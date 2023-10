MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

Die chinesische Polizei hat einem Informanten zufolge die Schanghaier Büros von GroupM, einer Medien-Investmentgruppe und Tochter des Londoner Konzerns WPP, durchsucht. Dabei wurde ein Manager aus der Werbesparte des Konzerns festgenommen, sagte die mit der Angelegenheit vertraute Person. Die Polizei hat während der Durchsuchung auch andere lokale Manager befragt, darunter den CEO von GroupM in China, Patrick Xu, so die Person.

FOXCONN

will mit chinesischen Behörden bei ihren Steuerermittlungen kooperieren. Chinesische Staatsmedien hatten berichtet, dass der in Taiwan ansässige Auftragselektronikhersteller, dessen Gründer sich um die taiwanesische Präsidentschaft bewirbt, Gegenstand von Steuer- und Flächennutzungsuntersuchungen in ganz China ist.

October 23, 2023 01:35 ET (05:35 GMT)