MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

04.08.26 07:29 Uhr

DEUTSCHE LUFTHANSA

BERICHTET PROG PROG

2. QUARTAL 2Q26 ggVj 2Q26 ggVj 2Q25

Umsatz 11.141 +8% 11.119 +8% 10.322

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EBIT bereinigt 383 -56% 401 -54% 870

EBIT-Marge bereinigt 3,4 -- 3,7 -- 8,4

Ergebnis nach Steuern/Dritten* 123 -88% 331 -67% 1.012

Ergebnis je Aktie* 0,10 -88% 0,30 -64% 0,84

Free Cashflow bereinigt* -365 -- -50 -- 138

AUSBLICK 2026 - das Unternehmen erwartet nun:

- Adjusted EBIT: zwischen 1,7 und 2,2 Mrd Euro

(bisher: signifikant über dem Vorjahr / Vj: 1,96 Mrd Euro)

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- alle Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Margen in Prozent;

EVONIK

BERICHTET PROG PROG

2. QUARTAL 2Q26 ggVj 2Q26 ggVj 2Q25

Umsatz 3.893 +11% 3.741 +7% 3.499

EBITDA bereinigt 630 +24% 621 +22% 509

EBITDA-Marge bereinigt 16,2 -- 16,6 -- 14,5

EBIT bereinigt 370 +48% 360 +44% 250

Ergebnis nach Steuern/Dritten 84 -30% 212 +76% 120

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Erg nach Steuern/Dritten bereinigt 296 +85% 238 +49% 160

Ausblick bereits bekannt:

Für das Gesamtjahr 2026 erwartet das Unternehmen

- ein bereinigtes EBITDA zwischen 2,0 und 2,2 Mrd Euro

(zuvor: 1,7 bis 2,0 Mrd Euro).

- für den Free Cashflow strebe Evonik unverändert eine Cash Conversion

Rate von etwa 40 Prozent an (2025: 37 Prozent).

- alle Angabenin Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent;

LEG IMMOBILIEN

BERICHTET

1H 1H26 ggVj 1H25

Nettokaltmiete 473 +3% 458

EBITDA bereinigt 368 +2% 360

AFFO 111 -13% 127

AFFO je Aktie 1,46 -14% 1,70

AUSBLICK 2026 - das Unternehmen erwartet weiterhin:

- AFFO: 220 bis 240 Mio Euro

- Mietwachstum: von 3,8 bis 4,0 Prozent auf vergleichbarer Fläche

- bereinigte EBITDA-Marge: rund 78 Prozent

- alle Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis, AFFO je Aktie in Euro;

SIEMENS

Der Konzern wird im Zuge seines Umbaus zur "One Tech Company" massiv Führungsjobs streichen. Vorstandschef Roland Busch und Personalvorständin Judith Wiese erklärten vor gut einer Woche in einer internen Townhall, dass Siemens im großen Stil Schlüsselpositionen neu ausschreibe. Dies erfuhr die Börsen-Zeitung aus Teilnehmerkreisen. Im besonders stark betroffenen Bereich DI Automation, der die Automatisierungsgeschäfte der Digital-Industries-Sparte bündeln wird, sollen etwa 300 Manager ihre Führungsfunktionen verlieren. Etwa 200 Mitarbeiter, deren Positionen als Schlüsselfunktionen klassifiziert sind, müssen sich Siemens-Kreisen zufolge auf ihre Jobs neu bewerben. Dies ist allerdings noch in der Diskussion und bisher nicht im Wirtschaftsausschuss abgestimmt. Ein Siemens-Sprecher lehnte einen Kommentar ab. (Börsen-Zeitung)

VERBIO

kalkuliert nach vorläufigen Zahlen im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025/26 mit einem Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 192 Millionen Euro. Der Hersteller on Biokraftstoffen hätte damit die Ende Mai noch angehobene Prognose von 160 bis 180 Millionen Euro übertroffen. Neben den höheren Absatzpreisen sei dies insbesondere auf die verbesserte CO2-Effizienz der Biokraftstoffe zurückzuführen. Die Nettofinanzverschuldung lag zum 30. Juni bei etwa 92 Millionen Euro und damit unter dem selbst gesteckten Ziel von maximal 140 Millionen Euro. Die kompletten Zahlen wird das SDAX-Unternehmen am 24. September veröffentlichen.

ZALANDO

BERICHTET PROG PROG

2. QUARTAL 2Q26 ggVj 2Q26 ggVj 2Q25

GMV 4.915 +21% 4.945 +21% 4.073

Umsatz 3.424 +21% 3.505 +24% 2.835

EBIT bereinigt 205 +10% 210 +13% 186

EBIT-Marge bereinigt 6,0 -- 6,0 -- 6,5

Ergebnis nach Steuern 74 -24% 90 -7% 97

Ergebnis je Aktie 0,30 -19% 0,35 -5% 0,37

AUSBLICK 2026 - das Unternehmen erwartet:

- GMV- und Umsatzwachstum: nun in der unteren Hälfte der Spanne

von 12 % bis 17 % (bisher: Anstieg von 12 % bis 17 %)

- bereinigtes EBIT: nun 680 bis 720 Mio Euro (bisher: 660 bis 740)

- EBIT-Marge bereinigt entspricht nun zwischen 4,8 % und 5,2 %

- GMV = Bruttowarenwert (gross merchandise value), alle Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent;

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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

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August 04, 2026 01:30 ET (05:30 GMT)