MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

zeigt sich für 2024 optimistischer und hat den Ausblick angehoben. Grund hierfür sei ein ausgezeichnetes erstes Quartal sowie eine besser als erwarteten operativen Leistung. Der DAX-Konzern erwartet für 2024 nun ein organisches Konzernumsatzwachstum zwischen 4 und 7 (zuvor: 3 bis 6) Prozent. Das währungsbereinigte EBIT soll nun zwischen 6 und 10 (zuvor: 4 bis 8) Prozent zulegen. Für das erste Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

. BERICHTET PROG* PROG

1. QUARTAL 1Q24 ggVj 1Q24 ggVj 1Q23

Umsatz 5.704 +3% 5.688 +3% 5.546

EBIT 633 +14% 606 +9% 554

EBIT-Marge 11,1 -- 10,7 -- 10,0

Ergebnis nach Steuern/Dritten 429 +10% 409 +5% 389

Ergebnis je Aktie 0,76 +10% 0,73 +6% 0,69

Ergebnis nach Steuern** 369 +8% 362 +6% 341

Ergebnis je Aktie** 0,49 -20% 0,64 +5% 0,61

* vor Sondereinflüssen

** ohne Fresenius Medical Care

SIEMENS ENERGY

hat im abgelaufenen zweiten Geschäftsquartal deutlich besser abgeschnitten als am Markt erwartet und die Prognose für das Gesamtjahr 2023/24 angehoben. In allen Geschäftsbereichen wird mit mehr Wachstum gerechnet. Im Windkraftgeschäft sollte sich der Hochlauf der Offshore-Kapazitäten im zweiten Halbjahr mit deutlich steigenden Umsätzen bemerkbar machen. Für das zweite Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

. BERICHTET PROG PROG

2. QUARTAL 2023/24 2Q23/24 ggVj 2Q23/24 ggVj 2Q22/23

Auftragseingang Konzern 9.470 -23% 9.016 -26% 12.256

-Gas Services 3.442 -23% 3.321 -26% 4.470

-Grid Technologies 3.737 +28% 3.318 +14% 2.913

-Transformation of Industry 1.581 +13% 1.556 +12% 1.394

-Siemens Gamesa 881 -76% 960 -74% 3.643

Umsatz Konzern 8.278 +3% 8.276 +3% 8.028

-Gas Services 2.644 -7% 2.726 -4% 2.844

-Grid Technologies 2.195 +26% 2.155 +24% 1.743

-Transformation of Industry 1.273 +10% 1.243 +8% 1.156

-Siemens Gamesa 2.314 -5% 2.274 -7% 2.438

Ergebnis bereinigt Konzern 170 +315% 3,0 -93% 41

-Gas Services 381 +30% 308 +5% 294

-Grid Technologies 250 +119% 203 +78% 114

-Transformation of Industry 79 +8% 83 +14% 73

-Siemens Gamesa -448 -- -524 -- -374

Ergebnis-Marge bereinigt 2,1 -- 0,0 -- 0,5

Ergebnis nach Steuern 108 -- -49 -- -189

Ergebnis je Aktie 0,08 -- -0,04 -- -0,25

AURUBIS

Für das erste Halbjahr 2023/24 wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro):

. BERICHTET PROG PROG

1H 2023/24 1H23/24 ggVj 1H23/24 ggVj 1H22/23*

Umsatz 8.249 -6% 8.272 -6% 8.784

EBIT operativ 240 +3% 242 +3% 234

Ergebnis vor Steuern operativ 243 +2% 233 -3% 239

Ergebnis nach Steuern operativ 195 +3% 182 -4% 189

Ergebnis je Aktie operativ 4,46 +3% -- -- 4,32

* Vorjahreszahlen angepasst - wie am Berichtstag mitgeteilt

CARL ZEISS MEDITEC

hat im ersten Halbjahr 2023/24 Rückgänge bei Umsatz und Gewinn verzeichnet. Dies ist vor allem einem schwächeren Geschäft im Bereich Ophthalmology geschuldet. Die planmäßige Bereinigung der hohen Bestände an chirurgischen Verbrauchsmaterialien im chinesischen Markt hat laut Carl Zeiss Meditec erwartungsgemäß zu Umsatzrückgängen geführt, zudem belasteten negative Währungseffekte, insbesondere aus dem Chinesischen Renminbi, dem US-Dollar sowie dem Japanischen Yen. Die Jahresprognose wurde konkretisiert.

DOCMORRIS

bekommt im Herbst einen neuen Finanzvorstand. Der Verwaltungrat hat Daniel Wüest zum Nachfolger von Marcel Ziwica als CFO berufen, wie das Unternehmen mitteilte. Ziwica werde das Unternehmen auf eigenen Wunsch zum Jahresende verlassen, um sich nach 23 Jahren nochmals beruflich neu zu orientieren.

EVONIK

erwartet für das zweite Quartal ein bereinigtes EBITDA, das in etwa dem Niveau des ersten entspricht. Das teilte der Spezialchemiekonzern aus Essen bei Vorlage der finalen Zahlen für das Auftaktquartal mit. Das Unternehmen hatte vor drei Wochen bereits vorläufige Zahlen veröffentlicht, die deutlich besser als die Analystenerwartungen ausgefallen sind. Für das erste Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro):

. BERICHTET

1. QUARTAL 2024 1Q24 ggVj 1Q23

Umsatz 3.796 -5% 4.005

EBITDA bereinigt 522 +28% 409

EBIT bereinigt 266 +105% 130

Erg nach Steuern/Dritten bereinigt 197 +71% 115

KNORR-BREMSE

Für das erste Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

. BERICHTET PROG PROG

1. QUARTAL 2024 1Q24 ggVj 1Q24 ggVj 1Q23

Auftragseingang 2.112 -3% 1.959 -10% 2.176

Umsatz 1.974 +3% 1.979 +4% 1.908

Operative EBIT 238 +25% 234 +23% 190

Operative EBIT-Marge 12,1 -- 11,8 -- 10,0

Ergebnis nach Steuern/Dritten 154 +19% 152 +17% 129

Ergebnis je Aktie 0,95 +19% 0,94 +18% 0,80

LANXESS

Für das erste Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

. BERICHTET PROG PROG

1. QUARTAL 1Q24 ggVj 1Q24 ggVj 1Q23

Umsatz 1.607 -15% 1.578 -17% 1.899

EBITDA* 101 -47% 98 -48% 189

EBITDA-Marge* 6,3 -- 6,2 -- 10,0

Konzernergebnis** -98 -- -- -- 10

Ergebnis je Aktie** -1,13 -- -- -- 0,12

METRO

hat im zweiten Geschäftsquartal operativ weniger verdient und unter dem Strich den Verlust ausgeweitet. Der Umsatz stagnierte nominal, währungsbereinigt legte er leicht zu. Die Ziele für das Gesamtjahr 2023/24 per Ende September wurden bestätigt. Auch für die mittelfristigen Ambitionen 2030 sieht sich die Metro AG auf Kurs. Im zweiten Geschäftsquartal erwirtschaftete das Unternehmen eine bereinigtes EBITDA von 73 Millionen Euro, verglichen mit 111 Millionen im Vorjahr. Nach Steuern und Dritten weitete Metro den Verlust aus, auf 193 Millionen Euro von 107 Millionen.

STABILUS

Für das zweite Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

. BERICHTET

2. QUARTAL 2Q23/24 ggVj 2Q22/23

Umsatz 314 +1% 311

EBIT bereinigt 39 -5% 41

EBIT-Marge bereinigt 12,4 -- 13,1

Ergebnis nach Steuern 18 -58% 43

Ergebnis je Aktie 0,71 -58% 1,71

Free Cashflow bereinigt 3,7 -69% 12,1

SMA SOLAR

Für das erste Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

. BERICHTET PROG PROG

1. QUARTAL 2024 1Q24 ggVj 1Q24 ggVj 1Q23

Umsatz 362 -1% 392 +7% 367

EBITDA 50 -17% 44 -27% 60

EBITDA-Marge 13,8 -- 11,2 -- 16,3

EBIT 38 -24% 35 -31% 50

Ergebnis nach Steuern 29 -45% -- -- 52

Ergebnis je Aktie 0,82 -45% -- -- 1,49

STRÖER

Für das erste Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

. BERICHTET PROG PROG

1. QUARTAL 1Q24 ggVj 1Q24 ggVj 1Q23

Umsatz 453 +11% 450 +10% 410

EBITDA bereinigt 108 +12% 110 +13% 97

EBITDA-Marge bereinigt 23,9 -- 24,3 -- 23,7

Ergebnis nach Steuern ber 13 +40% 9,7 +9% 8,9

