MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

Nachfolgend die Drittquartalszahlen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET

3. QUARTAL 3Q23 ggVj 3Q22

Nettokaltmiete 209 +4% 200

EBITDA bereinigt 172 +1% 171

Ergebnis nach Steuern/Dritten 58 -54% 127

AFFO 58,3 +66% 35,2

AFFO je Aktie 0,79 +68% 0,47

- AFFO = bereinigte Funds from operations

Für 2023 will LEG wieder eine Dividende zahlen, die im März nach den bereits veröffentlichten Kriterien beschlossen werden soll. Für das kommende Jahr nimmt sich LEG zudem eine leichte Steigerung bei der Hauptgewinngröße AFFO vor.

STRÖER

Nachfolgend die Drittquartalszahlen und die Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG

3. QUARTAL 3Q23 ggVj 3Q23 ggVj 3Q22

Umsatz 484 +11% 471 +8% 436

EBITDA bereinigt 148 +10% 144 +8% 134

Ergebnis nach Steuern bereinigt 39 -17% -- -- 46

Der Ausblick für das laufende Jahr ist unverändert.

COMPUGROUP MEDICAL

Nachfolgend die Drittquartalszahlen und die Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG

3. QUARTAL 3Q23 ggVj 3Q23 ggVj 3Q22

Umsatz 286 +0,1% 284 -1% 285

EBITDA bereinigt 62,2 +2% 60,8 -0,3% 61,0

Ergebnis nach Steuern/Dritten 16 -46% -- -- 29

Ergebnis je Aktie bereinigt verwässert 0,43 -16% -- -- 0,51

Für das laufende Jahr strebt Compugroup weiterhin einen Zuwachs des organischen Umsatzes um rund 5 Prozent an. Das bereinigte EBITDA wird zwischen 260 und 300 Millionen Euro gesehen, das wäre ein Plus von mindestens 10 Prozent.

KONTRON

hat die Fortsetzung des aktuell bestehende Aktienrückkaufprogramms beschlossen. Das Volumen beläuft sich auf insgesamt bis zu 4 Millionen Aktien.

KWS SAAT

ist in seinem saisonal schwachen ersten Geschäftsquartal tiefer in die Verlustzone gerutscht, hat aber die Jahresprognose bestätigt. Die Umsatzerlöse stiegen um 0,5 Prozent auf 267,7 Millionen Euro,. Der EBITDA-Verlust weitete sich auf minus 21,3 Millionen von minus 7,1 Millionen Euro aus. Nach Steuern lag der Verlust bei minus 55,3 Millionen, nach minus 46,2 Millionen Euro. KWS erwartet 2023/24 unverändert ein Umsatzwachstum von 3 bis 5 Prozent bei einer EBIT-Marge zwischen 11 und 13 Prozent.

MORGAN STANLEY

Die internationale Vermögensverwaltung ist ins Visier der Aufseher geraten. Die Fed prüfe, ob der Geschäftsbereich der US-Bank ausreichende Kontrollen vorweisen kann, um Geldwäsche wohlhabender Kunden zu verhindern, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen.

TELECOM ITALIA

hat den Nettoverlust im dritten Quartal auf 311 Millionen von 2,245 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum verringert. Das organische Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen nach Leasing stieg um 8,6 Prozent auf 1,42 Milliarden Euro. Hier hatten Analysten 1,37 Milliarden Euro geschätzt. Der Umsatz wuchs um 3,4 Prozent auf 4,11 Milliarden Euro, stärker als Analysten mit 4,02 Milliarden erwartet hatten.

ZURICH INSURANCE

ist in den ersten neun Monaten deutlich gewachsen, angetrieben von einem starken Lebensversicherungsgeschäft. Das Unternehmen will dank seiner soliden Kapitalposition ergänzend zur Dividende einen zusätzlichen Aktienrückkauf in Betracht ziehen. In den ersten neun Monaten stiegen die Neugeschäftsprämien in der Lebensversicherung um 21 Prozent auf 12,2 Milliarden Dollar. In der Schaden- und Unfallversicherung legte der Versicherungsumsatz um 9 Prozent auf 31,4 Milliarden Dollar zu. Zudem teilte Zurich mit, dass die Tochter Farmers Group die Übernahme von drei Maklerfirmen und des Dienstleistungsgeschäfts des staatlichen Hochwasserversicherungsprogramms von Farmers Exchanges für 760 Millionen Dollar vereinbart hat.

