MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

Der Frankfurter Flughafen wurde in der 19. Kalenderwoche von 52.773 Fluggästen genutzt, das waren 96,2 Prozent weniger als in der Vorjahreswoche. Das Frachtaufkommen sank vom 4. bis zum 10. Mai um 15,6 Prozent auf 34.795 Tonnen. Die Zahl der Flugbewegungen ging um 83,4 Prozent auf 1.720 zurück.

INNOGY

Nach der Zerschlagung durch den Energieversorger Eon hat die Innogy SE wie erwartet weniger Gewinn erwirtschaftet. Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) sank im ersten Quartal um 22,7 Prozent auf 512 Millionen Euro. Unterm Strich ging das bereinigte Nettoergebnis seit dem Vorjahreszeitraum um 31,9 Prozent auf 154 Millionen Euro zurück.

PROSIEBEN / KKR

Die Prosiebensat1 Media SE hat einen neuen Großaktionär. Der US-Investor KKR hat sich über eine direkte Beteiligung von 3,21 Prozent und Finanzinstrumente insgesamt 5,21 Prozent der Stimmrechte an Prosieben gesichert, wie aus einer Pflichtmitteilung des MDAX-Konzerns hervorgeht.

STRÖER

Der Konzernumsatz stieg im ersten Quartal um 5 Prozent auf 368 Millionen Euro. Das organische Wachstum lag bei 6 Prozent. Das EBITDA (adjusted) wuchs um 6 Prozent auf 124 Millionen Euro. Unter dem Strich blieb ein Konzerngewinn von 25,2 Millionen Euro, nachdem es vor Jahresfrist 15 Millionen Euro waren.

THYSSENKRUPP

Nach einem coronabedingt schwierigen zweiten Geschäftsquartal mit roten Zahlen warnt Thyssenkrupp vor einem massiven Einbruch in der zweiten Jahreshälfte. Für die Monate April bis Juni sei im schlimmsten Fall in den fortgeführten Geschäften ein bereinigter operativer Verlust (EBIT) von gut 1 Milliarde Euro nicht auszuschließen, teilte der Konzern bei Vorlage der Halbjahresbilanz mit. Wahrscheinlich sei aber, dass ohne das Aufzugsgeschäft ein Minus im hoch dreistelligen Millionenbereich anfallen werde. Nachfolgend die Zahlen zum zweiten Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

2. QUARTAL 2Q19/20 ggVj 2Q19/20 ggVj 2Q18/19

Auftragseingang 9.542 -8% -- -- 10.360

Umsatz 10.108 -5% 9.791 -8% 10.638

EBIT bereinigt -80 -- -89 -- 240

Ergebnis nach Steuern/Dritten -948 -- -286 -- -173

Ergebnis je Aktie -1,52 -- -0,46 -- -0,28

Free Cashflow vor M&A -209 -- -553 -- 23

TEAMVIEWER

blickt nach einem guten ersten Geschäftsquartal optimistischer auf den weiteren Jahresverlauf. Das Unternehmen rechnet 2020 laut Mitteilung nun mit Umsätzen von mindestens 450 Millionen Euro. Die Billings sollen rund 450 Millionen Euro erreichen. Die bereinigte EBITDA-Marge sieht Teamviewer weiter bei rund 56 Prozent. Bisher hatte das Unternehmen mit einem Umsatz von 420 Millionen bis 430 Millionen und Billings von 430 Millionen bis 440 Millionen Euro gerechnet. Das bereinigte EBITDA sollte 240 Millionen bis 250 Millionen Euro erreichen. Für das erste Quartal legte Teamviewer folgende Zahlen vor (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

1. QUARTAL 1Q20 ggVj 1Q20 ggVj 1Q19

Billings 120 +74% 114 +65% 69

Umsatz 103 +18% -- -- 87

EBITDA bereinigt 74 +96% 63 +68% 38

Ergebnis nach Steuern 12 -55% -- -- 27

LOGITECH

Logitech hat im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2019/20 starke Zuwächse erzielt und den Ausblick bekräftigt. In den drei Monaten per Ende März kletterten die Erlöse laut Mitteilung um 14 Prozent auf 709 Millionen US-Dollar. Das bereinigte operative Ergebnis stieg um 23 Prozent auf 79 Millionen Dollar.

TESLA

CEO Elon Musk will sich in der Corona-Krise über die Anweisungen von Behörden zum Stillstand der Produktion im Stammwerk des Unternehmens im Kalifornien hinwegsetzen. Der Elektroautohersteller werde noch am Montag in der Fabrik in Fremont die Produktion wieder aufnehmen, teilte Musk im Kurzbotschaftendienst Twitter mit.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/flf/cln

(END) Dow Jones Newswires

May 12, 2020 01:47 ET (05:47 GMT)