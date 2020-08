MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

EBITDA AL bereinigt Group Develop. 283 +13% 264 +6% 250

EBITDA AL bereinigt GHS -28 -- -92 -- -82

RWE

hat nach Abschluss der Eon-Transaktion im ersten Halbjahr 2020 erwartungsgemäß mehr verdient. Bis auf das Segment Energiehandel legten alle Sparten operativ zu. Für das operative Ergebnis im Gesamtjahr wird RWE zuversichtlicher. Die Zahlen zum Halbjahr im Detail (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

RWE-Group BERICHTET PROG PROG

1H 1H20 ggVj 1H20 ggVj 1H19

Aussenumsatz 6.475 +1% -- -- 6.441

EBITDA bereinigt 1.807 +60% 1.727 +53% 1.130

EBIT bereinigt 1.088 +76% 1.014 +64% 617

Erg nach Steuern/Dritten 1.010 +22% -- -- 830

Erg nach Steuern/Dritten bereinigt 795 -- 749 -- k.A.

Erg/Aktie 1,64 +21% -- -- 1,35

Erg/Aktie bereinigt 1,29 -- -- -- k.A.

WIRECARD

Im milliardenschweren Finanzskandal um den Zahlungsdienstleister Wirecard fahndet das Bundeskriminalamt (BKA) nun öffentlich nach einem flüchtigen Spitzenmanager. Die Staatsanwaltschaft wirft Jan Marsalek, einem ehemaligen Vorstand des Dax-Konzerns, schwere Untreue und gewerbsmäßigen Bandenbetrug vor, wie das BKA mitteilte. Das BKA vermutet, dass sich der 40-Jährige im Ausland aufhält. In der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY" starteten die Fahnder einen öffentlichen Zeugenaufruf.

AAREAL BANK

hat im zweiten Quartal deutlich weniger verdient als im Vorjahr. Dies war vor allem einer höheren Risikovorsorge wegen der Covid-19-Pandemie und des beschleunigten Risikoabbaus geschuldet. Die Jahresprognose bestätigte der Immobilienfinanzierer. Die Auswirkungen der Krise seien für die Aareal Bank weiterhin auf einem beherrschbaren Niveau.

Die Zahlen zum zweiten Quartal im Detail (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

2. QUARTAL 2Q20 ggVj 2Q20 ggVj 2Q19

Zinsüberschuss 122 -9% 122 -9% 134

Risikovorsorge 48 +109% 55 +139% 23

Provisionsüberschuss 54 -5% 58 +1% 57

Verwaltungsaufwand 109 -3% 117 +5% 112

Betriebsergebnis 2,0 -97% 9,7 -84% 61

Erg nach Steuern/Dritten, Stammaktie 5,0 -86% 6,4 -83% 37

Ergebnis je Stammaktie 0,07 -89% 0,11 -82% 0,61

K+S

hat im zweiten Quartal ein Drittel weniger verdient. Die Prognose zum operativen Ergebnis bestätigte K+S. Danach wird 2020 ein bereinigtes EBITDA von 520 Millionen Euro erreicht.

Die Zahlen zum zweiten Quartal im Detail (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

2. QUARTAL 2Q20 ggVj 2Q20 ggVj 2Q19

Umsatz 840 -4% 834 -5% 879

EBITDA 88 -32% 78 -40% 130

Ergebnis nach Steuern bereinigt -31 -- -44 -- 2,6

Ergebnis je Aktie bereinigt -0,16 -- -0,23 -- 0,01

Freier Cashflow bereinigt -43,2 -- -9,6 -- 101,5

KNORR-BREMSE

Bernd Eulitz, Vorstandsvorsitzender der Knorr-Bremse AG, scheidet aus dem Unternehmen zum 31. August 2020 aus. Darauf haben sich der Aufsichtsrat und der Vorstandsvorsitzende geeinigt, wie das Unternehmen mitteilte. Der Aufsichtsrat habe die Suche nach einem Nachfolger bereits eingeleitet. Die Aufgaben von Eulitz werden in der Übergangszeit von den weiteren Vorstandsmitgliedern Peter Laier, Frank Markus Weber und Jürgen Wilder wahrgenommen.

LANXESS

kündigte den Verkauf seines Geschäfts mit organischen Lederchemikalien an die TFL Ledertechnik GmbH an. Zum zweiten Quartal legte der Konzern folgende Zahlen vor (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

2. QUARTAL 2Q20 ggVj 2Q20 ggVj 2Q19

Umsatz 1.436 -17% 1.488 -14% 1.724

EBITDA* 224 -20% 217 -23% 281

Konzernergebnis** 803 >100 -- -- 96

Ergebnis je Aktie** 9,30 >100 -- -- 1,09

operativer Cashflow 52 -43% -- -- 91

- * vor Sondereinflüssen

-** fortzuführendes Geschäft

THYSSENKRUPP

Belastet von weitreichenden Werksschließungen in der Automobilbranche und rückläufigen Bestellungen anderer Industriekunden hat Thyssenkrupp im dritten Geschäftsquartal tiefrote Zahlen geschrieben. Im laufenden vierten Quartal rechnet der Konzern mit einer stabilen oder leicht besseren Geschäftsentwicklung in nahezu allen Bereichen mit möglicher Ausnahme beim Stahl. Das bereinigte EBIT im fortgeführten Geschäft wird entsprechend im mittleren bis höheren dreistelligen Millionen-Bereich negativ erwartet. Im Geschäftsjahr 2019/20, das Ende September endet, dürfte der bereinigte operative Verlust eine Größenordnung von 1,7 bis 1,9 Milliarden Euro erreichen.

Die Zahlen zum dritten Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

3. QUARTAL* 3Q19/20 ggVj 3Q19/20 ggVj 3Q18/19

Auftragseingang 4.793 -42% -- -- 8.221

Umsatz 5.765 -34% 5.666 -35% 8.738

EBIT bereinigt -679 -- -741 -- -13

Erg nach Steuern/Dritten -819 -- -672 -- -229

Ergebnis je Aktie -1,33 -- -1,08 -- -0,37

Free Cashflow vor M&A -1.238 -- -1.276 -- -335

CECONOMY

hat im dritten Geschäftsquartal angesichts coronabedingt lange geschlossener Märkte operativ und unter dem Strich den Verlust ausgeweitet und weniger umgesetzt. Für die im Juli erhöhte Prognose inklusive möglicher Corona-Auswirkungen für das Gesamtjahr 2019/20 (per Ende September) sieht sich der Konzern auf Kurs. Im dritten Geschäftsquartal betrug der bereinigte EBIT-Verlust 45 (Vorjahr: minus 43) Millionen Euro. Unter dem Strich hat sich der Verlust nach Steuern und Dritten im Quartal mehr als verdoppelt: auf 104 Millionen Euro von 48 Millionen im Vorjahresquartal. Der Umsatz betrug 4,107 Milliarden Euro nach 4,565 Milliarden.

Die geplante Restrukturierung von Media Markt und Saturn wird europaweit bis zu 3.500 Vollzeitstellen kosten, vorwiegend im europäischen Ausland. Mindestens 14 defizitäre Märkte werden geschlossen, denn die Zahl der Schließungen in Europa kann sich in den kommenden Monaten noch leicht erhöhen.

SMA SOLAR

hat im ersten Halbjahr von einem guten Projektgeschäft in den USA sowie dem weiter guten Handelsgeschäft in Europa profitiert und bestätigt den Ausblick auf das Geschäftsjahr. Der Umsatz kletterte im ersten Halbjahr um 42 Prozent auf 514 Millionen Euro. Operativ (EBITDA) erzielte das Unternehmen einen Gewinn von 24 (Vorjahr: 9) Millionen Euro. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 3 Millionen, im Vorjahr lag der Fehlbetrag bei 14 Millionen Euro.

ZURICH INSURANCE

hat im ersten Halbjahr die Corona-Pandemie kräftig zu spüren bekommen. In den ersten sechs Monaten brach der Nettogewinn um 42 Prozent ein auf 1,2 Milliarden US-Dollar. Der Betriebsgewinn fiel um 40 Prozent auf 1,70 Milliarden Dollar. Die Rendite sackte auf 8,5 Prozent ab, ein kräftiger Rückgang um 6,5 Prozentpunkte zum Vorjahr.

GOLDMAN SACHS / GENERAL MOTORS

Die US-Bank Goldman Sachs soll Kreisen zufolge einen Kauf des Kreditkartengeschäfts von General Motors (GM) planen. Goldman Sachs gehöre zu einer kleinen Anzahl von Bietern für das Kreditkartengeschäft des Autoherstellers, sagten Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind. Das GM-Kreditkartengeschäft komme auf Forderungssalden von etwa 3 Milliarden US-Dollar. Für Goldman Sachs würde eine Übernahme eine Ausweitung ihres Privatkundengeschäfts bedeuten.

CISCO SYSTEMS

hat in ihrem Viertquartal zwar weniger umgesetzt und verdient als im Vorjahr. Doch die Erwartungen wurden übertroffen. Der Konzern aus San Jose ist zugleich Opfer wie Profiteur der Corone-Pandemie: Die Hardware-Umsätze gerieten während des Lockdowns unter Druck, während die Nachfrage nach Tools und Dienstleistungen zulegten. Daneben teilte Cisco mit, dass Finanzvorständin Kelly Clark das Unternehmen verlassen wird. Die Aktie sackte im nachbörslichen Geschäft ab, weil Cisco einen zu verhaltenen Ausblick ablieferte.

LENOVO

hat seinen Nettogewinn im ersten Geschäftsquartal um 31 Prozent auf 213 Millionen US-Dollar gesteigert. Dank der höheren Nachfrage nach PC während des Lockdowns in vielen Ländern sei der Umsatz um 7 Prozent auf 13,35 Milliarden Dollar geklettert, teilte der weltgrößte PC-Hersteller mit. Mit dem Nettogewinn übertraf Lenovo die Prognose der Analysten von 120 Millionen Dollar.

