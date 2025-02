MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

hat im vergangenen Jahr wieder schwarze Zahlen geschrieben, auch nach Steuern. Für 2025 rechnet der Windturbinenhersteller mit weiterem Wachstum und weiter steigender Marge. Nachfolgend die Ergebnisse für das Gesamtjahr (in Millionen Euro, Ausnahme Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

GESAMTJAHR Gj24 ggVj Gj24 ggVj Gj23

Umsatz 7.299 +12% 7.326 +13% 6.489

EBITDA 296 -- 284 -- 2,0

EBITDA-Marge 4,1 -- 3,9 -- 0,0

Konzernergebnis 9,0 -- 11 -- -303

HENSOLDT

hat im vergangenen Jahr sowohl den Umsatz als auch den Gewinn deutlich gesteigert und dabei die Margenprognose übertroffen. Der Rüstungszulieferer steigerte seine Einnahmen laut Mitteilung um gut 21 Prozent auf 2,24 Milliarden Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Mit 2,904 (Vorjahr: 2,087) Milliarden wuchs auch der Auftragseingang spürbar, das bereinigte EBITDA stieg auf 405 Millionen von 329 Millionen Euro.

CLARIANT

Der Schweizer Spezialchemiekonzern hat Vorwürfe von Totalenergies zurückgewiesen, er habe auf dem Ethylen-Einkaufsmarkt gegen das Wettbewerbsrecht verstoßen. Demnach fordert der französische Energiekonzern in der Klage Schadenersatz in Höhe von 625 Millionen Euro im Zusammenhang mit Ethylenverkäufen, die seiner Ansicht nach gegen das Wettbewerbsrecht verstoßen haben.

PIRELLI

arbeitet an Plänen, um die Auswirkungen möglicher US-Zölle abzumildern. Die Pläne zielten darauf ab, sicherzustellen, dass Pirelli seine Ziele für die Cash-Generierung und den Schuldenabbau sowie das untere Ende der Prognosespanne für das bereinigte Ergebnis in diesem Jahr erreichen könne, selbst wenn Washington Zölle einführen sollte, teilte der Konzern mit.

NVIDIA

hat seinen Umsatz und Gewinn im vierten Geschäftsquartal dank der ungebrochenen Nachfrage nach Chips für KI-Anwendungen kräftig gesteigert. Der US-Konzern übertraf dabei die Erwartungen der Analysten. Für das laufende erste Geschäftsquartal stellt das Unternehmen einen Umsatz von 43 Milliarden Dollar, plus oder minus 2 Prozent, in Aussicht. Die Konsensschätzung von Analysten lautet bislang auf 42 Milliarden Dollar. Der Umsatz kletterte auf 39,3 Milliarden US-Dollar von 22,1 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten im Facset-Konsens mit 38,1 Milliarden Dollar gerechnet. Nvidia selbst hatte zuletzt 36,75 bis 38,25 Milliarden in Aussicht gestellt. Der Nettogewinn stieg auf 22,09 Milliarden von 12,3 Milliarden Dollar. Hier hatten Analysten 19,42 Milliarden Dollar erwartet.

