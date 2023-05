MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

hat in der Vertragserneuerungsrunde zum 1. April weitere Preiserhöhungen durchsetzen können. Wie der Rückversicherungskonzern bei der Veröffentlichung seiner ausführlichen Quartalszahlen mitteilte, stieg das Preisniveau für das Portfolio der Munich Re um 4,7 Prozent. Das gezeichnete Geschäftsvolumen stieg um 2,9 Milliarden Euro bzw 11,1 Prozent. Für die nächste Erneuerungsrunde zum Juli erwartet Munich Re ein weiter positives Marktumfeld mit attraktiven Wachstumsmöglichkeiten.

THYSSENKRUPP

Der Aufsichtsrat hat den Weg für den Wechsel an der Spitze des Vorstands freigemacht. Miguel Angel Lopez Borrego wurde als Vorstandschef ab dem 1. Juni 2023 bestätigt. Er folgt Martina Merz, die überraschend ihren Rücktritt eingereicht hatte.

KLÖCKNER & CO

Großaktionär Friedhelm Loh hat seine Beteiligung im Rahmen der weiteren Annahmefrist ausgebaut auf 41,53 Prozent. Mitte März hatte die Loh-Holding mitgeteilt, ihre gut 25-prozentige Beteiligung auf mehr als 30 Prozent erhöhen zu wollen.

TUI

Die Beteiligung des russischen Oligarchen Alexei Mordaschow am Reisekonzern Tui ist im Zuge von dessen Kapitalerhöhung deutlich gesunken auf 10,87 von zuvor 34 Prozent.

ZURICH INSURANCE

ist mit Wachstum ins neue Jahr gestartet und blickt zuversichtlich auf den weiteren Jahresverlauf. In der Schaden- und Unfallversicherung (P&C) erzielten die Schweizer ein robustes Plus mit einem zweistelligen Anstieg der Prämien in Nordamerika. Die zugrunde liegenden Margen im Firmenkundengeschäft haben sich weiter verbessert.

