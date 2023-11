MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

FRESENIUS

(ohne Fresenius Medical Care)

BERICHTET PROG PROG

3. QUARTAL 3Q23 ggVj 3Q23 ggVj 3Q22

Umsatz 5.518 +2% 5.533 +3% 5.386

EBIT* 519 +8% 494 +3% 480

EBIT-Marge* 9,4 -- 8,9 -- 8,9

Ergebnis nach Steuern/Dritten* 344 -7% 291 -22% 371

Ergebnis je Aktie* 0,61 -8% 0,54 -18% 0,66

EBIT 346 -17% -- -- 416

Ergebnis nach Steuern/Dritten -406 -- -- -- 321

Ergebnis je Aktie -0,72 -- -- -- 0,57

* vor Sondereinflüssen

Ausblick 2023 - das Unternehmen erwartet:

- organisches Konzernumsatzwachstum: im mittleren einstelligen Prozentbereich (Vorjahr: 21.532 Mio. Euro)

- EBIT (währungsbereinigt und vor Sondereinflüssen): nun etwa stabil (bisher: bleibt in etwa stabil oder geht im bis zu mittleren

einstelligen Prozentbereich zurück (Vorjahr: 2.187 Mio. Euro)

- Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent;

FRESENIUS MEDICAL CARE

hat seine Ergebnis-Prognose für das laufende Jahr angehoben. Der MDAX-Konzern plant für das Gesamtjahr 2023 nun mit operativen Ergebnis, das gegenüber dem Vorjahr im niedrig einstelligen Prozentbereich zulegt. Bislang hatte FMC für dieses Jahr ein operatives Ergebnis (EBIT) in Aussicht gestellt, das stabil bleibt oder bis zu einem niedrigen einstelligen Prozentbereich zurückgeht.

Für das dritte Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

BERICHTET PROG PROG

3. QUARTAL 3Q23 ggVj 3Q23 ggVj 3Q22

Umsatz 4.936 -3,1% 4.915 -3,6% 5.096

EBIT* 431 +14% 405 +7,4% 377

EBIT-Marge* 8,7 -- 8,2 -- 7,4

Ergebnis nach Steuern/Dritten* 168 0% 162 -3,6% 168

EBIT 324 -31% 329 -30% 472

EBIT-Marge 6,6 -- 6,7 -- 9,3

Ergebnis nach Steuern/Dritten 84 -63% 107 -53% 230

Ergebnis je Stammaktie 0,29 -63% 0,37 -53% 0,78

Ergebnis je Stammaktie* 0,57 0% -- -- 0,57

* bereinigt um Sondereffekte

SCOUT24

wird dank der Wirksamkeit von Effizienzmaßnahmen zuversichtlicher für sein Gewinnwachstum im laufenden Jahr. Der Betreiber von Online-Anzeigenmärkten erhöhte seine Prognose für den Anstieg des operativen Gewinns. Für das Umsatzwachstum 2023 wurde der Ausblick dagegen wegen einer langsameren Erholung des Transaktionsgeschäfts leicht nach unten korrigiert.

CELONIS

Das Münchener Softwareunternehmen erwägt offenbar einen Börsengang in den USA. Das wertvollste deutsche Einhorn mit einer Bewertung von zuletzt 13 Milliarden US-Dollar wandert mit einem Listing womöglich nach New York ab, wie von Investmentbanken zu hören ist. Celonis hat ein wachsendes US-Geschäft und einen zweiten Hauptsitz in den USA. Eine Sprecherin des Unternehmens sagt zu den Informationen: "Das ist reine Spekulation". (Börsen-Zeitung)

IPO CVC

Die Hoffnung auf einen Börsengang des Finanzinvestors CVC in diesem Jahr ist dahin. Das Unternehmen habe seine Pläne für ein Listing in Amsterdam wegen der unsicheren Marktbedingungen zurückgezogen, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen.

ZURICH INSURANCE

erwirbt eine Mehrheitsbeteiligung am Unfallversicherungsgeschäft der Kotak Mahindra Bank und geht eine strategische Allianz mit der indischen Bank ein.

TOYOTA

Nach den Tarifeinigungen der drei großen Autobauer Stellantis, General Motors und Ford in den USA zahlt auch Toyota seinen dortigen Arbeitern mehr Geld. Wie der japanische Konzern mitteilte, erhalten die meisten seiner Arbeiter in den US-Fabriken 9 Prozent mehr Lohn. Zudem können sie schneller den Maximallohn erreichen.

QUALCOMM

Der US-Chiphersteller hat mit den Ergebnissen für das vierte Geschäftsquartal die Erwartungen der Analysten übertroffen. Auch der Ausblick auf das laufende Quartal lag über den Schätzungen des Marktes.

