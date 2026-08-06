MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

06.08.26 07:32 Uhr

MERCK KGAA

BERICHTET PROG PROG

2. QUARTAL 2Q26 ggVj 2Q26 ggVj 2Q25

Umsatz 5.434 +4% 5.344 +2% 5.225

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EBITDA bereinigt 1.599 +9% 1.534 +5% 1.462

EBITDA bereinigt-Marge 29,4 -- 28,7 -- 27,8

Ergebnis nach Steuern 494 -25% -- -- 655

Ergebnis je Aktie 1,13 -25% 1,56 +4% 1,50

Ergebnis je Aktie bereinigt 2,16 +7% 2,08 +3% 2,02

AUSBLICK 2026 - das Unternehmen erwartet nun:

- Umsatz: zwischen 21,0 und 21,8 Mrd Euro (bisher: 20,4 - 21,4)

- EBITDA bereinigt: zwischen 5,9 und 6,3 Mrd Euro (bisher: 5,7 - 6,1)

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- Ergebnis je Aktie bereinigt: zwischen 7,90 und 8,60 Euro (bisher: 7,50 - 8,20)

- alle Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent;

RATIONAL

BERICHTET PROG PROG

2. QUARTAL 2Q26 ggVj 2Q26 ggVj 2Q25

Umsatz 324 +4% 327 +5% 311

EBIT 94 +16% 87 +7% 81

EBIT-Marge 29,0 -- 26,6 -- 26,1

Ergebnis nach Steuern 73 +15% 67 +6% 63

Ergebnis je Aktie 6,43 +15% 5,87 +5% 5,57

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AUSBLICK 2026 - das Unternehmen erwartet weiterhin:

- EBIT-Marge: zwischen 25 und 26%

- alle Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent;

SIEMENS

BERICHTET PROG PROG

3. QUARTAL 3Q25/26 ggVj 3Q25/26 ggVj 3Q24/25

Auftragseingang 27.902 +13% 24.700 -0,1% 24.719

Umsatz 20.794 +7,3% 20.638 +6,5% 19.377

Vergleichbares Umsatzwachstum 8,0 -- 7,8 -- 5,0

Ergebnis nach Steuern/Dritten 2.270 +11% 1.897 -7% 2.046

Ergebnis je Aktie 2,93 +12% 2,44 -6% 2,61

Ergebnis je Aktie vor PPA 3,14 +13% 2,65 -5% 2,78

AUSBLICK Gj 2025/26 - das Unternehmen erwartet:

- Umsatz: auf vergleichbarer Basis von 6% bis 8%

- Ergebnis je Aktie (pre PPA): 11,20 bis 11,50 Euro (zuvor: 10,70 bis 11,10 Euro)

- alle Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Umsatzwachstum und Margen in Prozent;

PLAYMOBIL

Die Krise beim Spielzeughersteller Playmobil spitzt sich weiter zu. Anfang des Jahres verkündete die Horst Brandstätter Group (HBG), zu der Playmobil gehört, das Werk im fränkischen Dietenhofen schließen zu wollen. Nun folgt die nächste Hiobsbotschaft: Die HBG hat im Geschäftsjahr 2024/25 einen Verlust in Höhe von mehr als 115 Millionen Euro eingefahren. Das geht aus dem nun veröffentlichten Geschäftsbericht hervor. Bereits im vorangegangenen Zeitraum lag der Fehlbetrag bei fast 119 Millionen Euro. Damals bedeutete das dicke Minus im Geschäftsbericht einen Rekordverlust. Besserung scheint nicht in Sicht. Im Gegenteil: Der Umsatz ist erneut gesunken, dieses Mal um rund 9 Prozent auf insgesamt rund 409 Millionen Euro. (Spiegel)

PARTNERS GROUP

Die Partners Group steht vor einer Übernahme von Aroma-Zone für 2 Milliarden Euro. Die Parteien befänden sich in fortgeschrittenen Gesprächen und könnten bereits am Donnerstag eine Einigung erzielen, berichtet die Financial Times unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertrauten Personen, die jedoch zu bedenken gaben, dass die Transaktion noch nicht endgültig abgeschlossen sei. Aroma-Zone mit Sitz in der Provence wurde vor mehr als zwei Jahrzehnten gegründet und verkauft Schönheits- und Wellnessprodukte mit Schwerpunkt auf natürlichen Inhaltsstoffen. Der französische Vermögensverwalter Eurazeo wurde 2021 Hauptaktionär von Aroma-Zone im Rahmen einer Transaktion, die das Unternehmen Berichten zufolge mit rund 700 Millionen Euro bewertete. Die Gründerfamilie von Aroma-Zone, die Familie Vausselin, ist seit diesem Deal ein bedeutender Aktionär geblieben. (Financial Times)

ZURICH INSURANCE

hat im ersten Halbjahr höhere Prämieneinnahmen verbucht. Getragen wurde dies von Wachstum in allen Segmenten. Der Versicherer steigerte die gebuchten Bruttoprämien und Policengebühren in der Schaden- und Unfallversicherung im Jahresvergleich um 10 Prozent auf 29,86 Milliarden US-Dollar. Auf vergleichbarer Basis wuchsen die Prämien in der Schaden- und Unfallversicherung von Zurich um 7 Prozent. Die gebuchten Bruttoprämien in der Lebensversicherungssparte beliefen sich auf 19,5 Milliarden Dollar, was einem Anstieg von 7 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Auf vergleichbarer Basis seien die Prämien im Lebengeschäft um 1 Prozent gestiegen, da das Wachstum bei den margenstärkeren Risiko- und fondsgebundenen Prämien durch niedrigere Sparprämien ausgeglichen worden sei, so der Versicherer.

EBAY

hat ihren Ausblick für das Gesamtjahr angehoben. Zuvor hatte das Unternehmen die Übernahme von Depop abgeschlossen und ein Umsatzwachstum im zweiten Quartal gemeldet. Das Unternehmen meldete für das zweite Quartal einen Gewinn von 550 Millionen Dollar oder 1,21 Dollar je Aktie, verglichen mit einem Gewinn von 364 Millionen Dollar oder 78 Cent je Aktie im Vorjahr. Auf bereinigter Basis lag der Gewinn im zweiten Quartal bei 1,60 Dollar je Aktie. Analysten hatten 1,50 Dollar je Aktie erwartet. Der Umsatz stieg von 2,73 Milliarden Dollar auf 3,13 Milliarden Dollar. Analysten hatten 3,02 Milliarden Dollar erwartet. Das Bruttowarenvolumen betrug 22,4 Milliarden Dollar, ein Anstieg von 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und über den Analystenerwartungen von 21,56 Milliarden Dollar.

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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

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August 06, 2026 01:32 ET (05:32 GMT)