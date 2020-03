MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

AMS geht weiter davon aus, das öffentliche Angebot für die Übernahme von Osram im zweiten Quartal 2020 zu vollziehen. Die einzige verbleibende Bedingung zum Abschluss betreffe den Erhalt der erforderlichen behördlichen Genehmigungen. In der Zwischenzeit habe AMS seine direkte Beteiligung an Osram auf 23,4 Prozent erhöht.

RTL

Die Hauptversammlung findet in diesem Jahr wegen der Coronakrise erst am 30. Juni statt. Die Dividende von 4,00 Euro je Aktie soll am 7. Juli ausgezahlt werden.

DÜRR

verschiebt wegen der Corona-Pandemie die für den 8. Mai geplante Hauptversammlung auf unbestimmte Zeit. Dementsprechend kann die Dividende nicht wie geplant am 13. Mai ausgezahlt werden.

ENCAVIS

Die Corona-Krise geht an Encavis bislang fast spurlos vorüber. Mit Blick auf 2020 habe man die Planung nicht anpassen müssen, so das Unternehmen. Nach Rekordergebnissen im vergangenen Jahr rechnet Encavis mit einem weiteren Wachstum. Die Aktionäre sollen für 2019 eine um 2 Cent erhöhte Dividende von 0,26 Euro bekommen. Die Hauptversammlung wurde wegen der Corona-Krise allerdings auf unbestimmte Zeit verschoben. 2019 stieg der Umsatz um 10 Prozent auf 273,8 Millionen Euro. Das bereinigte EBITDA legte um 16 Prozent auf 217,6 Millionen Euro zu. Im laufenden Jahr soll der Umsatz auf mehr als 280 Millionen Euro steigen. Das bereinigte EBITDA wird bei mehr als 220 Millionen Euro gesehen.

FIELMANN

stellt ab dem 20. März neben den durch die Behörden verordneten Schließungen der Niederlassungen in Italien, Österreich, Slowenien und teilweise in Polen auch den Regelbetrieb in allen Niederlassungen in Deutschland und der Schweiz vorübergehend ein. Die Schließung bedeute pro Tag einen Umsatzverlust von etwa 5 Millionen Euro. Eine seriöse Prognose für Umsätze und Gewinne der nächsten Monate und des Gesamtjahres sei derzeit nicht möglich.

GRAMMER

schränkt ab Anfang kommender Woche die Produktion an seinen europäischen Standorten ein oder stellt sie ein. An Standorten, die Kunden außerhalb Europas oder die Nutzfahrzeughersteller belieferten, werde die Produktion entsprechend aufrechterhalten. Angesichts der Corona-Pandemie ließen sich die wirtschaftlichen Auswirkungen auf Grammer derzeit weder hinreichend ermitteln noch verlässlich beziffern.

HORNBACH-BAUMARKT/HORNBACH HOLDING

hat im vergangenen Geschäftsjahr dank einer guten Kostenkontrolle und eines milden Winters operativ voraussichtlich mehr verdient als in Aussicht gestellt. Die Hornbach-Gruppe geht davon aus, dass das bereinigte operative Ergebnis im Geschäftsjahr per Ende Februar leicht über der zuletzt genannten Prognosespanne lag. Beim Teilkonzern Hornbach Baumarkt wird mit einem mehr als doppelt so hohen Ergebnis wie im Vorjahr gerechnet. Mit Blick auf das laufende Geschäftsjahr ließen sich die Auswirkungen aus der Corona-Krise bisher noch nicht beziffern. Der Umsatz stieg um 8,4 Prozent auf mehr als 4,7 Milliarden Euro in der Gruppe. Der Baumarkt-Teilkonzern erzielte einen Anstieg von 8,1 Prozent auf gut 4,4 Milliarden Euro.

TUI

Die Ratingagentur S&P hat die Bonität wegen der Unsicherheit und Schwere der Coronakrise auf 'B-' von 'BB-' heruntergestuft. Die Bewertung steht zudem nun auf der Beobachtungsliste für eine mögliche weitere Herabstufung.

Auch Moody's hat die Bonität heruntergestuft, und zwar auf B2 von Ba3. Die Agentur setzte die Bewertung zudem auf die Beobachtungsliste für eine mögliche weitere Abstufung.

AMS

hat im Einklang mit der Pressemitteilung vom 6. März 2020 bestätigt, im ersten Quartal einen Umsatz von 480 bis 520 Millionen Dollar und eine bereinigte operativen EBIT-Marge von 19 bis 21 Prozent zu erwarten. Die Auswirkungen von Covid-19 auf die Geschäftstätigkeit werde weiterhin aktiv beobachtet.

BOEING

erwägt nach Angaben informierter Kreise, die Dividende zu kürzen und Mitarbeiter in den Werken zu entlassen.

CARNIVAL

Das Kreuzfahrtunternehmen Carnival Corp hat in seinem ersten Geschäftsquartal tiefrote Zahlen geschrieben. Wegen der Coronavirus-Pandemie mussten die Kreuzfahrtschiffe seiner Reedereien ihre Reisen abbrechen oder durften gar nicht erst ablegen.

ENEL

hat wegen Wertberichtigungen einiger Kohlekraftwerke im vergangenen Jahr einen Gewinnrückgang verzeichnet. Das Nettoergebnis fiel auf 2,2 von 4,8 Milliarden Euro. Bereinigt stagnierte das Ergebnis. Das EBITDA steigerte Enel auf 17,7 von 16,4 Milliarden Euro im Vorjahr. Der Umsatz kletterte um 6,3 Prozent auf 80,3 Milliarden Euro. Mit Blick auf erste Ergebnis nach umgesetzten Vorbeugemaßnahmen gegen die Coronavirus-Pandemie seien keine stärkeren Auswirkungen auf das Finanzergebnis 2020 zu erwarten, so Enel.

TESLA

Auf Druck der lokalen Behörden stoppt Tesla angesichts der zunehmenden Ausbreitung des Coronavirus nun doch die Autoproduktion im Stammwerk. Die Fertigung in Fremont werde vorübergehend unterbrochen, kündigte der Elektroautohersteller an. Die Produktion solle bis zum 23. März geordnet heruntergefahren werden.

VOLVO

Der schwedische Nutzfahrzeughersteller Volvo streicht angesichts der unsicheren Lage die angekündigte Sonderdividende für das vergangene Jahr. Der Vorschlag zur Ausschüttung von 7,50 schwedischen Kronen je Aktie zusätzlich zur Basisdividende solle widerrufen werden, so die AB Volvo. Die Basisdividende von 5,50 Kronen je Aktie soll wie geplant ausgezahlt werden.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/gos/err

(END) Dow Jones Newswires

March 20, 2020 02:35 ET (06:35 GMT)