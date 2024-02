MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

Nachfolgend die Viertquartalszahlen und die Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

BERICHTET PROG PROG

4. QUARTAL 4Q23 ggVj 4Q23 ggVj 4Q22

Auftragseingang 2.036 -7% 1.885 -14% 2.197

Umsatz 2.069 +6% 1.965 +1% 1.952

Operative EBIT 255 +12% 234 +3% 227

Operative EBIT-Marge 12,3 -- 11,9 -- 11,6

Konzernergebnis 198 +63% -- -- 121

Ergebnis je Aktie 1,17 +67% 1,03 +47% 0,70

Im laufenden Jahr soll der Umsatz 7,7 bis 8,0 Milliarden Euro erreichen. Die operative EBIT-Marge wird zwischen 11,5 und 12,5 Prozent erwartet.

KRONES

Nachfolgend die 2023er Geschäftszahlen und Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

BERICHTET PROG PROG

GESAMTJAHR Gj23 ggVj Gj23 ggVj Gj22

Auftragseingang 5.377 -7% -- -- 5.783

Umsatz 4.721 +12% 4.731 +12% 4.209

EBITDA 457 +23% 452 +21% 373

EBITDA-Marge 9,7 -- 9,6 -- 8,9

Ergebnis nach Steuern/Dritten 225 +20% 232 +24% 187

Ergebnis je Aktie 7,11 +20% 7,36 +24% 5,92

Dividende je Aktie k.A. -- 2,13 +22% 1,75

Für das laufenden Jahr stellt Krones ein Umsatzwachstum von 9 bis 13 Prozent bei einer verbesserten EBITDA-Marge von 9,8 bis 10,3 Prozent und einem ROCE von 17 bis 19 Prozent in Aussicht.

INDUS HOLDING

will bis zu 1,1 Millionen Aktien zu je 23,00 Euro zurückkaufen.

Für 2023 meldete das Beteiligungsunternehmen einen unveränderten Umsatz von 1,8 Milliarden Euro. Das EBIT stieg auf knapp 150 von 134 Millionen Euro, die Marge auf 8,3 von 7,4 Prozent. Die Wertminderungen waren mit 19 Millionen Euro deutlich geringer als im Vorjahr mit 42 Millionen. Für das laufende Jahr wird ein Umsatz von 1,85 bis 1,95 Milliarden Euro erwartet. Das EBIT soll zwischen 145 und 165 Millionen Euro liegen.

LEIFHEIT

2023 stieg der Umsatz nach vorläufigen Zahlen auf 258 (252) Millionen Euro. Das EBIT legte auf 6,0 (2,8) Millionen Euro zu. Leifheit hatte hatte ein Ergebnis im mittleren einstelligen Millionenbereich vorausgesagt. Der operative Gewinn wurde belastet durch Einmalaufwendungen im Zusammenhang mit Veränderungen im Vorstand von 2,7 Millionen Euro. Der freie Cashflow stieg auf 12,1 von 8,8 Millionen Euro. Im laufenden Jahr rechnet Leifheit mit einem leichten Umsatzwachstum. Das EBIT soll 10 Millionen bis 12 Millionen Euro erreichen.

Axa

hat 2023 einen Anstieg des Nettogewinns auf 7,19 (53,06) Milliarden Euro verzeichnet. Bereinigt verdiente Axa 7,6 (6,08) Milliarden Euro, was auf eine starke operative Leistung im Schaden- und Unfallgeschäft und der US-Tochter zurückzuführen war. Die Dividende will Axa um 16 Prozent auf 1,98 Euro anheben und zudem ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu 1,6 Milliarden Euro auflegen.

ZURICH INSURANCE

will die Dividende um 8 Prozent auf 26 Franken je Aktie erhöhen und zudem eigene Aktien in Höhe von 1,1 Milliarden Franken zurückkaufen. Der operative Gewinn kletterte 2023 um gut ein Fünftel auf 7,38 Milliarden Dollar. Unter dem Strich verdiente der Konzern 4,4 Milliarden Dollar, 10 Prozent mehr als im Vorjahr. Für 2023 bis 2025 rechnet Zurich mit einem durchschnittlichen Anstieg des Gewinns je Aktie um mehr als 10 Prozent.

