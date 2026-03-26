MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

hat bei der Erstellung des Konzernabschlusses 2025 Wertminderungen von insgesamt 10,5 Millionen Euro identifiziert. Nach vorläufigen Zahlen erreichte die bereinigte EBIT-Marge 2025 so 10,0 (Vorjahr: 13,0) Prozent. Der Konzernumsatz beläuft sich voraussichtlich auf 250,9 (257,6) Millionen Euro. Damit sei die zuletzt kommunizierte Finanzprognose (Umsatz währungsbereinigt in etwa auf Vorjahresniveau; die adjustierte EBIT-Marge lag am unteren Ende des Korridors von 10,0 bis 12,0 Prozent). Stratec erwartet 2026 auf währungsbereinigter Basis ein Wachstum des Konzernumsatzes gegenüber dem Vorjahr im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich. Die daraus resultierenden Skaleneffekte sollen voraussichtlich durch steigende Inputkosten, unter anderem auch infolge geopolitischer Konflikte, teilweise bis vollständig neutralisiert werden. Entsprechend werde für die bereinigte EBIT-Marge ein Wert in etwa auf dem Niveau des Vorjahres erwartet.

Wer­bung Wer­bung

UNIPER

Der Irankrieg und seine Folgen für die Energiemärkte wecken Erinnerungen an die Gaskrise 2022. Doch Uniper-CFO Christian Barr gibt Entwarnung. Trotz der zerstörten Produktionsanlagen am Persischen Golf befürchtet er absehbar keinen Gasmangel. "Aktuell haben wir keine Gasknappheit. Grundsätzlich ist genügend Gas auf dem Weltmarkt vorhanden. Außerdem haben wir unser Bezugsportfolio stark diversifiziert. Das betrifft sowohl die Länder, aus denen wir Gas beziehen, die Vertragspartner, die Bepreisungsmechanismen und die Bezugsquellen, also Pipelinegas und LNG. Tatsächlich fühlen wir uns durch die momentane Situation bestätigt, dass das der richtige Weg war", sagte Barr im Gespräch mit der Börsen-Zeitung. (Börsen-Zeitung)

===

HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

March 26, 2026 02:33 ET (06:33 GMT)