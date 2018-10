MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

LINDE / PRAXAIR

Linde ist einen wichtigen Schritt bei der Fusion mit dem US-Konzern Praxair zum größten Industriegasehersteller der Welt vorangekommen. Die chinesische Wettbewerbsbehörde SAMR hat das Vorhaben freigegeben. Damit stehen jetzt noch drei Kartellentscheidungen aus: aus Südkorea und den USA sowie die Käufer-Genehmigung durch die Europäische Kommission für das Europa-Geschäft von Praxair, die jeweils bis zum 24. Oktober 2018 erteilt sein müssen.

TUI

ab Montag leitet Birgit Conix das Finanzressort als Nachfolgerin von Horst Baier. Conix war bereits zum 15. Juli in den Vorstand berufen worden und hat einen Dreijahresvertrag.

WIRECARD

will sein Geschäft mit Versicherungen mittelfristig kräftig ausbauen. "Wir erwarten hier für die nächsten Jahre deutliche Umsatzzuwächse", sagte Finanzvorstand Alexander von Knoop dem Euro am Sonntag. So sei die Einführung einer mobilen Bezahllösung in Kooperation mit der Allianz in Italien "sehr erfolgreich angelaufen". Daran wolle man anknüpfen.

VEREINIGTE BIOENERGIE (VERBIO)

AG übernimmt den Schweizer Katalysator-Spezialisten Ximo AG vollständig und erhofft sich dadurch eine Erweiterung des Geschäftsfelds. Angaben zum Kaufpreis machte Verbio nicht.

AMAZON

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten des Online-Versandhändlers Amazon am Montag bundesweit zum Streik aufgerufen. Der Ausstand solle mit dem Start der Frühschicht am Morgen beginnen und bis Dienstagabend andauern, erklärte Verdi. Betroffen seien die Standorte in Bad Hersfeld, Koblenz, Leipzig, Rheinberg und Werne. Der Streik soll laut Verdi der Forderung nach einem Tarifvertrag für die Amazon-Beschäftigten Nachdruck verleihen.

TESLA

Elon Musk hat mit der US-Wertpapieraufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) einen Vergleich geschlossen, der es ihm erlaubt, Chief Executive von Tesla Inc zu bleiben. Allerdings darf er für drei Jahre nicht mehr das Amt des Chairmans an der Spitze des Verwaltungsrates ausüben, aber im Board bleiben.

VINFAST

Die neue vietnamesische Automarke Vinfast hat Aufträge in Milliardenhöhe an deutsche Unternehmen vergeben. Insgesamt investierte der Mutterkonzern Vingroup rund 3,5 Milliarden US-Dollar. Der Großteil davon fließe an deutsche Unternehmen, sagte der Vize-Chef der Vingroup, Vo Quang Hue, dem Handelsblatt. "Die Fertigung ist fast zu 100 Prozent deutsch." Unter anderem sind die Anlagenbauer Schuler AG, Dürr AG, Eisenmann SE und Siemens AG beteiligt.

