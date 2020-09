MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

indizes in diesem Artikel MDAX 26.901,9

Serbien und das Kosovo haben bei einer Zeremonie im Weißen Haus eine wirtschaftliche Annäherung vereinbart und unterzeichneten im Beisein von US-Präsident Donald Trump ein entsprechendes Dokument. Genauere Angaben zum Inhalt wurden zunächst nicht gemacht.

FED

US-Notenbankchef Jerome Powell hat die Schaffung von 1,4 Millionen neuen Stellen im August in den USA als gute Nachricht bezeichnet, betonte aber im Interview mit National Public Radio, dass die Wirtschaft wahrscheinlich jahrelang niedrige Zinssätze benötigen werde.

INDEXÄNDERUNG MDAX

Der Indexbetreiber Stoxx hat seine Angabe zum Umbau des MDAX vom Donnerstagabend, 3. September, korrigiert. Demnach steigt nicht die Aareal Bank aus dem MDAX in den SDAX ab, sondern Rocket Internet. Nachrücker für Rocket Internet ist wie bereits berichtet Wacker Chemie. Die Änderung wird zum 21. September umgesetzt.

AUTOMOBILINDUSTRIE / MITTELSTANDSFONDS

Vor dem Autogipfel am Dienstag in Berlin werden Forderung nach einem Staatseinstieg bei in Not geratenen Firmen aus der Branche laut. SPD-Chef Norbert Walter-Borjans, Grünen-Chefin Annalena Baerbock und IG Metall-Chef Jörg Hofmann sprachen sich für einen solchen Mittelstandsfonds aus. Die FDP-Bundestagsfraktion warnte hingegen vor "Corona-Sozialismus".

ADIDAS

hat Kulttrainer Jürgen Klopp als neue Werbefigur verpflichtet, wie Konzernchef Kaspar Rorsted der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung sagte.

DEUTSCHE POST

In der Tarifrunde der Deutschen Post mit Verdi ist eine Einigung nicht in Sicht. Beide Seiten erzielten in der zweiten Verhandlungsrunde keine Übereinkunft. Die Positionen liegen offenbar zu weit auseinander. "Die Arbeitgeber haben immer noch kein verhandlungsfähiges Angebot vorgelegt. Wir haben den Eindruck gewonnen, dass die DP AG ihre Beschäftigten mit einer Erhöhung von 1,5 Prozent abspeisen will", sagte Verdi-Verhandlungsführerin Andrea Kocsis. Die Gewerkschaft fordert für die rund 140.000 Tarifbeschäftigten eine lineare Erhöhung von 5,5 Prozent.

VOLKSWAGEN / ELEKTROMOBILITÄT

Volkswagen-Betriebsratschef Bernd Osterloh sieht gute Chancen, dass sein Konzern den Elektroauto -Pionier Tesla bei den Stückzahlen und bei der Software überholen kann. "Wenn Tesla drei Fabriken aufbaut, in denen man zwischen 300.000 und 500.000 Autos bauen kann, dann reden wir von einer Stückzahl zwischen 900.000 und 1,5 Millionen. Das wollen wir 2023 auch erreichen, wahrscheinlich schon früher", sagte Osterloh im Interview mit Welt am Sonntag.

WIRECARD

Im Wirecard-Skandal hat die Staatsanwaltschaft München nach Informationen der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung mehr als eine halbe Milliarde Euro an Privatvermögen eingefroren. Betroffen von der Maßnahme seien Ex-Vorstandschef Markus Braun, der momentan in Untersuchungshaft sitze, der flüchtige Vorstand Jan Marsalek sowie zwei weitere Personen.

PHILIPS

geht in Kürze den Verkauf seiner Haushaltsgerätesparte an und will einen Vertrag bis zum dritten Quartal 2021 unterzeichnet haben. Nach Informationen der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (FAZ/Samstagausgabe) hat das Unternehmen Interessenten signalisiert, es wolle im Oktober Gespräche aufnehmen.

ROCHE

Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat das Medikament Gavreto (Pralsetinib) zur Behandlung von Patienten mit einer bestimmten Form des nicht-kleinzelligen Lungenkarzinoms (NSCLC) zugelassen.

AMAZON / US-LANDWIRTSCHAFT

sperrt Auslandsverkäufe von Saatgut in den USA, nachdem im Sommer Tausende verdächtiger Pakete, viele davon mit Poststempel aus China, in Haushalten auf der ganzen Welt angekommen sind. Die Maßnahme erfolgt, nachdem das mysteriöse Saatgut US-Beamte dazu veranlasste, Alarm über die Leichtigkeit auszulösen, mit der Saatgutverkäufe auf E-Commerce-Seiten können, was eine potenzielle Bedrohung für die US-Landwirtschaft darstellt.

MICROSOFT / AMAZON

Das US-Verteidigungsministerium hat den 10 Milliarden Dollar schweren Cloud-Computing-Auftrag für Microsoft bestätigt. Das Pentagon vergab JEDI ursprünglich im Oktober 2019 an Microsoft, ungeachtet von Einwänden des Mitfinalisten Amazon, der dann im November aus Protest Klage erhob. Im April erteilte ein Bundesrichter dem Pentagon dann die Erlaubnis, die Angebote neu zu bewerten.

