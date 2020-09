MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

Die beiden Autobauer Renault und Nissan haben mit dem US-Fahrdienstvermittler Uber eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding) unterzeichnet, um die Verbreitung von Elektrofahrzeugen in Europa zu fördern. "Diese Vereinbarung zielt darauf ab, Uber zu ermöglichen, sein Mobilitätsangebot zu elektrifizieren", teilte die französische Renault SA mit.

BOEING

hat nach eigenen Angaben ein weiteres Problem bei der Produktion des 787 Dreamliners entdeckt, das die Auslieferung verlangsamt. Diesmal ist das Höhenleitwerk betroffen, das zur Stabilisierung und Steuerung der Fluglage dient, wie der Flugzeughersteller mitteilte.

APPLE

hat Gegenklage gegen Epic Games erhoben und den "Fortnite"-Anbieter beschuldigt, einen Vertrag gebrochen zu haben, als dieser ein neues App-Zahlungssystem innerhalb des Spiels eingeführt habe. Apple forderte einen Richter auf, Schadensersatz auszusprechen und Epic daran zu hindern, das fortzusetzen, was Apple als unlautere Geschäftspraktiken bezeichnet. Der Antrag wurde eingereicht, nachdem Epic am Freitag eine einstweilige Verfügung beantragt hatte, um Apple zu zwingen, das beliebte Videospiel wieder in seinen App Store zu stellen.

SLACK

meldete für das zweite Quartal einen Umsatz von 215,9 Millionen US-Dollar. Das waren 49 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, womit die Erwartung der Analysten, die im Mittel 209,1 Millionen Dollar geschätzt hatten, übertroffen wurde. Der Nettoverlust verringerte sich auf 74,8 Millionen Dollar nach 359,6 Millionen Dollar im Vorjahresquartal. Bei den Billings wies Slack ein Wachstum um 25 Prozent auf 218,2 Millionen Dollar aus. Das waren etwa 3 Prozentpunkte weniger als die Analysten geschätzt hatten.

===

September 09, 2020 01:37 ET (05:37 GMT)