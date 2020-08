MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

Die Große Koalition in Berlin kann sich auf eine Mehrheit der Wähler und Wählerinnen stützen. Aber auch eine Koalition aus CDU/CSU und den Grünen könnte sich derzeit auf eine satte Mehrheit von 56 Prozent der Wählerstimmen stützen. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Kantar wöchentlich erhebt, kommen die Grünen in dieser Woche auf 18 Prozent, das ist ein Prozentpunkt mehr als in der Vorwoche, wie Bild am Sonntag berichtet. Die Union gewinnt ebenfalls einen Punkt hinzu und ist mit 38 Prozent klar stärkste Kraft. Die Sozialdemokraten verlieren einen Punkt auf 15 Prozent. Die AfD gewinnt einen Punkt auf 11 Prozent. Linke (8 Prozent) und FDP (6 Prozent) bleiben bei den Werten der Vorwoche.

GRUNDSTEUERREFORM DEUTSCHLAND

Der Deutsche Städtetag warnt vor einem Flickenteppich aus unterschiedlichen Regelungen bei der Grundsteuer. "Stark unterschiedliche Grundsteuergesetze in den Ländern erschweren die Entwicklung gemeinsamer IT-Programme für die Steuerverwaltungen in den einzelnen Ländern", sagte Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy der Zeitung Welt am Sonntag. "Dadurch steigen die IT-Kosten der Steuerverwaltung erheblich." Der Städtetag favorisiere daher das Bundesmodell von Finanzminister Olaf Scholz (SPD), das an den Wert der Grundstücke anknüpfe.

KLIMASTEUER DEUTSCHLAND

SPD-Chef Norbert Walter-Borjans hat sich im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung für eine CO2-Grenzausgleichsteuer ausgesprochen. Die Steuer wurde von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in ihrem "Green New Deal" angeregt, ist aber in der Koalition umstritten.

POLITIK USA / CHINA

China hat die US-Sanktionen gegen die Regierung in Hongkong verurteilt. Die Maßnahmen seien "barbarisch und rüde", teilte das Verbindungsbüro der chinesischen Regierung in Hongkong mit. Washington zeige damit seine "bösen Absichten, Menschen mit antichinesicher Haltung zu unterstützen und Unordnung in Hongkong zu stiften".

POLITIK USA / TAIWAN

Die USA statten Taiwan ihren höchstrangigen Besuch seit mehr als 40 Jahren ab. Eine von Gesundheitsminister Alex Azar angeführte Delegation landete am Sonntag in Taipeh. Azar will bei dem dreitägigen Besuch mit Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen, Gesundheitsminister Chen Shih-chung und Außenminister Joseph Wu zusammenkommen. China hatte den Besuch zuvor als Bedrohung für den "Frieden und die Stabilität" in Ostasien verurteilt. China lehne "den offiziellen Austausch zwischen den USA und Taiwan nachdrücklich ab", erklärte das Außenministerium in Peking und rief die USA zur Achtung des "Ein-China-Prinzips" auf.

PRÄSIDENTSCHAFTSWAHL BELARUS

In Belarus soll der langjährige Amtsinhaber Alexander Lukaschenko die Präsidentschaftswahlen laut einer offiziellen Prognose mit überwältigender Mehrheit gewonnen haben - doch die Opposition zweifelt dies an. Die "Mehrheit" der Bevölkerung stehe hinter ihr, sagte die Oppositionskandidatin Swetlana Tichanowskaja. Kurz nach Veröffentlichung der Prognose strömten tausende regierungskritische Demonstranten in der Hauptstadt Minsk zusammen. Es kam zu gewalttätigen Konfrontationen mit den Sicherheitskräften.

POLITIK LIBANON

Nach der Explosionskatastrophe in Beirut gerät die libanesische Regierung zunehmend unter Druck. Am Sonntag traten zwei Minister als Konsequenz aus der Katastrophe zurück, für die viele Libanesen Inkompetenz und Korruption in den Behörden verantwortlich machen. Nach gewalttätigen Zusammenstößen bei Protesten am Samstag flogen am Sonntag bei Demonstrationen in Beirut erneut Steine, die Sicherheitskräfte setzten Tränengas ein. Die Teilnehmer einer Geberkonferenz sagten dem Land gut 250 Millionen Euro an Soforthilfen zu.

INFINEON

hat nach der 9-Milliarden-Euro-Übernahme des US-Konkurrenten Cypress vorerst nur kleinere Übernahmen im Auge. "Wir sind jetzt gut aufgestellt und planen erst einmal keine weiteren großen Akquisitionen", sagte der Infineon-Vorstandsvorsitzende Reinhard Ploss der Süddeutschen Zeitung. "Kleinere Dinge zur Arrondierung unseres Know-hows schauen wir uns natürlich an", fügte er hinzu. Infineon brauche "sicher fünf Jahre, um das gesamte Potenzial der Übernahme von Cypress zu heben, wir sind also erstmal gut beschäftigt".

WIRECARD

Die Bundesregierung verteidigt die Finanzaufsicht Bafin im Wirecard-Skandal. Die Behörde hätte die Prüfung der Bilanzen durch die Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung (DPR) nach Ansicht der Regierung nicht früher an sich ziehen können. Das geht aus der Antwort auf eine Kleine Anfrage der FDP-Bundestagsfraktion hervor, die der Zeitung Welt am Sonntag vorliegt.

LUFTHANSA

Die Bundesregierung hat die Lufthansa wegen der zögerlichen Erstattung von Flügen, die wegen der Corona-Krise ausgefallen sind, kritisiert. "Es ist nicht nachvollziehbar, dass die Lufthansa trotz der massiven staatlichen Hilfen ihren gesetzlichen Verpflichtungen bislang nicht nachkommt und den Kunden ihre Gelder nicht unverzüglich zurückzahlt", sagte Wirtschaftsstaatsekretär Ulrich Nussbaum dem Magazin Spiegel.

STS GROUP

will sich auf das Kerngeschäft im Bereich Plastics in Europa, China und Mexiko konzentrieren. Wie das Unternehmen mitteilte, wurde mit einem strategischen Käufer ein Vertrag über den vollständigen Verkauf des Geschäftsbereichs Acoustics geschlossen. Der Verkauf erfolge zu einem negativen Kaufpreis, so STS Group. Weitere Details wurden nicht genannt.

ROCHE

Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat das Medikament Evrysdi (Risdiplam) zur Behandlung spinaler Muskelatrophie (SMA) bei Erwachsenen und Kindern ab dem Alter von 2 Monaten zugelassen.

BERKSHIRE HATHAWAY

hat im zweiten Quartal massiv von der Erholung der Aktienmärkte profitiert. Berkshire verbuchte einen Nettogewinn 26,3 (Vorjahr 14,1) Milliarden US-Dollar oder 16,314 (Vj 8,608) Dollar pro Aktie der Klasse A. Das Betriebsergebnis sank auf 5,5 (Vj 6,1) Milliarden Dollar. Die Gewinne im umfangreichen Versicherungsgeschäft des Unternehmens stiegen, während die Ergebnisse im Eisenbahn-, Versorgungs- und Energiebereich sowie in anderen Bereichen zurückgingen.

TIKTOK / TWITTER

Im Streit um die Betreiber von chinesischen Apps in den USA kommt offenbar Bewegung. Nachdem US-Präsident Donald Trump mit einem Verbot bestimmter Apps aus China gedroht hatte, sollten die US-Geschäfte nicht in amerikanische Hand übergehen, wird mit Twitter bei der chinesischen Plattform Tiktok ein weiterer möglicher Interessent genannt. Der US-Kurznachrichtendienst soll laut infomierten Kreisen bereits Gespräche über eine Fusion mit Tiktok geführt haben.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 10, 2020 01:37 ET (05:37 GMT)