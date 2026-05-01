MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

Zwei Großaktionäre wollen Aktien an institutionelle Investoren veräußern, um den Streubesitz um rund 10 Prozent zu erhöhen. Die dadurch verbesserte Liquidität könne einen möglichen Aufstieg des Unternehmen in den MDAX unterstützen, teilte Elmos Semiconductor mit. Die Weyer Beteiligungsgesellschaft mbH, die ca. 20,7 Prozent des derzeitigen Grundkapitals hält, und die ZOE-VVG GmbH mit einer Beteiligung von knapp über 15 Prozent, planen, insgesamt rund 1,77 Millionen bestehende Aktien zu verkaufen.

Wer­bung Wer­bung

PATRIZIA

hat den Gewinn im ersten Quartal mehr als verdoppelt. Ein leichter Anstieg der Gebühreneinnahmen insgesamt und eine weiter niedrigere Kostenbasis bescherten dem Immobilienvnvestor einen guten Jahresstart. Die Jahresprognose bestätigte Patrizia. In den drei Monaten Januar bis März stieg das EBITDA um 41,3 Prozent auf 23,7 Millionen Euro. Die EBITDA-Marge verbesserte sich auf 32,7 gegenüber 23,4 Prozent. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 12,2 (5,1) Millionen Euro. Dazu trugen neben dem höheren operativen Ergebnis auch geringere Abschreibungen bei.

SHELLY GROUP

hat im ersten Quartal das operative Ergebnis stärker gesteigert als den Umsatz und unter dem Strich ein Drittel mehr verdient als im Vorjahreszeitraum. Die Jahresprognose bestätigte das Unternehmen, das auf IoT- (Internet of Things) und Smart-Home-Technik spezialisiert ist. Der Umsatz stieg um 25,9 Prozent auf 33,3 Millionen Euro, wie das Unternehmen bereits auf Basis vorläufiger Zahlen mitgeteilt hatte. Das EBIT lag mit 8,6 Millionen Euro um 30,4 Prozent über dem Vorjahreszeitraum. Die EBIT-Marge verbessert sich von 25,0 auf 25,9 Prozent. Der Nettogewinn stieg um 33,5 Prozent auf 7,5 Millionen Euro.

NOVO NORDISK

verkauft eine experimentelle Zelltherapie gegen die Parkinson-Krankheit an Cellular Intelligence und beteiligt sich im Zuge dessen an dem US-Startup. Die Höhe der Investition wurde nicht bekannt gegeben.

Wer­bung Wer­bung

===

HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/cln/gos

(END) Dow Jones Newswires

May 12, 2026 01:30 ET (05:30 GMT)