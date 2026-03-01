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MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3-

19.03.26 07:30 Uhr

Kraft Heinz und Unilever haben kürzlich Gespräche über eine Megafusion ihrer Lebensmittelmarken geführt. Die Diskussionen zwischen den Unternehmen in den vergangenen Monaten, die nun beendet sind, bezogen sich laut mit den Gesprächen vertrauten Personen auf eine Fusion des Lebensmittelgeschäfts von Unilever und der Saucen-Sparte (Condiments) von Kraft Heinz. Die Prüfung einer Fusion unterstreicht das Ausmaß, in dem sowohl Kraft Heinz als auch Unilever mit einer gedämpften Nachfrage von zunehmend gesundheitsbewussten Verbrauchern zu kämpfen haben. (Financial Times)

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Der Umsatz hat sich im zweiten Quartal fast verdreifacht, da die KI-bedingte Nachfrage nach Speicherchips das Angebot übersteigt. Der Speicherchiphersteller wies für das Ende Februar abgeschlossene Quartal einen Gewinn von 13,79 Milliarden US-Dollar aus, was 12,07 Dollar je Aktie entspricht. Im Vorjahreszeitraum hatte der Gewinn 1,58 Milliarden Dollar oder 1,41 Dollar je Aktie betragen. Ohne Berücksichtigung bestimmter Sondereffekte lag der bereinigte Gewinn je Aktie bei 12,20 Dollar und damit über den von Analysten laut Factset erwarteten 9,19 Dollar.

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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/ros/flf

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March 19, 2026 02:31 ET (06:31 GMT)