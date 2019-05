MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

hat im ersten Quartal operativ und unterm Strich weniger verdient, aber zumindest organisch marginal mehr umgesetzt. Grund hierfür waren die im Januar angekündigten zusätzlichen Investitionen, mit denen der Düsseldorfer Konsumgüterkonzern ab 2019 Innovation und Digitalisierung beschleunigen will. Damit trotzdem die Ziele für 2020 erreicht werden, nimmt der Konzern im laufenden Jahr einen Rückgang beim Gewinn je Aktie und eine Margenverschlechterung in Kauf. Die Ziele für das Gesamtjahr bestätigte der Konzern. Es wurden folgende Ergebnisse für das erste Quartal bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, organisches Wachstum in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

1. QUARTAL 1Q19 ggVj 1Q19 ggVj 1Q18

Umsatz 4.969 +3% 4.971 +3% 4.835

Organisches Wachstum 0,7 -- 1,8 -- 1,1

EBIT bereinigt 795 -6% 808 -4% 842

Erg nach Steuern/Dritten bereinigt 579 -6% 592 -4% 618

Erg je Vorzugsaktie bereinigt 1,34 -6% 1,37 -4% 1,43

Erg nach Steuern/Dritten 534 -2% 538 -1% 543

Erg je Vorzugsaktie 1,23 -2% 1,25 0% 1,25

QIAGEN

hat im Auftaktquartal einen bereinigten operativen Gewinn von 77,9 Millionen US-Dollar eingefahren, ein Plus von 1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das Biotechunternehmen ist damit profitabel gewachsen. Das Unternehmen gab folgende Ergebnisse für das erste Quartal bekannt (Angaben in Mio US-Dollar, Ausnahme Ergebnis je Aktie in US-Dollar, Bilanzierung nach US-GAAP):

. BERICHTET PROG PROG

1. QUARTAL 1Q19 ggVj 1Q19 ggVj 1Q18

Umsatz 349 +1% 350 +2% 344

Operatives Ergebnis bereinigt 78 +1% 80 +3% 77

Ergebnis nach Steuern bereinigt 62 +4% 62 +3% 60

Erg/Aktie bereinigt verwässert 0,27 +4% 0,26 0% 0,26

QSC

verkauft ihr Telekomgeschäft für 229 Millionen Euro an EnBW. Das Unternehmen unterzeichnete mit der EnBW Telekommunikation GmbH einen Vertrag über den vollständigen Verkauf der Tochter Plusnet GmbH. Die Transaktion wird voraussichtlich im dritten Quartal erfolgen.

RATIONAL

Mit zweistelligen Wachstumsraten ist der Küchenausstatter Rational in das neue Jahr gestartet. Zugute kamen der Gesellschaft Nachholeffekte aus der Markenzusammenführung im Jahr 2018 sowie positive Währungseffekte. Der Ausblick 2019 wirde bestätigt.

SIEMENS GAMESA

Die Ratingagenturen Moody's und S&P haben die Bonität von Siemens Gamesa erstmals bewertet und dem Windkraftanlagenbauer ihr jeweils niedrigstes Investmentgrade-Rating gegeben. Moody's gab der spanischen Siemens-Tochter das Langfristrating Baa3 mit stabilem Ausblick. S&P bewertete das Unternehmen mit BBB- und positivem Ausblick.

VONOVIA

Für das erste Quartal wurden folgende Ergebnisse bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis, FFO je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

1. QUARTAL 1Q19 ggVj 1Q19 ggVj 1Q18

Mieteinnahmen Rental 502 +20% 502 +20% 418

EBITDA bereinigt 430 +30% 390 +18% 331

Ergebnis nach Steuern 201 +56% 224 +74% 129

Ergebnis nach Steuern/Dritten 185 +59% k.A. -- 116

Ergebnis je Aktie 0,36 +50% k.A. -- 0,24

FFO 303,6 +25% k.A. -- 243,6

FFO je Aktie 0,59 +13% 0,53 +2% 0,52

WACKER NEUSON

hat im ersten Quartal von einer starken Nachfrage profitiert. Umsatz und Ergebnis legten deutlich zu. Aufgrund der gut gefüllten Auftragsbücher rechnet das Unternehmen damit, das obere Ende der Prognosespanne beim Umsatz zu erreichen. Auch der im ersten Quartal deutlich negative Cashflow sollte sich erhöhen.

WESTWING

Der Online-Händler hat im ersten Quartal einen Umsatzrückgang um 1 Prozent verzeichnet und die Jahresprognose gesenkt. Es sei zwar schon ein schwaches erstes Halbjahr erwartet worden, aber das Bruttowarenvolumen sei im März und April noch hinter den Erwartungen zurückgeblieben, hieß es.

ALSTOM

Nach dem Verkauf von drei Joint Ventures an General Electric können sich die Aktionäre von Alstom über eine satte Dividendenerhöhung freuen. Wie der Zughersteller mitteilte, will er eine Dividende von 5,50 Euro je Aktie zahlen nach 0,35 Euro im Vorjahr. Der Gewinn blieb jedoch trotz eines erheblichen Anstiegs hinter den Erwartungen zurück.

ANADARKO / OCCIDENTAL

Im Bieterwettstreit um Anadarko Petroleum hat die versüßte Offerte von Occidental Wirkung gezeigt. Anadarko nannte das Angebot über 38 Milliarden US-Dollar "überlegen" gegenüber der Offerte im Wert von 33 Milliarden Dollar von Chevron. Den bereits vereinbarten Deal will Anadarko nun aufkündigen. Chevron hat nun vier Werktage Zeit für ein neues Gebot, teilte Anadarko mit. Diese Frist könne noch verlängert werden.

