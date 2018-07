MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

hat diese Zahlen zum zweiten Quartal ausgewiesen (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

2. QUARTAL 2Q18 ggVj 2Q18 ggVj 2Q17

Umsatz 668 +6% 650 +3% 629

EBIT 101 +5% 96 +0,4% 96

Ergebnis nach Steuern 73 +8% 69 +1% 68

Ergebnis je Vorzugsaktie 0,53 +10% 0,49 +2% 0,48

ABN AMRO / SOCIETE GENERALE

kauft die Societe Generale Private Banking NV, die Privatkundentochter des französischen Wettbewerbers Societe Generale in Belgien. Finanzielle Details wurden nicht mitgeteilt.

AT&S

geht nach einem starken ersten Quartal davon aus, im Geschäftsjahr 2018/19 das obere Ende der anvisierten Prognosebandbreiten bei Umsatz und operativer Rendite zu erreichen. Im Quartal per Ende Juni steigerte AT&S den Umsatz um 11 Prozent auf 222,1 Millionen Euro. Das EBITDA zog auf 52,0 (29,7) Millionen Euro an. Der Gewinn betrug 13,5 Millionen Euro, im Vorjahr war ein Verlust von 11,2 Millionen Euro angefallen.

VIVENDI

Der Umsatz stieg im ersten Halbjahr um 18 Prozent auf 6,46 Milliarden Euro. Das EBIT zog um 36 Prozent auf 492 Millionen Euro an. Das Nettoergebnis sank dagegen um 6,3 Prozent auf 165 Millionen Euro. Grund dafür seien erhöhte Steuerrückstellungen, vor allem wegen einer Neubewertung von Spotify-Aktien. Vivendi will überdies einen Teil der Tochter Universal Music Group verkaufen, einen Börsengang wird es aber nicht geben. Daneben plant Vivendi den Kauf der Verlagsgruppe Editis von Grupo Planeta.

GENERAL ELECTRIC

plant wesentliche Teile seines milliardenschweren Digitalgeschäfts zu verkaufen. Der US-Konzern habe eine Investmentbank damit beauftragt, eine Auktion für das Geschäft auf den Weg zu bringen, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen.

TESLA

führt Gespräche zum Bau der ersten großen Fabrik in Europa, die möglicherweise in Deutschland errichtet werden könnte. Informierte Personen sagten, dass der US-Elektroautohersteller vorläufige Verhandlungen über den Bau einer sogenannten Gigafactory mit Vertetern aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland führe. Gespräche habe Tesla auch über einen möglichen Standort in den Niederlanden geführt.

