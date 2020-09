MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

Der Sportboothersteller hat im abgelaufenen Geschäftsjahr wegen hohen Abschreibungen einen Millionenverlust verzeichnet. Der Fehlbetrag übersteige sogar die Hälfte des Grundkapitals, teilte die Hanseyachts AG mit. Aus diesem Grund muss das Unternehmen zu einer Hauptversammlung einladen, auf der die Lage der Gesellschaft erörtert werden soll. Angesichts des Verlustes will Hanseyacht auch das Kapital erhöhen.

BOUYGUES

reduziert seinen Anteil am Bahntechnikkonzern Alstom weiter. Wie Bouygues mitteilte, sollen 11 Millionen Alstom-Aktien oder 4,9 Prozent der Beteiligung veräußert werden. Die Transaktion soll am 3. November abgeschlossen werden. Nach dem Verkauf halte das Unternehmen noch über eine Beteiligung von 9,7 Prozent.

CUREVAC

Das Biopharma-Unternehmen hat mit einem Impfstoffkandidaten gegen COVID-19 eine Phase-2a-Studie begonnen.

AMAZON

lanciert eine neue Technologie zum Bezahlen mit der Handfläche. Das Amazon One genannte biometrische Erkennungssystem wird zunächst in Lebensmittelgeschäften des Konzerns in seiner Heimatstadt Seattle eingeführt, wie das US-Unternehmen mitteilte. Kunden halten ihre Hand über einen Scanner, der die Handinnenfläche ähnlich wie einen Fingerabdruck abliest und identifiziert.

DISNEY

Wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie auf sein Geschäft streicht der Unterhaltungskonzern Disney 28.000 Jobs in den USA. Dies teilte das US-Unternehmen am Dienstag mit. Betroffen seien unter anderem Mitarbeiter in Freizeitparks und auf Kreuzfahrtschiffen.

GOLDMAN SACHS

Bei der US-Bank wird erstmals seit Jahren ein großer Geschäftsbereich von einer Frau geführt. Die Bank beförderte Stephanie Cohen, seit 2017 Chief Strategie Officer, auf den Chefposten des Privatkunden- und Wealth-Management-Geschäfts. Sie wird den Bereich zusammen mit Tucker York führen, der seit geraumer Zeit in der Privatbank von Goldman Sachs arbeitet.

JP MORGAN

erklärte sich bereit, 920 Millionen US-Dollar zu zahlen und Fehlverhalten im Zusammenhang mit Manipulationen auf Edelmetall- und Staatsanleihemärkten einzugestehen, wie die US-Behörden mitteilten.

MICRON

rechnet nach einem Jahr mit starker Nachfrage nach Speicherchips und fast verdoppeltem Gewinn mit Herausforderungen. Der US-Halbleiterkonzern dämpfte bei Vorlage der Zahlen für das am 3. September beendete Geschäftsjahr die Erwartungen. Für das erste Quartal stellte Micron einen bereinigten Gewinn von 40 bis 54 Cent pro Aktie bei einem Umsatz von 5 bis 5,4 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Analysten hatten einen Gewinn von 66 Cent pro Aktie bei einem Umsatz von 5,27 Milliarden US-Dollar erwartet. Micron meldete für das vierte Quartal einen Nettogewinn von 988 Millionen Dollar oder 87 Cent pro Aktie, verglichen mit 561 Millionen Dollar oder 51 Cent pro Aktie im Vorjahreszeitraum. Der bereinigte Gewinn betrug 1,08 Dollar pro Aktie, verglichen mit 56 Cent pro Aktie im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz stieg von 4,87 Milliarden auf 6,06 Milliarden Dollar.

