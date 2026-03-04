MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

- alle Angaben in den Tabellen in Millionen Euro, Ausnahme Marge in Prozent;

ZF Friedrichshafen

Der Autozulieferer startet ein neues Personalabbauprogramm in der Konzernverwaltung, in der deutschlandweit 4.500 Mitarbeiter an verschiedenen Standorten beschäftigt sind. ZF bestätigt eine Vereinbarung mit dem Betriebsrat, nach der gemeinsam "Zielkorridore für eine notwendige Verschlankung der Zentralressorts" definiert werden sollen. Betroffen seien Bereiche wie das Personalwesen, Finanzen, Vertrieb, Marketing und Kommunikation, Einkauf oder auch die Qualitätssicherung. Das neue Personalabbauprogramm nennt keine festen Abbauzahlen.

March 04, 2026 01:34 ET (06:34 GMT)