MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

Demnach wird das Betriebsergebnis nun auf dem Niveau des Vorjahres erwartet. Bisher hatte der Stuttgarter Konzern ein leicht niedrigeres Ergebnis in Aussicht gestellt. Der Umsatz wird wie geplant auf dem Niveau des Vorjahres erwartet. Zudem erhöhte Mercedes-Benz den Ausblick für das Van-Geschäft: Die bereinigte Umsatzrendite soll hier nun voraussichtlich zwischen 13 und 15 (bisher: 11 bis 13) Prozent liegen. Analysten hatten das im Vorfeld angesichts der starken Dynamik bei Vans erwartet.

Ein Vergleich der Zahlen mit den Prognosen (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro, Rendite in Prozent):

. BERICHTET PROG PROG

2. QUARTAL 2Q23 ggVj 2Q23 ggVj 2Q22

Umsatz* 38.241 +5% 38.764 +6% 36.440

EBIT* 4.988 +8% 4.761 +3% 4.622

EBIT bereinigt 5.211 +6% 4.819 -2% 4.939

Ergebnis nach Steuern/Dritten* 3.923 +26% 3.318 +7% 3.107

Ergebnis je Aktie* 3,34 +15% 3,09 +6% 2,91

Umsatz Cars 28.244 +5% 27.509 +2% 26.999

EBIT bereinigt Cars 3.812 -1% 3.485 -9% 3.833

bereinigte Umsatzrendite Cars 13,5 -- 12,7 -- 14,2

Umsatz Vans 5.123 +25% 5.007 +22% 4.107

EBIT bereinigt Vans 792 +91% 707 +71% 414

bereinigte Umsatzrendite Vans 15,5 -- 14,1 -- 10,1

Umsatz Mobility 6.506 -3% 6.674 -1% 6.715

EBIT bereinigt Mobility 448 -28% 450 -28% 624

berein. Eigenkapitalrendite Mobility 12,8 -- k.A. -- 17,1

Free Cashflow Industriegeschäft 3.363 +137% k.A. -- 1.417

KION

hat im zweiten Quartal von einer verbesserten Situation in den Lieferketten sowie internen Optimierungen profitiert und dabei operativ die Erwartungen der Analysten übertroffen. Die Prognose für das Gesamtjahr hob der Anbieter von Gabelstaplern und Lagertechnik an.

NORDEX

ist im ersten Halbjahr kräftig gewachsen. Der im MDAX und TecDAX notierte Hersteller von Windkraftanlagen grenzte seinen operativen Verlust leicht ein und erreichte im zweiten Quartal sogar einen positiven Wert. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte die Nordex SE.

SILTRONIC

Ein Vergleich der Zahlen mit den Prognosen (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

. BERICHTET PROG PROG

2. QUARTAL 2Q23 ggVj 2Q23 ggVj 2Q22

Umsatz 404 -9% 403 -9% 442

EBITDA 119 -19% 111 -25% 147

EBITDA-Marge 29,4 -- 27,5 -- 33,2

EBIT 70 -32% 61 -40% 103

Ergebnis nach Steuern 61 -33% 54 -41% 91

Ergebnis je Aktie 1,83 -31% 1,72 -35% 2,66

WACKER CHEMIE

hat im zweiten Quartal nach den detaillierten Ergebnissen auch unter dem Strich deutlich weniger verdient. Wie der MDAX-Konzern mitteilte, erwirtschaftete das Unternehmen im Zeitraum April bis Juni vor Zinsen und Steuern einen operativen Gewinn EBIT von 153 (Vorjahr 529) Millionen Euro. Nach Steuern blieb ein Gewinn von 119 Millionen Euro verglichen mit dem Vorjahreswert von 391 Millionen. Nach Steuern und Dritten betrug der Gewinn 118 Millionen Euro bzw 2,40 Euro je Aktie, ebenfalls deutlich weniger als die 7,67 Euro im zweiten Quartal 2022.

DEUTSCHE BAHN

Im Tarifstreit bei der Deutschen Bahn zeichnet sich ein Ende ab. Beide Seiten - die Deutsche Bahn sowie EVG - wollen einem vorgestellten Schlichterspruch zustimmen, der Festbeträge, eine Einmalzahlung sowie eine 25-monatige Laufzeit vorsieht.

UNIVERSAL MUSIC GROUP

hat im zweiten Quartal den Umsatz und Gewinn gesteigert. Das Musikunternehmen profitierte dabei von höheren Einnahmen aus Abonnements und Streaming-Diensten sowie einem Anstieg bei den Abonnentenzahlen.

CARREFOUR

hat im ersten Halbjahr Umsatz und Gewinn gesteigert und die Jahresprognose bestätigt. Der Nettogewinn für die ersten sechs Monate des Jahres betrug 867 Millionen Euro, verglichen mit 255 Millionen Euro im gleichen Vorjahreszeitraum. Der Umsatz stieg von 42,00 Milliarden auf 45,45 Milliarden Euro.

HOLCIM

hat im zweiten Quartal dank starker Zuwächse in Nordamerika sowohl den Umsatz als auch das Ergebnis organisch gesteigert. Die operative Marge verbesserte sich auf einen Rekordwert, wie das Unternehmen mitteilte. Am Ausblick für das Gesamtjahr hält Holcim fest.

MICHELIN

hat im ersten Halbjahr 2023 den Umsatz und den Gewinn gesteigert. Zudem wurde der Jahresausblick angehoben. Michelin erwartet für 2023 nun ein operatives Segmentergebnis - ein Schlüsselmaß für die operative Rentabilität - von über 3,4 Milliarden Euro bei konstanten Wechselkursen, gegenüber seiner vorherigen Prognose von über 3,2 Milliarden Euro.

SAINT-GOBAIN

hat ihre Jahresprognose für die operative Marge trotz eines Gewinnrückgangs im ersten Halbjahr angehoben. Ungeachtet eines moderaten Marktabschwungs strebt der Baustoffkonzern für 2023 nun eine zweistellige operative Marge an. Bisher hatte die Prognose auf 9 bis 11 Prozent gelautet. Diese Spanne, 9 bis 11 Prozent, strebt Saint-Gobain nun für das zweite Halbjahr an.

EBAY

Der Online-Marktplatz hat im zweiten Quartal einen Gewinn erwirtschaftet, da die Einnahmen stärker gestiegen sind als von den Analysten erwartet. Und dies, obwohl die Zahl der aktiven Käufer zurückgegangen ist.

META PLATFORMS

Der Facebook-Mutterkonzern hat im zweiten Quartal den kräftigsten Umsatzanstieg im Jahresvergleich seit mehr als einem Jahr verzeichnet. Zur Begründung verwies der Konzern auf wieder anziehende Werbeausgaben. Meta meldete für das zweite Quartal einen Umsatz von 32 Milliarden Dollar, 11 Prozent mehr als im Vorjahr. Dies ist bereits das zweite Quartal in Folge, in dem der Konzern seinen Umsatz steigern konnte, nachdem Meta im Jahr 2022 einen Großteil seines Geschäfts schrumpfen musste. Analysten hatten lediglich mit einem Umsatz von 31,1 Milliarden Dollar gerechnet.

SAMSUNG ELECTRONICS

hat trotz eines Gewinneinbruchs im zweiten Quartal immer noch besser als erwartet abgeschnitten. Der Konzern hat unter der Marktschwäche vor allem bei Speicherchips gelitten. Bei der Vorlage der vollständigen Quartalszahlen zeigte sich, dass die Nachfrage nach Unterhaltungselektronik und Halbleitern in der zweiten Jahreshälfte wieder anzieht.

