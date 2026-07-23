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MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3-

hat im zweiten Quartal ein Umsatzwachstum von 24 Prozent verzeichnet, angetrieben durch ihr boomendes Cloud-Geschäft. Der freie Cashflow des Unternehmens fiel jedoch negativ aus, da es weiterhin stark in Rechenzentren für Berechnungen im Bereich der künstlichen Intelligenz investierte. Der Umsatz belief sich auf 119,8 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Erwartungen der Analysten. Das Cloud-Geschäft trug 24,8 Milliarden Dollar und das Suchgeschäft 63,3 Milliarden Dollar bei. Der Nettogewinn für den Zeitraum von April bis Juni betrug 112,1 Milliarden Dollar und lag damit ebenfalls über den Analystenerwartungen.

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Der Autobauer hat mit Blick auf eine von KI und Robotik geprägte Zukunft seine Ausgaben im zweiten Quartal auf 5,8 Milliarden US-Dollar erhöht. Dadurch rutschte der freie Cashflow des Unternehmens trotz eines starken Umsatzanstiegs zum ersten Mal seit zwei Jahren ins Minus.

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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

July 23, 2026 01:30 ET (05:30 GMT)