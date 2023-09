MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

Lanxess-Chef Matthias Zachert sieht im Übernahmekampf um den Konkurrenten Covestro ein Alarmsignal: "Die Übernahmegespräche sollten uns zu denken geben. Durch die Standortnachteile sind viele deutsche Chemieunternehmen an der Börse geschwächt und können so leicht in den Fokus ausländischer Investoren geraten", sagte Zachert der Rheinischen Post. Eine Übernahmeattacke auf Lanxess fürchtet er nicht. Derweil solle der Stellenabbau bei Lanxess in Deutschland vor allem die Verwaltung treffen.

Bahn-Vorständin Sigrid Nikutta plant einen massiven Stellenabbau bei der Bahntochter DB Cargo. Demnach werden von den Maßnahmen des Vorstands 1.800 Mitarbeiter betroffen sein - die Zahl gehe sowohl aus einem internen Weißbuch der Deutschen Bahn hervor, dessen Inhalt Business Insider kenne, als auch aus Angaben der Bahngewerkschaft EVG, so die Agentur Business Insider.

