MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

hat im ersten Quartal operativ schwarze Zahlen geschrieben und die operative Marge deutlich verbessert. Unter dem Strich konnte der Berliner Online-Modehändler den Verlust verringern. Für die im März veröffentlichten Ziele im Gesamtjahr sieht sich der Konzern auf Kurs. Für das erste Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

1. QUARTAL 1Q24 ggVj 1Q24 ggVj 1Q23

GMV 3.270 +1% 3.298 +2% 3.227

Umsatz 2.241 -1% 2.251 -0,2% 2.256

EBIT bereinigt 28 -- 18 -- -0,7

EBIT-Marge bereinigt 1,3 -- 0,8 -- 0,0

Ergebnis nach Steuern -8,9 -- -12 -- -39

- GMV = Bruttowarenwert (gross merchandise value)

FRESENIUS MEDICAL CARE

Der Dialysedienstleister ist mit einer Trendwende beim Segment Care Enablement in das Jahr 2024 gestartet und hat seine Prognose für das Gesamtjahr 2024 bekräftigt. Für das erste Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

1. QUARTAL 2024 1Q24 ggVj 1Q24 ggVj 1Q23

Umsatz 4.725 +0,4% 4.718 +0,3% 4.704

EBIT 246 -6% 247 -5% 261

EBIT-Marge 5,2 -- 5,2 -- 5,5

Ergebnis nach Steuern/Dritte 71 -17% 77 -10% 86

Ergebnis je Stammaktie 0,24 -17% 0,26 -10% 0,29

TEAMVIEWER

Das Software-Unternehmen ist im ersten Quartal robust gewachsen und hat sowohl den Umsatz als auch den Gewinn gesteigert. Die Jahresprognose wurde bestätigt. Für das erste Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

1. QUARTAL 2024 1Q24 ggVj 1Q24 ggVj 1Q23

Billings 175 -1% 181 +2% 177

Umsatz 162 +7% 161 +7% 151

EBITDA bereinigt 65 +2% 66 +3% 64

EBITDA-Marge bereinigt 40 -- 41 -- 42

Ergebnis je Aktie 0,14 +8% 0,15 +15% 0,13

DEUTSCHE LUFTHANSA

hat einen Nachfolger für den scheidenden Finanzvorstand Remco Steenbergen gefunden. Der Aufsichtsrat hat Till Streichert in den Vorstand berufen. Der Manager, derzeit CFO bei der Amadeus IT Group, wird mit Wirkung zum 15. September das Finanzressort übernehmen. Er erhält einen Vertrag mit einer Laufzeit von drei Jahren.

NORMA GROUP

ist mit einer verbesserten Profitabilität ins Geschäftsjahr 2024 gestartet, obwohl die Einnahmen um 2 Prozent auf 308,5 Millionen Euro zurückgegangen sind. Organisch verringerte sich der Umsatz in den ersten drei Monaten 2024 um 1 Prozent. Negative Währungseffekte schmälerten den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr zusätzlich um 1,1 Prozent, wie das Unternehmen mitteilte.

WACKER NEUSON

Der Baumaschinenhersteller ist mit einem zweistelligen Umsatzminus ins Jahr gestartet, will aber die Jahresziele erreichen. Im ersten Quartal fielen die Einnahmen um 11,1 Prozent auf 593,1 Millionen Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Die hohen Bestände bei Händlern hätten darüber hinaus zu einem schwächeren Auftragseingang geführt. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) sank trotz Sparmaßnahmen auf 36,9 (Vorjahr: 87,8) Millionen Euro. Die EBIT-Marge lag mit 6,2 Prozent unterhalb des Vorjahres (13,2 Prozent), war aber bereits steigend im Vergleich zum Vorquartal (5,1 Prozent).

ADTRAN NETWORKS

hat im ersten Quartal 2024 rote Zahlen geschrieben. Wie das Unternehmen mitteilte, lief im Auftaktquartal ein Konzernfehlbetrag von 1,21 Millionen Euro auf. Im Vorjahreszeitraum hatte noch ein Konzernüberschuss von 3,63 Millionen Euro zu Buche gestanden. Das Proforma EBIT fiel auf minus 3,4 Millionen Euro von plus 9,7 Millionen vor einem Jahr. Die Umsatzerlöse sackten um 38,9 Prozent auf 109,6 Millionen Euro ab.

CLIQ DIGITAL

wird pessimistischer für das Gesamtjahr. Nach einem Umsatz- und Ergebnisrückgang im ersten Quartal hat der Streaminganbieter seinen Ausblick für das Gesamtjahr gesenkt. Das Unternehmen rechnet 2024 nun nur noch mit einem Umsatz von 300 bis 330 Millionen Euro statt 360 bis 380 Millionen Euro. Das EBITDA wird bei 26 bis 30 Millionen Euro gesehen. Bisher war das Unternehmen von 52 bis 58 Millionen Euro ausgegangen. Im ersten Quartal sank der Umsatz um 12 Prozent zum Vorjahreszeitraum auf 73 Millionen Euro. Das EBITDA sackte auf 1,9 von 12,8 Millionen Euro ab.

INDEXÄNDERUNG VARTA / RENK

Die Aktien der Renk Group ersetzen die von Varta im SDAX. Es handelt sich um eine außerordentliche Änderung. Der Wechsel wird ab dem 9. Mai 2024 wirksam. Laut Mitteilung der Deutschen Börse scheidet Varta aus dem SDAX aus, da die Anforderung "fristgerechte Veröffentlichung des geprüften Jahresfinanzberichts" nicht erfüllt sei.

BBVA / BANCO DE SABADELL

Die Banco de Sabadell SA sträubt sich gegen eine Übernahme durch den größeren Konkurrenten BBVA. Wie aus einer Mitteilung an die spanische Finanzmarktaufsicht hervorgeht, sieht der Verwaltungsrat die Bank und deren Potenzial in der BBVA-Offerte im Volumen von 12 Milliarden Euro in Aktien "signifikant unterbewertet".

UBS

hat nach zwei Quartalen mit einem Verlust zum Jahresauftakt 2024 wieder einen Gewinn erzielt. Wie die Schweizer Bank mitteilte, liegt der Nettogewinn in den drei Monaten bei 1,76 Milliarden US-Dollar. Im Vorjahreszeitraum hatte die Bank 1,03 Milliarden Dollar verdient. Die Einnahmen stiegen laut Mitteilung auf 12,74 Milliarden von 8,7 Milliarden Dollar. Analysten hatten mit einem Nettogewinn von 602 Millionen und Einnahmen von 11,95 Milliarden Dollar gerechnet. Den Abschluss der Fusion von UBS AG und Credit Suisse AG erwartet die Schweizer Bank den weiteren Angaben zufolge am 31. Mai 2024.

BOEING

Die US-Luftsicherheitsbehörde FAA hat eine neue Untersuchung gegen Boeing eingeleitet. Dabei geht es um die Inspektionen des 787 Dreamliners und die Frage, ob Mitarbeiter des Unternehmens Aufzeichnungen verfälscht haben.

GOODYEAR

hat im ersten Quartal einen stärker als erwarteten Umsatzrückgang verzeichnet.

