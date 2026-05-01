MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

Für 2026 rechnet Eon weiter mit einem Rückgang des bereinigten EBITDA auf 9,4 bis 9,6 Milliarden Euro von 9,85 Milliarden Euro im Vorjahr. Überdies wird ein Gewinn pro Aktie von 1,03 bis 1,11 Euro angestrebt. In diesem Jahr sind Investitionen in Höhe von rund 8,5 Milliarden Euro geplant. Davon wurden im ersten Quartal 1,4 Milliarden Euro umgesetzt, 1,1 Milliarden davon flossen in das Geschäftsfeld Energy Networks.

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MERCK KGAA

hat die Jahresprognose nach einem soliden ersten Quartal angehoben. Der Umsatz und das operative Ergebnis lagen über den Markterwartungen, getragen vor allem durch die Geschäftsbereiche Process Solutions und Semiconductor Materials. Der Umsatz sank auf berichteter Basis um 2,8 Prozent auf 5,13 Milliarden Euro, organisch entsprach das jedoch einem Wachstum von 2,9 Prozent. Das bereinigte EBITDA pre lag mit 1,53 Milliarden Euro nur geringfügig unter dem Vorjahreszeitraum und wuchs organisch um 5,3 Prozent. Die EBITDA-pre-Marge verbesserte sich von 29,1 Prozent auf 29,8 Prozent, unterstützt durch Einmaleffekte im Unternehmensbereich Electronics. Der Konzerngewinn nach Steuern sank um 9,4 Prozent auf 669 Millionen Euro, je Aktie verdiente Merck 1,52 Euro nach 1,69 Euro. Auf bereinigter Basis ging der Gewinn je Aktie um einen Cent auf 2,11 Euro zurück. Analysten hatten im Konsens mit einem Umsatz von 5,07 Milliarden Euro und einem bereinigte EBITDA von 1,45 Milliarden Euro gerechnet. Den Konzerngewinn nach Steuern und Dritten sahen sie bei 644 Millionen und den Gewinn je Aktie bei 1,47 Euro bzw. auf bereinigter Basis bei 1,88 Euro. Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet Merck nun einen Konzernumsatz zwischen 20,4 und 21,4 Milliarden Euro, nach einem stabilen Umsatz von 21,1 Milliarden Euro im vergangenen Jahr. Das entspricht einer organischen Umsatzentwicklung von 0 bis plus 3 Prozent, wie der DAX-Konzern mitteilte. Das bereinigte EBITDA pre soll nun 5,7 bis und 6,1 Milliarden Euro erreichen. Daraus ergibt sich ein bereinigtes Ergebnis je Aktie zwischen 7,50 und 8,20 Euro. Zuvor hatte der Konzern einen Umsatz zwischen 20,0 und 20,1 Milliarden und ein EBITDA pre zwischen 5,5 und 6,0 Milliarden Euro in Aussicht gestellt.

RWE

Nachfolgend die Erstquartalszahlen und Konsensschätzungen (in Millionen Euro, je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG

1. QUARTAL 1Q26 ggVj 1Q26 ggVj 1Q25

EBITDA bereinigt 1.631 +25% 1.629 +24% 1.310

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EBIT bereinigt 1.009 +24% 1.031 +27% 814

Ergebnis nach Steuern/Dritten ber 608 +20% 605 +20% 505

Ergebnis je Aktie bereinigt 0,85 +25% -- -- 0,68

2026 plant der Energieversorger nach wie vor einen bereinigten Nettogewinn zwischen 1,55 und 2,05 Milliarden Euro und einem bereinigten EBITDA zwischen 5,2 und 5,8 Milliarden Euro an. Investiert werden sollen 6 bis 8 Millionen Euro.

BILFINGFER

Nachfolgend die Erstquartalszahlen und Konsensschätzungen (in Millionen Euro, je Aktie in Euro):

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BERICHTET PROG PROG

1. QUARTAL 1Q26 ggVj 1Q26 ggVj 1Q25

Umsatz 1.312 +4% 1.293 +2% 1.267

EBITA 60 +5% 59 +4% 57

EBITA-Marge 4,6 -- 4,6 -- 4,5

Konzernergebnis 37 +16% 40 +24% 32

Ergebnis je Aktie verwässert 0,99 +18% 1,07 +27% 0,84

Freierashflow 21 -81% -- -- 109

2026 plant Bilfinger weiter mit Umsätzen zwischen 5,4 und 5,9 Milliarden Euro und einem Free Cashflow von 250 bis 300 Millionen Euro. In der zweiten Jahreshälfte sei mit einer zunehmenden Dynamik der Geschäftsentwicklung zu rechnen, so der Konzern.

CECONOMY

hat im zweiten Geschäftsquartal den operativen Gewinn überproportional zum Umsatz gesteigert. Damit sieht sich das Unternehmen, an dem sich der chinesische Online-Händler JD.com die Mehrheit gesichert hat, auf Kurs für de Ziele im Gesamtjahr 2025/26 bis Ende September. Der legte währungs- und portfoliobereinigt um 4,9 Prozent im Vorjahresvergleich auf 5,5 Milliarden Euro zu. Das bereinigte EBIT stieg um 59 Prozent auf 27 Millionen Euro. Im Gesamtjahr erwartet das Unternehmen weiterhin moderates Umsatzwachstum sowie ein bereinigtes EBIT von rund 500 Millionen Euro, wovon nach sechs Monaten 347 Millionen Euro erreicht wurden.

DEUTSCHE EUROSHOP

hat im ersten Quartal den Umsatz leicht gesteigert, wegen Sondereffekten aber weniger verdient. Das SDAX-Unternehmen bestätigte die Jahresprognose. Der Umsatz erhöhte sich um 2 Prozent auf 67,6 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern erhöhte sich leicht um 0,2 Prozent auf 53,5 Millionen Euro. Der Vorsteuergewinn sank jedoch um 10,1 Prozent auf 35,7 Millionen Euro. Dies war im Wesentlichen auf höhere Zinsaufwendungen im Zusammenhang mit der im Jahr 2025 begebenen Anleihe zurückzuführen, die um 4,8 Millionen Euro gestiegen waren. Die operative Kennzahl Funds from Operations (FFO) lag bei 0,46 Euro je Aktie gegenüber 0,52 Euro. Das Konzernergebnis lag mit 28,4 Millionen Euro um 10,7 Prozent unter dem Vorjahreszeitraum.

EVOTEC

hat Wandelanleihen im Volumen von 116,1 Millionen Euro platziert, die mit einer Laufzeit von sieben Jahren versehen sind und jährlich mit 2,625 Prozent verzinst werden.

LEG IMMOBILIEN

hat im ersten Quartal trotz Mietwachstums einen rückläufigen operativen Gewinn (FFO) verzeichnet. Der bereinigte operative Gewinn, den das Unternehmen AFFO nennt, sank um 6 Prozent auf 58,6 Millionen Euro. Er übertraf die Erwartungen, laut Konsens von Visible Alpha lagen diese bei 50,5 Millionen Euro. Je Aktie betrug der bereinigte FFO 0,78 Euro nach 0,84. Erwartet worden war ein Rückgang auf 0,67 Euro. Im Quartal stieg die Nettokaltmiete um 3 Prozent auf 237,1 Millionen Euro, verglichen mit einer Konsensschätzung von 235 Millionen. Das bereinigte EBITDA legte um 6 Prozent zu auf 183,6 Millionen Euro, die entsprechende Marge um 180 Basispunkte auf 77,4 Prozent. Im Gesamtjahr will LEG weiterhin einen bereinigten FFO von 220 bis 240 Millionen Euro erreichen.

RTL

bekommt einen neuen Finanzvorstand. Alexander von Torklus wird den Posten Ende September übernehmen. Er ist bislang Executive Vice President Corporate Controlling und Strategy bei der Muttergesellschaft Bertelsmann und folgt auf Björn Bauer. Bauer geht als CFO zur Bertelsmann-Musiktochter BMG. Zudem hat bei RTL nun wie angekündigt Clément Schwebig den CEO-Posten von Thomas Rabe übernommen.

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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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May 13, 2026 01:46 ET (05:46 GMT)