MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

Im Bieterwettstreit um das Kreditkartengeschäft von General Motors hat offenbar Goldman Sachs den Zuschlag bekommen. Die US-Bank übernehme das Geschäft für rund 2,5 Milliarden US-Dollar, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Goldman habe den britischen Rivalen Barclays aus dem Feld geschlagen. Der Bank fallen mehr als eine Million Kreditkartenkunden mit Ausgaben von etwa 8,5 Milliarden Dollar im Jahr zu.

INDEXÄNDERUNG S&P-500

Die Aktie von Pool Corp, einem Anbieter von Pools und Pool-Zubehör, wird per Handelsbeginn am 7. Oktober in den viel beachteten S&P-500-Index aufgenommen. Wie der Indexbetreiber S&P Dow Jones Indices am Donnerstagabend mitteilte, muss dafür E*Trade Financial seinen Platz räumen. Hintergrund ist, dass E*Trade von Morgan Stanley übernommen wird.

October 02, 2020 01:30 ET (05:30 GMT)