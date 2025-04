MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

Ergebnis nach Steuern bereinigt k.A. -- 199 +26% 158

Ergebnis je Aktie bereinigt k.A. -- 3,68 +26% 2,93

Ergebnis nach Steuern k.A. -- 189 +50% 126

Ergebnis je Aktie k.A. -- 3,64 +55% 2,35

Free Cashflow 150 >100% 47 >100% 16

PORSCHE AG

streicht wegen der Änderung seiner Strategie bei der Batterieproduktion und der schleppenden Nachfrage in China seine Prognose für das laufende Jahr zusammen. Für das Geschäftsjahr 2025 sieht die Porsche AG nun Umsatzerlöse von 37 bis 38 (bisherige Prognose: 39 bis 40) Milliarden Euro, eine Operative Umsatzrendite von 6,5 bis 8,5 (bisher: 10 bis 12) Prozent, eine Netto-Cashflow-Marge Automobile von 4 bis 6 (bisher: 7 bis 9) Prozent, eine EBITDA-Marge Automobile von 16,5 bis 18,5 (bisher: 19 bis 21) Prozent und einen unveränderten BEV-Anteil Automobile von 20 bis 22 Prozent.

RHEINMETALL

hat auf Basis vorläufiger Zahlen im ersten Quartal Umsatz und operatives Ergebnis erheblich verbessert und die Markterwartungen deutlich übertroffen. Die Prognose für das Gesamtjahr werde mindestens bestätigt, teilte der Konzern mit. Für das erste Quartal erwartet Rheinmetall im Vergleich zu dem Vorjahresquartal eine deutliche Steigerung des Umsatzes im militärischen Geschäft von fast 73 Prozent, was einer Steigerung von rund 46 Prozent für den Gesamtkonzern auf insgesamt 2,305 Milliarden Euro entspricht. Zudem wird eine Erhöhung beim operativen Ergebnis im militärischen Geschäft von rund 96 Prozent erwartet, was wiederum einer Steigerung für den Gesamtkonzern von 49 Prozent auf insgesamt 199 Mio Euro entspricht. Damit liegen beide Kennzahlen laut Rheinmetall für den Konzern deutlich über den Markterwartungen. Die positive Entwicklung sei ausschließlich auf die sehr gute Entwicklung im Verteidigungsgeschäft und hierbei besonders auf Vorzieheffekte vom zweiten Quartal auf das erste Quartal zurückzuführen. Nachfolgend die vorläufigen Zahlen zum ersten Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, nach IFRS):

VORAB

BEKANNTGABE PROG PROG

1. QUARTAL 1Q25 ggVj 1Q25 ggVj 1Q24

Umsatz 2.305 +46% 1.947 +23% 1.581

Operatives Ergebnis 199 +49% 166 +24% 134

Operative Ergebnismarge 8,7 -- 8,6 -- 8,5

Ergebnis nach Steuern/Dritten k.A. -- 73 +52% 48

Ergebnis je Aktie k.A. -- 1,65 +46% 1,13

DWS

ist gut ins neue Jahr gestartet. Die Vermögensverwaltungstochter der Deutschen Bank warb mehr Kundengelder ein als von Analysten erwartet. Der Gewinn legte kräftig zu. Den Ausblick für das laufende Jahr bestätigte das Unternehmen. Für das erste Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Aufwand-Ertrags-Relation in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

1. QUARTAL 2025 1Q25 ggVj 1Q25 ggVj 1Q24

Erträge 753 +15% 714 +9% 653

Aufwand-Ertrags-Relation ber. 61,9 -- 60,7 -- 64,7

Nettomittelflüsse 19,9 +155% 13,2 +69% 7,8

Verwaltetes Vermögen 1.010 +7% 1.026 +9% 941

Ergebnis vor Steuern ber. 287 +24% 281 +22% 231

Ergebnis je Aktie 0,99 +36% 0,97 +33% 0,73

FLATEXDEGIRO

ist gut in das Jahr gestartet und hat 21 Prozent mehr Transaktionen dank des Kundenwachstums und höherer Handelsaktivität verzeichnet. Zudem kommt der Konzern bei der Umsetzung seiner strategischen Wachstumsinitiativen voran. Für das erste Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben(in Millionen Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET

1. QUARTAL 1Q25 ggVj 1Q24

Umsatz 146 +19% 123

Provisionserträge 98 +31% 75

Zinserträge 43 -2% 44

EBITDA 69 +29% 54

Konzernergebnis 42 +40% 30

HELLOFRESH

hat im ersten Quartal trotz Umsatzrückgang operativ den Gewinn mehr als verdreifacht und dabei die Margen signifikant verbessert. Unter dem Strich hat der Berliner Kochboxen- und Fertiggericht-Versender, der im MDAX börsennotiert ist, allerdings auch den Verlust ausgeweitet. Für die Ziele im Gesamtjahr, die einen einstelligen Umsatzrückgang aber operativen Gewinnsteigerungen vorsehen, sieht sich das Unternehmen auf Kurs, trotz makroökonomischer Unsicherheiten. Das Effizienzprogramm komme voran. Für das erste Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

1. QUARTAL 2025 1Q25 ggVj 1Q25 ggVj 1Q24

Umsatz 1.931 -7% 1.918 -7% 2.074

EBITDA bereinigt 58 +246% 43 +155% 17

EBITDA-Marge bereinigt 3,0 -- 2,2 -- 0,8

Ergebnis nach Steuern/Dritten -138 -- -47 -- -81

Ergebnis je Aktie -0,77 -- -0,28 -- -0,49

LUFTHANSA

hat ihren Verlust im ersten Quartal bei höheren Umsätzen deutlich verringert. Dazu trug auch bei, dass der Airline-Konzern nicht in dem Maße wie im Vorjahreszeitraum von Streiks belastet wurde. Die Jahresprognose bestätigte der MDAX-Konzern. Die globale Nachfrage nach Flugreisen sei weiterhin stark, auch auf Strecken von und nach Nordamerika. Der Konzern erwarte erneut einen starken Reisesommer. Für das erste Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

1. QUARTAL 1Q25 ggVj 1Q25 ggVj 1Q24

Umsatz 8.127 +10% 8.041 +9% 7.392

EBIT bereinigt -722 -- -718 -- -849

EBIT-Marge bereinigt -8,9 -- -9,0 -- -11,5

Ergebnis nach Steuern/Dritten* -885 -- -660 -- -734

Ergebnis je Aktie* -0,74 -- -0,56 -- -0,61

Free Cashflow bereinigt 835 +174% 419 +37% 305

MUTARES

verschiebt die ursprünglich für den 29. April 2025 angekündigte Veröffentlichung ihres testierten Jahres- und Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2024. Man sei von dem Abschlussprüfer darüber informiert, dass dieser seine Prüfungshandlungen nicht planmäßig werde abschließen können, teilte Mutares mit. Die notwendige Verschiebung sei im Wesentlichen mit einem erhöhten Prüfungs- und Dokumentationsaufwand aufgrund komplexer Sondersachverhalte begründet. Der Konzern hat auf vorläufiger Basis 2024 einen höheren Jahresüberschuss ausgewiesen. Der Jahresüberschuss der Mutares-Holding lag bei 108,3 Millionen Euro nach 102,5 Millionen Euro im Vorjahr. Die Umsatzerlöse im Konzern stiegen um 12 Prozent auf 5,262 Milliarden Euro.

NOVARTIS

hat im ersten Quartal von einer starken Nachfrage nach seinen wichtigsten Medikamenten profitiert. Der Gewinn legte stärker als erwartet zu. Den Ausblick für das Gesamtjahr hob der Schweizer Pharmakonzern an. Der Nettoumsatz legte um 12 Prozent auf 13,2 Milliarden US-Dollar zu. Wechselkursbereinigt betrug der Anstieg 15 Prozent. Der operative Gewinn kletterte nominal um 28 Prozent auf 4,66 Milliarden Dollar. Bereinigt stieg der operative Gewinn um 23 Prozent auf 5,6 Milliarden Dollar. Analysten hatten im Konsens von Visible Alpha mit 5,22 Milliarden gerechnet. Beim Umsatz lautete ihre Prognose 13 Milliarden Dollar.

SCHNEIDER ELECTRIC

verzeichnete im ersten Quartal ein höheres Umsatzwachstum, angetrieben von einer starken Nachfrage nach Rechenzentren. Wie der französische Konzern am Montag mitteilte, stieg der Umsatz in diesem Zeitraum auf organischer Basis um 7,4 Prozent auf 9,33 Milliarden Euro. Analysten erwarteten einen Quartalsumsatz von 9,47 Milliarden Euro, wie aus den vom Unternehmen erstellten Konsensschätzungen hervorgeht.

