Aufsichtsratschef Rolf Elgeti wird sein Amt nach Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung am 16. Mai aus persönlichen Gründen nicht fortführen und sich nicht zur Wiederwahl stellen.

hat im zweiten Quartal (per Ende März) nach erheblichen Verlusten im Stahlgeschäft im Konzern unter dem Strich rote Zahlen geschrieben. Der Ruhrkonzern hält trotzdem an dem Ziel fest, im Gesamtjahr 2022/23 ein mindestens ausgeglichenes Jahresergebnis abzuliefern, wie er in Essen mitteilte. Den für eventuelle Dividendenzahlungen wichtigen Free Cashflow erwartet die Konzernführung inzwischen gesichert "leicht positiv" und nicht mehr nur "mindestens ausgeglichen". Für die Monate Januar bis März verbuchte Thyssenkrupp einen Rückgang des um Sondereffekte bereinigten operativen Gewinns (EBIT) um drei Viertel auf 205 Millionen Euro. Ursächlich für diesen Einbruch, den Analysten sogar noch etwas höher erwartet hatten, waren deutlich höhere Rohstoff- und Energiekosten im Stahlgeschäft sowie niedrigere Preise und entsprechend geringere Margen im Werkstoffhandel. Wegen der zinsbedingt höheren Kapitalkosten kam es bei der Stahltochter Thyssenkrupp Steel zu hohen außerplanmäßigen Wertminderungen, so dass nach Steuern und Anteilen Dritter ein Fehlbetrag von 223 Millionen Euro zu Buche stand - nach einem Überschuss von 565 Millionen Euro im Vorjahr. Der Umsatz ging um 5 Prozent auf 10,1 Milliarden Euro zurück.

hat im ersten Quartal wegen einer besseren Versorgung mit Komponenten und einer gestiegenen Auslastung den Gewinn deutlich überproportional zum Ergebnis gesteigert. Die im März angehobene Jahresprognose bekräftigte das Kasseler Unternehmen. In den ersten drei Monaten steigerte SMA Solar den Umsatz um zwei Drittel auf 367 Millionen Euro. Das EBITDA kletterte den weiteren Angaben sogar auf 60 Millionen von knapp 15 Millionen Euro. Die entsprechende Marge zog auf 16,3 von 6,7 Prozent an.

hat die Jahresziele reduziert, nachdem das Wachstum im zweiten Geschäftsquartal die Erwartungen verfehlt hat. Im zweiten Quartal dürfte der bereinigte Umsatz den weiteren Angaben zufolge nur um 1 Prozent auf 162,2 Millionen US-Dollar gestiegen sein. Die Kernumsätze dürften um 1 Prozent gesunken sein.

Finanzvorstand Udo Giegerich scheidet Ende Mai 2023 auf eigenen Wunsch und im gegenseitigen Einvernehmen aus. Der Vorstand der Corestate besteht künftig aus zwei Mitgliedern. Das Finanzressort wird durch CEO Nedim Cen verantwortet.

Nach zwischenzeitlichen Zweifeln hat die Bundesregierung bestätigt, dass die chinesische Staatsreederei Cosco beim Hamburger Hafen einsteigen darf. "Die Bundesregierung bleibt dabei", dass Cosco "Anteile von weniger als 25 Prozent" am Containerterminal Tollerort (CTT) erwerben dürfe, erklärte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Mittwochabend. Das Terminal wird vom Hamburger Hafenunternehmen HHLA betrieben.

hat im ersten Quartal sowohl den Umsatz als auch das operative Ergebnis gesteigert. Den Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigte der Telekommunikationskonzern. Der organische Umsatz kletterte um 4,3 Prozent auf 3,85 Milliarden Euro. Der Umsatz im Inland sank um 0,2 Prozent auf 2,84 Milliarden Euro. Das organische EBITDA stieg um 3,8 Prozent auf 1,46 Milliarden Euro, das organische EBITDA nach Leasing leicht auf 1,19 Milliarden von 1,18 Milliarden Euro. Dagegen weitete sich der Nettoverlust auf 689 Millionen von 204 Millionen Euro wegen einmaliger Ausgaben aus.

hat in seinem zweiten Geschäftsquartal zwar den Umsatz gesteigert, doch ging der Gewinn im Vergleich zum Vorjahr zurück. Dennoch übertraf das Unternehmen die Erwartungen des Marktes leicht. Allerdings verlor der Streamingdienst Disney+ vor allem in Asien massiv Abonnenten.

