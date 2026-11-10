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MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3-

hat in den ersten neun Monaten den operativen Gewinn kräftig gesteigert und dabei die Margen verbessert. Das Immobilienunternehmen rechnet nun 2026 mit einem EBITDA in der Spanne 65,0 bis 75,0 statt 60,0 bis 75,0 Millionen Euro, bei der EBITDA-Marge mit 23,2 bis 28,2 statt 22,0 bis 26,5 Prozent. Beim verwalteten Vermögen erwartet Patrizia nun weniger und zwar 53,0 bis 57,0 statt 55,0 bis 60,0 Milliarden. In den ersten neun Monaten stieg das EBITDA um 37,3 Prozent auf 61,3 Millionen Euro. Die EBITDA-Marge verbesserte sich auf 30,1 nach 22,1 Prozent im Vorjahreszeitraum. Treiber dieser Entwicklung waren laut Mitteilung Kostendisziplin, eine verbesserte operative Effizienz sowie höhere Transaktions- und leistungsabhängige Gebühren. Der Periodenüberschuss verdreifachte sich fast auf 20,5 Millionen Euro.

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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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(END) Dow Jones Newswires

November 10, 2026 01:32 ET (06:32 GMT)

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