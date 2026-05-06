MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

Die Fresenius-Sparte Kabi hat im ersten Quartal 2026 einmal mehr von ihrem wachstumsstarken Biopharma-Geschäft profitiert. Mit einem organischen Umsatzwachstum von 6 Prozent lag Kabi innerhalb des strukturellen Wachstumsbands von 4 bis 7 Prozent und setzte insgesamt 2,15 Milliarden Euro um. Das Biopharma-Geschäft, das neben Biosimilars den Auftragsentwickler und -fertiger mAbxience beinhaltet, wuchs organisch um 34 Prozent und setzte 238 Millionen Euro um.

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hat wegen der wirtschaftlichen Unsicherheiten und wegen des teilweise widrigen Winterwetters zu Jahresbeginn wie erwartet weniger operativen Gewinn eingefahren als im Vorjahr. Der Baustoffkonzern konnte geringere Absatzmengen durch Preiserhöhungen und Kostendisziplin nur teilweise ausgleichen, traf aber die Erwartungen der Analysten. Auch an der Prognose hält das Unternehmen fest. Für das erste Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

1. QUARTAL 1Q26 ggVj 1Q26 ggVj 1Q25

Umsatz 4.536 -4% 4.540 -4% 4.715

Ergebnis laufendes Geschäft* 484 -13% 485 -13% 557

Ergebnis laufendes Geschäft-Marge* 10,7 -- 10,7 -- 11,8

Ergebnis laufendes Geschäft 163 -31% 162 -31% 235

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* vor Abschreibungen

ZALANDO

hat im ersten Quartal das Wachstum deutlich beschleunigt im Vorjahresvergleich und hat auch beim bereinigten operativen Gewinn (EBIT) zugelegt sowie die Marge verbessert. Unter dem Strich verzeichnete der Berliner Online-Modehändler allerdings einen Verlust, der deutlicher ausfiel als erwartet. Umsatz und GMV lagen leicht unter Markterwartungen, EBIT und Marge darüber. Die Ziele für das Gesamtjahr bestätigte der Konzern, der vergangenes Jahr den Hamburger Online-Händler About You erwarb und sich davon deutliche Synergien verspricht. Diese lieferten laut Mitteilung einen Ergebnis-Beitrag von 10 Millionen Euro im Quartal und seien insgesamt über Plan.

HENSOLDT

hat im ersten Quartal angesichts der hohen Nachfrage nach Rüstungselektronik sowohl den Umsatz als auch das Ergebnis wie erwartet gesteigert. Deutlich stärker als von Analysten erwartet kletterte der Auftragseingang: Der Konzern hat den Auftragseingang auf 1,48 Milliarden Euro mehr als verdoppelt. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte der süddeutsche Rüstungszulieferer. Für das erste Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

1. QUARTAL 1Q26 ggVj 1Q26 ggVj 1Q25

Auftragseingang 1.483 +112% 1.235 +76% 701

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Umsatz 496 +26% 484 +23% 395

EBITDA bereinigt 44 +47% 44 +45% 30

EBITDA-Marge bereinigt 8,9 -- 9,0 -- 7,6

LUFTHANSA

hat ihren Umsatz im ersten Quartal 2026 gesteigert und ihren operativen Verlust stärker verringert als erwartet. Die Krise im Nahen Osten habe zwar die Kerosinkosten steigen lassen, doch die Passagierairlines verzeichneten im März einen starken Anstieg der Nachfrage und auch im Luftfrachtgeschäft nahm die Dynamik gegen Ende des Quartals zu. Derzeit sei an keinem der Lufthansa Group Drehkreuze mit Einschränkungen in der Kerosinversorgung zu rechnen, teilte der Airline-Konzern mit und bestätigte seine Jahresprognose. Für das erste Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

1. QUARTAL 1Q26 ggVj 1Q26 ggVj 1Q25

Umsatz 8.746 +8% 8.779 +8% 8.127

EBIT bereinigt -612 -15% -659 -9% -722

EBIT-Marge bereinigt -7,0 -- -7,6 -- -8,9

Ergebnis nach Steuern/Dritten -665 -25% -317 -64% -885

Ergebnis je Aktie -0,55 -26% -0,14 -81% -0,74

Free Cashflow bereinigt 1.380 +65% 1.407 +69% 835

RATIONAL

hat zum Jahresauftakt trotz Belastungen durch widrige Wechselkurseffekte einen Rekordumsatz verzeichnet. Auch wenn die Marge im ersten Quartal leicht nachgab, bestätigte der im MDAX notierte Großküchenausstatter seinen Ausblick für das Gesamtjahr. Für das laufende Jahr erwartet das Unternehmen weiterhin ein Umsatzplus im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich. Die EBIT-Marge dürfte zwischen 25 und 26 Prozent liegen - und damit leicht sinken gegenüber dem Vorjahreswert von 26,4 Prozent. Für das erste Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

1. QUARTAL 1Q26 ggVj 1Q26 ggVj 1Q25

Umsatz 318 +8% 313 +6% 295

EBIT 76 +5% 78 +8% 72

EBIT-Marge 23,9 -- 24,8 -- 24,4

Ergebnis nach Steuern 59 +4% 60 +5% 57

Ergebnis je Aktie 5,21 +4% 5,35 +7% 5,00

REDCARE

hat im ersten Quartal nach einem kräftigen Umsatzwachstum auch einen überproportionalen Anstieg des operativen Gewinns gemeldet. Die im MDAX notierte Online-Apotheke bestätigte ihren Ausblick für das Gesamtjahr. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) legte um 58 Prozent auf 14,4 Millionen Euro zu von 9,1 Millionen im Vorjahr. Die EBITDA-Marge rückte auf 1,7 Prozent von 1,3 Prozent vor. Analysten hatten im Konsens mit 2,0 Prozent gerechnet.

TEAMVIEWER

ist mit einem Umsatzrückgang ins neue Jahr gestartet. Das Softwareunternehmen steigerte jedoch die Marge unerwartet und sieht sich auf Kurs für das Gesamtjahr. Nach der bereits angekündigten verhaltenen Umsatzentwicklung zum Jahresauftakt soll sich das Wachstum im zweiten Halbjahr beschleunigen. Für das erste Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

1. QUARTAL 1Q26 ggVj 1Q26 ggVj 1Q25

Umsatz 183 -4% 184 -3% 190

EBITDA bereinigt 83 +2% 79 -3% 82

EBITDA-Marge bereinigt 45 -- 43 -- 43

Ergebnis nach Steuern 34,2 +16% 31,2 +5% 29,6

Ergebnis je Aktie 0,22 +16% 0,19 0% 0,19

AMD

hat im jüngsten Quartal einen höheren Gewinn und Umsatz verzeichnet, da das Geschäft mit Rechenzentren die Ergebnisse weiter antreibt. Der Chiphersteller wies für das erste Quartal einen Gewinn von 1,38 Milliarden US-Dollar oder 84 Cent je Aktie aus, verglichen mit 709 Millionen Dollar oder 44 Cent je Aktie im Vorjahr. Der Umsatz sprang um 38 Prozent auf 10,25 Milliarden Dollar, verglichen mit den Analystenschätzungen von 9,9 Milliarden Dollar.

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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/ros

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May 06, 2026 01:30 ET (05:30 GMT)