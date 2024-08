MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

Im zweiten Quartal lag der Umsatz wie von Analysten erwartet bei stabilen 496 Millionen Dollar. Die bereinigte operative Marge stieg dank Effizienzsteigerungen um einen Prozentpunkt auf 28,4 Prozent. Unter dem Strich fuhr der Konzern allerdings einen Verlust von 183 Millionen Dollar ein nach einem Gewinn von 81 Millionen im Vorjahr. Das um Sonder- und Wechselkurseffekte bereinigte Ergebnis je Aktie betrug 0,55 Dollar. Im dritten Quartal soll der Umsatz mindestens 495 Millionen Dollar betragen nach 476 Millionen im Vorjahr. Das bereinigte verwässerte Ergebnis je Aktie soll bei 0,55 nach 0,50 Dollar im Vorjahr liegen.

COMPUGROUP MEDICAL

bekommt einen neuen Vorstandschef. CEO Michael Rauch scheidet zum 31. August aus dem Unternehmen aus. Nachfolger wird Daniel Gotthardt, Sohn des Unternehmensgründers.

DAIMLER TRUCK

BERICHTET

2. QUARTAL 2Q24 ggVj 2Q23

Umsatz 13.325 -4% 13.880

EBIT 1.076 -22% 1.378

EBIT bereinigt 1.168 -18% 1.428

Ergebnis je Aktie 0,93 -16% 1,11

Umsatzrendite Industriegeschäft* 9,3 -- 10,3

Free Cashflow Industriegeschäft -285 -- 382

AUSBLICK 2024 - am 31. Juli 2024 aktualisiert -

das Unternehmen erwartet nun:

- Absatz: nun 460 bis 480 Tsd. Einheiten

(bisher 490 bis 510 Tsd. Einheiten)

- Umsatz (Industriegeschäft): nun 50 - 52 Mrd Euro

(bisher: 52 - 54 Mrd Euro)

- Umsatz (Konzernebene): nun zwischen 53 und 55 Mrd Euro

(bisher: zwischen 55 und 57 Mrd Euro)

- EBIT: deutlich unter Vorjahresniveau (bisher: Vorjahresniveau)

- bereinigtes EBIT: leicht unter Vorjahresniveau

(bisher: Vorjahresniveau)

- eine bereinigte Umsatzrendite Industriegeschäft: 8% bis 9,5%

(bisher: 9,0% bis 10,5%)

- einen Free Cashflow Industriegeschäft: nun auf Vorjahresniveau

(bisher: leichter Anstieg)

* bereinigt

- Das Unternehmen hatte am 16. Juli vorab Zahlen berichtet.

- alle Angaben in den Tabellen in Millionen Euro, Ausnahme Rendite in Prozent

DHL

BERICHTET PROG PROG

2. QUARTAL 2024 2Q24 ggVj 2Q24 ggVj 2Q23

Umsatz 20.639 +2,7% 20.275 +0,9% 20.094

EBIT 1.351 -20% 1.319 -22% 1.693

Ergebnis nSt und Dritten 744 -24% 754 -23% 978

Ergebnis je Aktie unverwässert 0,64 -22% 0,65 -21% 0,82

Free Cashflow 344 -24% 582 +29% 450

Umsatz Express 6.220 +1,6% 6.108 -0,2% 6.122

- Global Forwarding, Freight 4.880 +0,8% 4.682 -3,2% 4.839

- Supply Chain 4.352 +2,8% 4.413 +4,3% 4.232

- eCommerce 1.667 +11% 1.617 +7,2% 1.508

- Post & Paket Deutschland 4.160 +4,1% 4.079 +2,1% 3.996

EBIT Express 683 -24% 658 -27% 901

- Global Forwarding, Freight 279 -28% 284 -27% 388

- Supply Chain 279 +2,6% 263 -3,3% 272

- eCommerce 67 -14% 68 -13% 78

- Post & Paket Deutschland 130 +5,7% 140 +14% 123

Ausblick 2024 - das Unternehmen bestätigt ihre Prognose:

- EBIT: zwischen 6,0 und 6,6 Mrd Euro

- einen Cashflow ohne netto-M&A von rund 3,0 Mrd Euro

- alle Angaben in den Tabellen in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro

EVONIK

BERICHTET*

2. QUARTAL 2024 2Q24 ggVj 2Q23

Umsatz 3.930 +1% 3.886

EBITDA bereinigt 578 +28% 450

EBIT bereinigt 329 +110% 157

Ergebnis nach Steuern/Dritten -5 -- -270

Erg nach Steuern/Dritten bereinigt 234 +90% 123

EBITDA-Marge bereinigt 14,7 -- 11,6

* Evonik gab bereits am 15. Juli Eckdaten vorab bekannt

AUSBLICK 2024 - Evonik erwartet (wie am 15. Juli aktualisiert):

- Umsatz: 15 bis 17 Mrd Euro

- EBITDA bereinigt: 1,9 bis 2,2 Mrd Euro (bisher: 1,7 bis 2,0 Mrd Euro)

- begrenzt Sachinvestionen auf etwa 750 Mio Euro

- Cash Conversion Rate: bei etwa 40%

- ROCE: deutlich höher

- EBITDA 3Q 2024: einen Wert auf dem Niveau des zweiten Quartals

- alle Angaben in den Tabellen in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro

MTU AERO ENGINES

BERICHTET PROG PROG

2. QUARTAL 2Q24 ggVj 2Q24 ggVj 2Q23

Umsatz 1.740 +12% 1.777 +15% 1.549

EBIT bereinigt 252 +31% 223 +16% 193

EBIT-Marge bereinigt 14,4 -- 12,5 -- 12,3

Ergebnis nach Steuern bereinigt 185 +29% 163 +14% 143

Ergebnis je Aktie bereinigt 3,38 +27% 3,02 +14% 2,66

Ergebnis nach Steuern* 162 +33% 166 +36% 122

Ergebnis je Aktie* 2,96 +30% 3,10 +36% 2,28

Free Cashflow 90 +114% 22 -48% 42

AUSBLICK 2024 - das Unternehmen bestätigt die Prognose und erwartet:

(basierend auf einem Dollarkurs von 1,10 US-Dollar/Euro)

- Umsatz: zwischen 7,3 und 7,5 Mrd Euro

- EBIT-Marge bereinigt: etwa 13%

- Free Cashflow: niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Betrag

- alle Angaben in den Tabellen in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro, Marge in Prozent

MERCK KGaA

Der Pharma- und Life-Science-Konzern hat in seinem Geschäftsbereich Electronics früher als ursprünglich erwartet eine Erholung des Marktes für moderne Halbleiter und Anwendungen im Bereich KI verzeichnet. Der DAX-Konzern sprach von einem Wendepunkt des Marktes.

VONOVIA

ist nach dem ersten Halbjahr optimistischer beim organischen Mietwachstum, operativen Gewinn und Vorsteuergewinn. Alle drei Kenngrößen sollen am Jahresende nun am oberen Ende der Zielspannen landen. Im ersten Halbjahr sanken der operative Gewinn EBITDA sowie der Gewinn vor Steuern leicht. Unter dem Strich ergab sich im Zusammenhang mit der Neubewertung des Portfolios zum 30. Juni wiederum ein Verlust, jedoch vermochte Vonovia diesen im Vorjahresvergleich deutlich zu verringern.

ARM

Mit dem Boom der KI hat Arm Holdings ihr Ergebnis im ersten Geschäftsquartal im Jahresvergleich mehr als verdoppelt. Der Chipdesigner meldete einen Gewinn von 223 Millionen Dollar oder 21 Cent pro Aktie, gegenüber 105 Millionen Dollar oder 10 Cent pro Aktie im Vorjahresquartal. Analysten hatten im Schnitt mit 34 Cent pro Aktie gerechnet. Der Umsatz stieg um 39 Prozent auf 939 Millionen Dollar verglichen mit einer Markterwartung von 905,5 Millionen Dollar.

META

Der Umsatz legte im zweiten Quartal kräftig um 22 Prozent auf 39,07 Milliarden US-Dollar zu. Analysten hatten im Factset-Konsens mit 38,3 Milliarden Dollar gerechnet. Werbeeinnahmen machten mit 38,33 Milliarden Dollar 98 Prozent des Umsatzes aus. Der Nettogewinn legte um 73,1 Prozent auf 13,5 Milliarden Dollar zu. Das Ergebnis je Aktie betrug 5,16 Dollar. Analysten hatten im Konsens 4,72 Dollar erwartet. Im laufenden Quartal rechnet Meta mit einem Umsatz zwischen 38,5 und 41 Milliarden Dollar.

IPO PERSHING SQUARE US

Milliardär und Hedgefonds-Manager Bill Ackman hat den Börsengang seines Fonds Pershing Square US auf Eis gelegt. Zuvor hatte er bereits wegen der schleppenden Nachfrage die IPO-Zielgröße gesenkt. Die Kehrtwende erfolgte, nachdem der Investor wochenlang mit seinen Plänen geworben hatte, "ein Unternehmen zu gründen, das auf den öffentlichen Märkten von Bedeutung sein wird", das jährliche Treffen ähnlich denen von Berkshire Hathaway abhalten und schließlich in einen Index wie den S&P-500 aufgenommen werden soll.

