MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

Der französische Luxusgüterkonzern reicht im Streit um die Übernahme des US-Juweliers Tiffany nun Gegenklage ein und versucht auf diesem Weg den vereinbarten Deal abzuwenden. In der Klage, die am Montag am Gericht im US-Bundesstaat Delaware eingereicht wurde, argumentiert LVMH, dass die Geschäfte von Tiffany während der Coronavirus-Pandemie so umfassend beschädigt worden seien, dass die ursprüngliche Übernahmevereinbarung keine Gültigkeit mehr habe. Vor einigen Tagen hatte Tiffany LVMH verklagt, um die 16,2 Milliarden US-Dollar teure Übernahme gerichtlich durchzusetzen. Zuvor hatte LVMH den Deal faktisch platzen lassen.

Der US-Autovermieter hat sich innerhalb von zwei Monaten schon zum zweiten Mal nach einem neuen Finanzchef umsehen müssen. Nach gut einem Monat im Amt sei CFO R. Eric Esper zurückgetreten, teilte das Unternehmen mit. Zuvor hatte im August schon Finanzvorstand Jamere Jackson den Autovermieter verlassen. Neu im Amt ist nun der 38 Jahre alte Manager Kenny Cheung.

Der japanische Telekomkonzern Nippon Telegraph and Telephone Corp (NTT) will seine Mobilfunktochter NTT Docomo privatisieren und wieder vollständiger Eigentümer werden. NTT besaß am 31. März 66,2 Prozent der Stimmrechte an NTT Docomo und eine Transaktion könnte NTT bis zu 40 Milliarden US-Dollar kosten. Der Board von NTT Docomo will nach eigenen Unternehmensangaben am Dienstag über den Deal beraten.

will offenbar in großem Stil in Indien einsteigen. Der US-Einzelhandelskonzern verhandle über eine mögliche Investition von 20 bis 25 Milliarden US-Dollar in das geplante "Super-App-Geschäft" der dortigen Tata Group, berichtet die indische Zeitung Mint ohne Nennung von Quellen. Bei einem Einstieg würden die beiden Konzerne die neue digitale Plattform gemeinsam betreiben, über die Produkte verkauft werden sollen und die auch Zahlungsdienstleistungen anbieten soll.

September 29, 2020