MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

Airbus bestätigte die Jahresprognose, die für 2025 weiteres Wachstum in Aussicht stellt. Der Großteil der Flugzeugauslieferungen werde gegen Ende des Jahres erfolgten, sagte CEO Guillaume Faury. Die Prognose berücksichtigt weiterhin keine potenziellen Zolleffekte. "Das operative Umfeld ist komplex und unterliegt schnellen Veränderungen", sagte Faury. Das jüngste Abkommen zwischen der EU und den USA, zivile Flugzeuge wieder von Zöllen zu befreien, sei "eine willkommene Entwicklung für unsere Branche". Airbus strebt weiterhin einen Anstieg des bereinigten EBIT auf rund 7,0 (Vorjahr 5,35) Milliarden Euro an, der freie Cashflow vor Kundenfinanzierungen soll mit rund 4,5 Milliarden Euro auf Vorjahresniveau liegen. Bis zum Jahresende will der Konzern rund 820 Verkehrsflugzeuge übergeben nach 766 Maschinen im vergangenen Jahr. Im ersten Halbjahr wurden davon 306 Maschinen ausgeliefert.

Wer­bung Wer­bung

CECONOMY

und JD.com machen ernst mit einem Zusammengehen. Der chinesische Online-Handelsgigant JD.com hat ein Übernahmeangebot für die Mutter der Elektronikmarktketten MediaMarkt und Saturn unterbreitet. JD.com zufolge bewertet das Angebot Ceconomy mit etwa 2,23 Milliarden Euro. Ceconomy zufolge haben wichtige Aktionäre für rund 32 Prozent des Aktienkapitals bereits verbindlich Zusagen für den Deal gegeben.

FUCHS

BERICHTTET

2. QUARTAL* 2Q25 ggVj 2Q24

Umsatz 880 -1% 887

EBIT 101 -9% 111

Ergebnis nach Steuern 67 -14% 78

Ergebnis je Vorzugsaktie 0,51 -15% 0,60

* Das Unternehmen hat am 15. Juli vorab Zahlen veröffentlicht.

Wer­bung Wer­bung

AUSBLICK 2025 - das Unternehmen erwartet nun:

- Umsatz: auf Vorjahresniveau (2024: 3,525 Mrd Euro) (zuvor: um 3,7 Mrd Euro)

- EBIT: auf Vorjahresniveau (2024: 434 Mio Euro (zuvor: um 460 Mio Euro)

- alle Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro;

HEIDELBERG MATERIALS

BERICHTET PROG PROG

2. QUARTAL 2Q25 ggVj 2Q25 ggVj 2Q24

Umsatz 5.683 +3% 5.743 +4% 5.506

Wer­bung Wer­bung

Ergebnis laufendes Geschäft* 1.374 +7% 1.357 +6% 1.286

Ergebnis laufendes Geschäft-Marge* 24,2 -- 23,6 -- 23,4

Ergebnis laufendes Geschäft 1.048 +8% 1.028 +6% 971

AUSBLICK 2025 - das Unternehmen erwartet weiterhin:

- ein Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs zwischen 3,25 und 3,55 Mrd Euro

- ROIC bei rund 10%

- * vor Abschreibungen;

- alle Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro, Marge in Prozent;

HENSOLDT

BERICHTET PROG PROG

1H 2025 1H25 ggVj 1H25 ggVj 1H24

Auftragseingang 1.405 +3% -- -- 1.359

Umsatz 944 +11% 933 +9,9% 849

EBITDA bereinigt 107 +3,9% 96 -7,1% 103

EBITDA-Marge bereinigt 11,3 -- 10,2 -- 12,2

AUSBLICK 2025 - das Unternehmen erwartet weiterhin:

- Umsatz: 2,5 bis 2,6 Mrd Euro

- EBITDA-Marge bereinigt: bei etwa 18%

- Book-to-Bill-Verhältnis von 1,2

- alle Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro, Marge in Prozent;

HHLA

hat einen neuen Vorstandschef gefunden. Jeroen Eijsink wurde zum Vorstandsvorsitzenden mit Wirkung zum 1. Oktober bestellt. Er war zuletzt CEO der Girteka Group, ein europäisches Straßentransportunternehmen.

KNORR-BREMSE

BERICHTET PROG PROG

2. QUARTAL 2Q25 ggVj 2Q25 ggVj 2Q24

Auftragseingang 2.108 -0,9% 2.100 -1,3% 2.127

Umsatz 1.999 -0,7% 2.027 +0,7% 2.013

Operative EBIT 262 +4,0% 260 +3,2% 252

Operative EBIT-Marge 13,1 -- 12,9 -- 12,5

Ergebnis nach Steuern/Dritten 140 -2,9% 156 +7,8% 144

Ergebnis je Aktie 0,87 -3,3% 0,95 +5,6% 0,90

Free Cashflow 146 -7,6% 185 +17% 158

AUSBLICK 2025 - das Unternehmen erwartet:

- Umsatz: nun zwischen 7,8 und 8,1 Mrd Euro

(bisher: zwischen 8,1 und 8,4 Mrd Euro)

- operative EBIT-Marge: weiterhin 12,5% bis 13,5%

- Free Cashflow: zwischen 700 und 800 Mio Euro

- alle Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro, Marge in Prozent;

LUFTHANSA

BERICHTET PROG PROG

2. QUARTAL 2025 2Q25 ggVj 2Q25 ggVj 2Q24

Umsatz 10.322 +3% 10.752 +7% 10.007

EBIT bereinigt 871 +27% 805 +17% 686

EBIT-Marge bereinigt 8,4 -- 7,5 -- 6,9

Ergebnis nach Steuern/Dritten 1.012 +116% 617 +32% 469

Ergebnis je Aktie 0,84 +115% 0,50 +28% 0,39

Free Cashflow bereinigt 138 -76% 618 +8% 573

AUSBLICK 2025 - das Unternehmen erwartet weiterhin:

- EBIT bereinigt: deutlich ("signifikant") über dem Vorjahr

- Free Cashflow bereinigt: auf Vorjahresniveau

- alle Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro, Marge in Prozent;

NEMETSCHEK

BERICHTET PROG PROG

2. QUARTAL 2025* 2Q25 ggVj 2Q25 ggVj 2Q24

Umsatz 290 +27% 281 +23% 228

EBITDA 89 +44% 84 +36% 61

EBITDA-Marge 30,5 -- 29,7 -- 27,0

Erg nach Steuern/Dritten 52 +25% 46 +11% 42

Ergebnis je Aktie 0,45 +25% 0,40 +11% 0,36

* Das Unternehmen hat am 24. Juli vorab Zahlen veröffentlicht.

AUSBLICK 2025 - das Unternehmen erwartet nun:

- Umatzwachstum inkl. GoCanvas (währungsbereinigt): von 20 bis 22% (bisher: 17 bis 19%)

- EBITDA-Marge: weiterhin bei 31%

- alle Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent;

WACKER CHEMIE

BERICHTET*

2. QUARTAL 2025 2Q25 ggVj 2Q24

Auftragseingang 2.108 -0,9% 2.127

Umsatz 1.999 -0,7% 2.013

Operative EBIT 262 +4,0% 252

Operative EBIT-Marge 13,1 -- 12,5

Ergebnis nach Steuern/Dritten 140 -2,9% 144

Ergebnis je Aktie 0,87 -3,3% 0,90

Free Cashflow 146 -7,6% 158

* das Unternehmen gab bereits am 18. Juli vorab

Umsatz, EBITDA und einen aktualisierten Ausblick

für das GJ 2025 bekannt

AUSBLICK 2025 - das Unternehmen erwartet (Stand: 18.7.):

- Umsatz: in der Bandbreite von 5,5 bis 5,9 Mrd. Euro

(zuvor: 6,1 bis 6,4 Mrd. Euro)

- EBITDA: zwischen 500 und 700 Mio. Euro

(zuvor: 700 bis 900 Mio. Euro)

- Netto-Cashflow: in etwa ausgeglichener Netto-Cashflow

(zuvor: positiv, deutlich über Vorjahr)

- alle Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro;

IVECO/TATA/LEONARDO

Das Nutzfahrzeuggeschäft von Iveco geht nach Indien. Tata Motors übernimmt es für 3,8 Milliarden Euro. Tata übernimmt alle Iveco-Aktien, die nach der Abspaltung der Rüstungssparte noch übrig sind, für 14,1 Euro pro Stück in bar. Das entspricht einer Prämie von 22 bis 25 Prozent auf den Durchschnittskurs der drei Monate vor dem 17. Juli. Die Transaktion ist abhängig von der Abtrennung des Rüstungsgeschäfts von Iveco. Leonardo kauft den Bereich für 1,7 Milliarden Euro.

MICROSOFT

hat in seinem vierten Quartal von seinem Cloud Computing und einer massiven Nachfrage nach künstlicher Intelligenz profitiert. Microsoft meldete einen Umsatz von 76,4 Milliarden Dollar, der die Erwartungen der Wall Street übertrifft. Die viel beachtete Cloud-Services-Sparte, zu der auch das Azure-Geschäft gehört, wuchs um 39 Prozent und übertraf ebenso die Erwartungen. Das Betriebsergebnis stieg um 22 Prozent auf 34,3 Milliarden Euro und lag über den Konsensprognosen. Der Nettogewinn erreichte 27,2 Milliarden Dollar oder 3,65 Dollar je verwässerter Aktie. Auch diese Zahl übertraf die Prognosen der Analysten.

RENAULT

ist auf der Suche nach einem neuen CEO im eigenen Hause fündig geworden. Der bisherige Einkaufschef Francois Provost folgt CEO Luca de Meo, der überraschend beim Gucci-Mutterkonzern Kering angeheuert hatte.

VINCI

für das erste Halbjahr weitgehend den Erwartungen entsprechende Zahlen berichtet und rechnet weiter mit einem Umsatz- und Ergebnisanstieg 2025. Das Betriebsergebnis stieg um 6,9 Prozent auf 4,14 Milliarden Euro. Die operative Marge betrug 11,9 Prozent im Vergleich zu 11,5 Prozent im Vorjahr. Der Umsatz erhöhte sich um 3,2 Prozent auf 34,85 Milliarden Euro. Analysten hatten im Durchschnitt mit einem Nettogewinn von 1,95 Milliarden Euro, einem operativen Ergebnis von 4,02 Milliarden Euro und einem Umsatz von 34,90 Milliarden, basierend auf dem FactSet-Konsens. Der Auftragseingang ging im Laufe des Halbjahres um 2 Milliarden Euro zurück.

STANDARD CHARTERED

hat den Nettogewinn im zweiten Quartal stark gesteigert und einen Aktienrückkauf in Höhe von 1,3 Milliarden US-Dollar angekündigt. Die Bank wies einen im Vergleich zum Vorjahr 81 Prozent höheren Nettogewinn von 1,71 Milliarden US-Dollar aus. Das ist mehr, als von Analysten im Mittel mit 1,24 Milliarden Dollar erwartet hatten. Der bereinigte Gewinn vor Steuern stieg um 31 Prozent auf 2,4 Milliarden Dollar.

SAMSUNG

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 31, 2025 01:30 ET (05:30 GMT)